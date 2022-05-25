Джокович, Медведев или Зверев? Кто будет 1-й ракеткой мира по окончании «Ролан Гаррос»

Стартовый раунд «Ролан Гаррос» — 2022 растянулся на три игровых дня. К традиционной борьбе за главный трофей в этот раз добавилась отчаянная битва за звание 1-й ракетки мира. Джокович, Медведев или Зверев – кто же из них будет лидером через две недели?

Итоги первого круга

Российские игроки начали мужской турнир в одиночном разряде вшестером. Но уже после первого круга их ряды сократились вдвое. Особенно обидно должно быть Аслану Карацеву, который сражался пять сетов, не подал на матч и был вынужден сойти с дистанции. Из сеяных игроков в первом раунде проиграли сразу шестеро.

Мужчины. 1-й круг

Шварцман (Аргентина, 15) – Кузнецов (Россия, Q) – 6:3, 1:6, 6:4, 6:2.

ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – Котов (Россия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

Хачанов (Россия, 21) – Боргес (Португалия, Q) – 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

Уго Карабельи (Аргентина, Q) – Карацев (Россия) – 6:3, 4:6, 6:4, 3:6, 7:6.

Медведев (Россия, 2) – Багнис (Аргентина) – 6:2, 6:2, 6:2.

Рублёв (Россия, 7) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

П. Куэвас (Уругвай) – Бруксби (США, 31) – 6:2, 6:1, 6:2.

Грикспор (Нидерланды) – Давидович-Фокина (Испания, 25) – 2:6, 6:0, 6:4, 6:3.

Краинович (Сербия) – Опелка (США, 17) – 7:6, 6:2, 6:3.

Руне (Дания) – Шаповалов (Канада, 14) – 6:3, 6:1, 7:6.

Гарин (Чили) – Пол (США, 30) – 5:7, 6:1, 6:2, 6:3.

Гастон (Франция) – де Минор (Австралия, 19) – 4:6, 6:2, 6:3, 0:6, 7:6.

В женской сетке было несколько сенсаций, и потери среди сеяных заметнее. Проиграла действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова из Чехии (2), а также ещё три представительницы топ-10 посева – Онс Жабер (6), Гарбинье Мугуруса (10) и Анетт Контавейт (5). Россиянок в сетке было девять, но до 2-го круга из них дошли только четыре – Варвара Грачёва, Екатерина Александрова (30), Вероника Кудерметова (29) и Дарья Касаткина (20).

Женщины. 1-й круг

Грачёва (Россия) – Шарма (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5.

Боузкова (Чехия) – Гасанова (Россия, LL) – 6:2, 6:1.

Ковинич (Черногория) – Самсонова (Россия, 25) – 2:6, 6:2, 6:1.

Кудерметова (Россия, 29) – Чжу Линь (Китай, Q) – 6:4, 3:6, 6:3.

Крунич (Сербия, Q) – Рахимова (Россия) – 6:4, 6:3.

Александрова (Россия, 30) – Миннен (Бельгия) – 7:5, 6:3.

Кис (США, 22) – Калинская (Россия) – 6:3, 3:6, 6:4.

Юван (Словения) – Селехметьева (Россия, Q) – 7:5, 7:6.

Касаткина (Россия, 20) – Шрамкова (Словакия, LL) – 6:2, 6:0.

Линетт (Польша) – Жабер (Тунис, 6) – 3:6, 7:6, 7:5.

Канепи (Эстония) – Мугуруса (Испания, 10) – 2:6, 6:3, 6:4.

Парри (Франция) – Крейчикова (Чехия, 2) – 1:6, 6:2, 6:3.

Томлянович (Австралия) – Контавейт (Эстония, 5) – 7:6, 7:5.

Расписание дня. Интересные матчи среды, 25 мая

В среду на «Ролан Гаррос» начинаются матчи 2-го круга. Среди россиян в верхней половине сетки остался один Карен Хачанов. Все шесть представителей топ-10 – в строю: Джокович (1), Зверев (3), Надаль (5), Алькарас (6), Оже-Альяссим (9) и Норри (10).



Мужчины. 2-й круг

12:00. Дельен (Боливия) – Хачанов (Россия, 21)

12:00. Оже-Альяссим (Канада, 9) – Уго Карабельи (Аргентина, Q)

13:30. Норри (Великобритания, 10) – Каблер (Австралия, Q)

14:30. Зверев (Германия, 3) – Баэс (Аргентина)

15:00. Джокович (Сербия, 1) – Молчан (Словакия)

15:30. Рамос-Виньолас (Испания) – Алькарас (Испания, 6)

21:45. Муте (Франция, WC) – Надаль (Испания, 5)

У женщин в нижней половине сетки осталась одна россиянка Варвара Грачёва. Из представительниц топ-10 в этой группе участниц есть только Мария Саккари из Греции (4).



Женщины. 1-й круг

12:00. Азаренко (Беларусь, 15) – Петкович (Германия)

12:00. Саснович (Беларусь) – Радукану (Великобритания, 12)

13:30. Мухова (Чехия) – Саккари (Греция, 4)

14:00. Хаддад-Майя (Бразилия) – Канепи (Эстония)

15:30. Томлянович (Австралия) – Грачёва (Россия)

Обострилась борьба за 1-е место в рейтинге ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2022. Лидера Новака Джоковича преследуют сразу два теннисиста – россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. В рейтинге от 23 мая Даниил отставал от Новака на 680 очков. Однако по ходу «Ролан Гаррос» у серба вычтут 250 баллов за титул в Белграде-2021. Разница между ними сократится до 430 очков. Зверев идёт позади Медведева с отставанием в 905 очков. Вся тройка успешно преодолела барьер первого круга и за выход во 2-й раунд получила по 45 очков. У Александра остаются шансы стать первой ракеткой мира через две недели только в случае завоевания титула, и чтобы при этом Джокович не прошёл дальше 1/4 финала, а Медведев – дальше 1/2 финала. Чтобы Медведев стал лидером мирового рейтинга уже 6 июня, ему нужно дойти как минимум до полуфинала. При этом Джокович должен сойти в 4-м круге или раньше, а Зверев не должен завоевать титул.



Расклад по очкам в борьбе за 1-е место по итогам «Ролан Гаррос» — 2022:

дата РГ-22 Джокович Медведев Зверев 23.5 очки 8660 7980 7075 6.6 Белград-2021 -250 остаток 8410 7980 7075 2-й круг 45 8455 8025 7120 3-й круг 90 8500 8070 7165 4-й круг 180 8590 8160 7255 1/4 финала 360 8770 8340 7435 1/2 финала 720 9130 8700 7795 Финал 1200 9610 9180 8275 Титул 2000 10 410 9980 9075

Не стоит забывать, что очки за «Ролан Гаррос» — 2021 сгорят не 6 июня, а через неделю – 13 июня. И тогда у Джоковича вычтут 2000 очков, у Медведева – 360, а у Зверева – 720. Так что шансы россиянина сразу же значительно повысятся.