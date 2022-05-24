Наконец-то возвращается! Медведев выиграл на «Ролан Гаррос» первый матч после операции

Даниил Медведев уверенно в трёх сетах выиграл свой первый матч на «Ролан Гаррос». Это первая победа для россиянина после операции. Наконец-то наш парень возвращается на былой уровень!

В мужском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2022 старт взяли не привычные для последнего времени четыре россиянина, а шесть. К Даниилу Медведеву (2-й номер посева), Андрею Рублёву (7), Карену Хачанову (21) и Аслану Карацеву добавились победители квалификации Павел Котов и Андрей Кузнецов. Впрочем, в первый же день соревнований с дистанции сошли сразу трое – Карацев, Котов и Кузнецов. А вот Карен Хачанов одержал трудовую победу над квалифаером Нуну Боргесом из Португалии и пробился во второй круг, где соперником россиянина будет боливиец Уго Дельен.

В итоге в верхней половине сетки из представителей России остался один Хачанов, а в нижней – Рублёв и Медведев. Их стартовые матчи на «Ролан Гаррос» были намечены на вторник. Стоит отметить, что в понедельник время от времени матчи прерывались из-за дождя и в итоге многие вечерние поединки были перенесены на следующий день. Даниил открывал программу дня на втором по значимости корте Сюзанн Ленглен и вышел на арену, когда солнце в Париже пробивалось сквозь грозовые тучи. В соперники россиянину достался 32-летний аргентинец Факундо Багнис, с которым они до этого ни разу не встречались.

Напомним, Даниил после «Мастерса» в Майами решил сделать операцию по поводу удаления грыжи, пропустил почти весь грунтовый сезон и сыграл первый матч всего неделю назад на турнире в Женеве, где уступил в двух сетах Ришару Гаске из Франции.

Любопытно, что Медведев именно французам чаще всего проигрывает матчи, и этот факт он попытался объяснить журналистам: «Я думаю, тут нет какой-то системы. И для моей карьеры было бы лучше, если бы никакой системы и не было. Честно говоря, на грунте я могу проиграть кому угодно. Но могу выступить хорошо и выигрывать – например, Джоковича я впервые победил именно на грунте. На грунте я могу проиграть кому угодно – в том числе французам. К тому же они обычно хороши на этом покрытии». Так россиянин с одним поражением подошёл к «Ролан Гаррос» практически без игровой практики.

На матч Даниил вышел максимально собранным, даже чересчур настроенным на победу. Возможно, это желание его перехлестнуло, и он тут же отдал свою подачу. Однако дальше дела у россиянина наладились, он постепенно приспособился к манере игры соперника и стал забирать гейм за геймом. Причём неважно, своя это или чужая подача. В итоге через 37 минут Даниил одержал уверенную победу в партии – 6:2 за 37 минут. Во втором сете ситуация не изменилась, с той лишь разницей, что Медведев сохранил все свои подачи и выиграл быстрее – 6:2 за 31 минуту. В целом этот матч не идёт ни в какое сравнение с тем, что он показал неделю назад в Женеве в поединке с Гаске. У россиянина шла и подача, и розыгрыши получались порой на загляденье. В третьем сете начал накрапывать дождь, зрители достали зонтики. Но это нисколько не охладило пыла Медведева. Уверенная победа – 6:2, 6:2, 6:2 за 1 час 40 минут!

Вот так Даниил Медведев пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отдав сопернику всего шесть геймов. В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Беранкис – Джере.