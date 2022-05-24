Матерный стендап на корте и измена. Самая отбитая пара готова зажечь на «Ролан Гаррос»

24 мая на корты парижского мэйджора выйдут пары. Кто из россиян выступит в тандемах? Все ли фавориты на месте? А ждать ли ярких героев на турнире? Отвечаем!

Стендапер на корте и плохой парень — главная пара на «РГ»-2022

Эх, Ник Кирьос уже точно не соберёт карьерный «Шлем» в 2022-м! Парника и лучшего друга Танаси Коккинакиса, как и ожидалось, на этом «Ролан Гаррос» мы не увидим — австралиец ненавидит грунт, и даже удачное выступление на домашней арене Australian Open не изменило его планы — там дуэт взял первый мэйджор, а главное, собрал аншлаг и сорвал овации, что для парного тенниса — редкость.

Ник Кирьос на АО-2022 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Но расстраиваться не стоит — Ника заменит не менее колоритный персонаж мирового тенниса — Александр Бублик из Казахстана. Думаю, многие с удовольствием смаковали его перлы на Tennis TV или просто радовались очередному появлению шоумена на турнире. Бублик и Коккинакис сошлись недавно — в Женеве неделю назад выиграли первый сет в статусе пары, но уступили на тай-брейке Соузе и Кабралу.



В своей прямолинейности Бублик точно не уступает Даниилу Медведеву, самому Кирьосу и французу Бенуа Пэру — стелет правду даже когда повод, казалось бы, неподходящий. Например, во время матча с Денисом Шаповаловым в 1/32 финала «Мастерса» в Мадриде. Он возмутился медицинскому перерыву канадца в концовке второго сета и даже сказал, что знает, кто тут мужик, а кто нет. В последнее время Бублик штампует крылатые выражения чаще других возмутителей спокойствия. Несколько говорящих цитат:



«Нет, ничего, ****. Спорт для ****** [ущербных], блин. Для совершенно конченых, недалеких. Не пойму, что происходит на корте. Просто *****. Один ****** обыгрывает другого *******. Потом ещё какая-то ерунда происходит».



В 2020-м что-то похожее случилось после поражения в первом сете стартового матча в Монпелье против швейцарца Генри Лааксонена. В итоге Бублик одержал победу в трёх партиях, но едва ли это кто помнит.

«Ненавижу теннис, — сказал Бублик по ходу тай-брейка. — Всей душой, ****, ненавижу. Самый ******* [гнилой] вид спорта. Каждый день, когда им занимаюсь, ненавижу».

Александр Бублик Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Или такой душераздирающий монолог о будущем:



«Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Мне нравится теннис, я люблю бить по мячу. Конечно, после завершения карьеры я продолжу играть в теннис. Я даже умру во время игры в теннис. Но профессионально играть каждый день с новыми соперниками — это тяжело».



Новый партнёр казахстанца — Танаси — тоже не без грешка: в 2015-м на «Мастерсе» в Монреале он стал «соучастником» измены и чуть ли не устроил кулачные бои в первом матче квалификации тысячника в Цинциннати.

Во время встречи с американцем Райаном Харрисоном Коккинакису показалось, что соперник назвал его словом prick, или болваном, идиотом. Райан ответил, что на самом деле сказал kid — парнишка или чувак. Менее безобидное оскорбление едва ли понравилось Танаси. «Хватит мне тут дерзить, старик! Мне это не по душе». Чтобы дело не дошло до рукоприкладства, эмпайер даже спустился с вышки и развёл теннисистов в разные стороны, словно рефери на боксёрском матче, а ещё влепил каждому по предупреждению.



Другая провокация случилась, когда Танаси вообще не было на корте. «Коккинакис переспал с твоей девушкой. Извини, что говорю тебе это, приятель», — брякнул Кирьос прямо по ходу поединка против Стэна Вавринки. Слушок Коккинакис так и не опроверг публично. К тому же подруга сердца швейцарца Донна Векич в прошлом встречалась с австралийцем.

Стоит ли ожидать провокаций в этом году от самой дерзкой и отбитой пары ATP?

Танаси Коккинакис Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Без россиян в мужской сетке. За кем тогда следить?

По сетке австралийско-казахстанскому дуэту придётся сложно: на пути сразу несколько интересных пар. Во втором круге их уже могут ждать Мартон Фучович и Фрэнсис Тиафо, а в 1/4 финала кто-то на выбор: №1 в мире Раджив Рам и Джо Солсбери или Максим Кресси и Фелисьяно Лопес. И если вторых новичков турнира ещё можно побороть, то англо-американский дуэт вряд ли — они выиграли грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, финал US Open — 2021, забрав уже второй совместный «Большой шлем» — они чемпионы Australian Open — 2020.

Если чудо и случится, то в полуфинале Бублик и Коккинакис наткнутся на ещё одних хедлайнеров Парижа этого года. За героями домашнего турнира — Ришаром Гаске и Жо-Вильфридом Цонга — будут следить все хотя бы потому, что один прощается с большим теннисом, другой — на взлёте после стартовой победы над Даниилом Медведевым в Женеве.



В этой же части сетки их могут потрепать Джейми Маррей и Бруно Суарес — финалисты Рио-де-Жанейро-2022 и US Open — 2021, а также победители турнира в Санкт-Петербурге прошлого года. Правда, большие спецы на харде ещё не имеют громких грунтовых побед.



В нижней части сетки: Пэр и Рамос-Виньолас, Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер и ещё одни претенденты на титул — Никола Мектич и Мате Павич — №2 в мире уже брали Уимблдон 2021 года, а неделю назад обыграли самую эпатажную пару в мужском дабле «Мастерса» в Риме. «Иснермана», кстати, на мэйджоре не будет, а очень жаль!

Кто помешает Кудерметовой взять титул? Женские расклады

В женской сетке болельщикам из России точно будет за кого поболеть: сразу десять девушек поборются за трофей.

Среди них главный тандем — Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс — №2 в мире. Россиянка «в огне»: помимо трёх личных финалов в этом году, она играла ещё четыре парных — два из которых выиграла. После работы с Еленой Весниной в 2021-м она начала крушить соперниц в паре с бельгийкой. Уже в 1/4 финала им могут попасться Екатерина Александрова и Лаура Зигемунд. Немка в 2022-м спелась с Верой Звонарёвой: они выиграли финалы в Лионе и Майами. Но вечные травмы россиянки вынудили её притормозить, а Лауру — искать новую напарницу. Поддерживать будут и «уайлд-кардниц», небезызвестных француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович.

Вероника Кудерметова Фото: Adam Pretty/Getty Images

В верхней же части сетки будет интересно посмотреть на Людмилу Самсонову и Елену Рыбакину, а также Барбору Крейчикову и Катержину Синякову — №1 в паре на «Ролан Гаррос» — 2022 придётся защищать титул и очки. Там же Варвара Грачёва и грузинка Оксана Калашникова, восьмые сеяные Кори Гауфф и Джессика Пегула и №4 в мире — Кэти Макнелли и Чжан Шуай. Выстрелить могут россиянки Камилла Рахимова и Натела Дзаламидзе, которые уже взяли титул в Стамбуле-2022.