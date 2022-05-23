Звездопад в Париже. Русская американка выбила из сетки самую богатую спортсменку мира

Топовые теннисисты и бывшие победители ТБШ уже покидают «Ролан Гаррос». Пройдёмся по самым неожиданным поражениям первого круга.

Доминик Тим Победитель USO-2020, двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018, 2019) Гарбинье Мугуруса №10 WTA, победительница ТБШ во Франции (2016) и Великобритании (2017) Онс Жабер №6 WTA, победительница грунтового «Мастерса» в Мадриде — 2022 Наоми Осака Четырёхкратная чемпионка «Шлемов» и экс-первая ракетка мира Барбора Крейчикова 2-й номер посева, действующая чемпионка «Ролан Гаррос»

Онс Жабер

Реальную претендентку на «Ролан Гаррос» выбила 56-я ракетка мира Магда Линетт — 3:6, 7:6, 7:5. В последнем гейме матча она сделала брейк, хотя уступала 0:40.

Пока в WTA тунисская теннисистка — единственная, кто мог дать бой польке Иге Свёнтек (у неё нереальная серия из 29 побед). Последний очный финал в Риме — тому подтверждение. Да, многие вспомнят Людмилу Самсонову — она забрала сет у №1 WTA в Штутгарте и посягнула даже на матч, но не сдюжила. Однако россиянка всё же реже доходит до финальных стадий, а Жабер взяла «Мастерс» на грунте в Мадриде, выходила в финал в Чарлстоне и Риме.

Онс Жабер Фото: Getty Images

Для 30-летней Линетт это был 20-й матч с соперницей из топ-10, и она взяла три из них: в прошлом году на «Ролан Гаррос» на отказе обыграла экс-№1 Эшли Барти, а на «Уимблдоне» оказалась сильнее №5 Элины Свитолиной.

Гарбинье Мугуруса

Двукратная обладательница ТБШ, в том числе и «Ролан Гаррос» — 2016, Гарбинье Мугуруса вела с преимуществом в сет, 2:0 во второй партии и имела два брейк-пойнта в матче с самой возрастной на грунтовом мэйджоре Кайей Канепи. Но упёртая эстонка переломила ход встречи — 2:6, 6:3, 6:4. Ещё одна теннисистка топ-10 покинула турнир.

«Когда контролирую игру, всё хорошо получается. Если мне это не удаётся, матчи получаются сложными. В итоге есть только один победитель», — сказала Мугуруса после матча.

Гарбинье Мугуруса Фото: Getty Images

Будем честны, фаворитом матча Гарбинье была лишь на бумаге — испанка завалила старт грунтового сезона: рано оступилась в Мадриде и Риме, а с февраля этого года опустилась аж на семь строчек в рейтинге WTA.

Доминик Тим

Тим очень тяжело возвращается в мировой теннис после продолжительной травмы запястья и нескольких перенесённых операций. Австриец в первом круге «РГ»-2022 проиграл №87 Уго Дельену — 3:6, 2:6, 4:6. Это его уже 11-е поражение подряд. Двукратному финалисту «Ролан Гаррос» и чемпиону USO-2020, уверена экс-№7 WTA Барбара Шетт, для победы не хватает психологической уверенности: он восстановится и вернётся в первую десятку рейтинга, но ему нужно играть на небольших турнирах — уровень «челленджеров» как раз для этого подойдёт.

Доминик Тим Фото: Getty Images

«Он уже не бьёт по мячу так сильно, как раньше, особенно с форхенда, и в эту минуту сомневается в себе. На данный момент это скорее психологическая проблема после поражений в нескольких матчах подряд, — говорит Барбара. — Всякий раз, когда он бьёт справа, мне кажется, что он не успевает следить за мячом так быстро, как раньше. Не так давно он был игроком, который обладал одним из самых сильных ударов в туре — так говорили сами игроки. На данный момент этого ему не хватает».

Наоми Осака

Пока четырёхкратная чемпионка «Шлемов» и экс первая ракетка мира Осака борется с перепадами настроения, открывает собственное спортивное агентство и копается в себе, её теннисные результаты медленно, но верно стремятся в пропасть. Наоми отсеклась в Мадриде — уступила 47-й ракетке мира из Испании Саре Соррибес-Тормо (3:6, 1:6), снялась с «Мастерса» в Риме.

Американка с русскими корнями Аманда Анисимова — новый страшный сон Осаки на «Шлемах». На АО-2022 девушка разобралась с японкой в третьем круге, а сегодня, 23 мая, на «РГ»-2022 нанесла поражение на старте турнира. Причём очень буднично: за полтора часа.

Аманда Анисимова Фото: Getty Images

То ли Наоми ещё не отошла от прошлогоднего инцидента на пресс-конференции парижского мэйджора, то ли самая богатая теннисистка мира с головой в бизнес-идеях и новых коллаборациях с партнёрами — недаром победительница ТБШ заработала за год $ 53,2 млн и стала самой богатой спортсменкой мира.

Напомним, в 2021 году прогремел скандал с участием Осаки: после неудобного вопроса журналиста она объявила бойкот медиа и в интересах психического здоровья снялась с турнира.

«Не буду врать, когда вновь приехала сюда, я очень волновалась. Просто немного беспокоилась, что есть люди, которых я каким-то образом обидела, и я просто наткнусь на них здесь. То, что произошло в прошлом году, ещё не вышло из моей головы. Конечно, я всё ещё думаю об этом, и я также готовлюсь на тот случай, если выйду на корт и какой-нибудь фанат скажет в мой адрес что-то оскорбительное, как в Индиан-Уэллсе. Но да, по большей части думаю, что я в порядке».

Пока же матчи «Ролан Гаррос» приостановлены из-за дождя. Встречи продолжаются лишь на Центральном корте с крышей.