Испанский триллер в Париже! Алькарас отыграл матчбол и вытащил валидольный поединок

19-летний Алькарас отыграл матчбол и вытащил валидольный поединок на Открытом чемпионате Франции – 2022. Зрителям, оказавшимся на трибунах, посчастливилось увидеть воочию настоящий испанский триллер в Париже.
Итоги 4-го дня. 25 мая, среда
В среду на «Ролан Гаррос» стартовал 2-й круг в одиночном разряде. У мужчин играли в этот день представители верхней половины сетки. Поклонники российского тенниса пережили поначалу немало волнительных минут, когда Карен Хачанов (21-й номер посева) проиграл первый сет цепкому боливийцу Уго Дельену. Однако затем наш спортсмен выправил ситуацию и добился победы в четырёх сетах – 4:6, 6:4, 7:6, 6:3.
Героический камбэк удался в этот день Александру Звереву, который переупрямил аргентинца Себастьяна Баэса и отыгрался с 0:2 по сетам. А ещё один представитель Аргентины – Диего Шварцман, напротив, сам проигрывал 0:2 испанцу Хауме Мунару, но смог вытащить этот матч.
И всё же главное противостояние дня состоялось на центральном корте в вечерней программе, когда зрители увидели испанский триллер в исполнении юного Карлоса Алькараса и опытного Альберта Рамоса. 19-летнего Алькараса многие до турнира называли одним из главных претендентов на титул и считали, что он вполне может повторить успех Надаля, который выиграл этот турнир во время дебютного выступления на нём. Алькарас подошёл к турниру с серией из 10 побед на грунте. Напомним, он выиграл подряд титулы в Барселоне и Мадриде. В первом круге «Ролан Гаррос» Карлос уверенно справился с аргентинцем Лондеро, а вот дальше нашла коса на камень. В матче с соотечественником Рамосом юный испанец чётко взял первый сет, а вот потом отдал второй, третий, и в четвёртом соперник добрался до подачи на матч и матчбола. Неимоверным усилием воли и поддерживаемый переполненным стадионом Карлос перевёл всё на тай-брейк, а потом его выиграл. Всё решилось в пятом сете, в котором испанец сделал на один брейк больше – 6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4. Отметим, что за матч Алькарас сделал 74 рекордные невынужденные ошибки.
Хачанов (Россия, 21) – Дельен (Боливия) – 4:6, 6:4, 7:6, 6:3.
Оже-Альяссим (Канада, 9) – Уго Карабельи (Аргентина, Q) – 6:0, 6:3, 6:4.
Норри (Великобритания, 10) – Каблер (Австралия) – 6:3, 6:4, 6:3.
Сапата-Миральес (Испания, Q) – Фритц (США, 13) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.
Зверев (Германия, 3) – Баэс (Аргентина) – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5.
Шварцман (Аргентина, 15) – Мунар (Испания) – 2:6, 6:7, 6:2, 6:2, 6:2.
Алькарас (Испания, 6) – Рамос-Виньолас (Испания) – 6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4.
Джокович (Сербия, 1) – Молчан (Словакия) – 6:2, 6:3, 7:6.
В женской сетке в этот день играли представительницы нижней половины. В ней и так в первом круге были существенные потери среди представительниц топ-10 посева, так ещё и в четверг сошла последняя представительница десятки – Мария Саккари (4), с которой справилась Каролина Мухова. Сошла с дистанции и 12-й номер посева Эмма Радукану – её остановила белоруска Александра Саснович.
Единственная представительница России в этой части сетки – Варвара Грачёва – справилась с Айлой Томлянович из Австралии и вышла в третий круг. Продолжает борьбу двукратная чемпионка «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (15). Ну а наивысший номер посева в нижней части сетки теперь у олимпийской чемпионки Белинды Бенчич из Швейцарии (14).
Мертенс (Бельгия, 31) – Боузкова (Чехия) – отказ из-за положительного теста на ковид.
Азаренко (Беларусь, 15) – Петкович (Германия) – 6:1, 7:6.
Саснович (Беларусь) – Радукану (Великобритания, 12) – 3:6, 6:1, 6:1.
Мухова (Чехия) – Саккари (Греция, 4) – 7:6, 7:5.
Стивенс (США) – Кырстя (Румыния, 26) – 3:6, 6:2, 6:0.
Грачёва (Россия) – Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:7, 7:5.
Бенчич (Швейцария, 14) – Андрееску (Канада, SR) – 6:2, 6:4.
Савилл (Австралия, WC) – Квитова (Чехия, 32) – 6:4, 6:2.
Расписание дня. Интересные матчи четверга, 26 мая
В четверг на «Ролан Гаррос» должны завершиться матчи 2-го круга. Среди россиян в нижней половине сетки сыграют Медведев (2) и Рублёв (7). Два других представителя топ-8 посева тоже в строю: Циципас (4) и Рууд (8).
Мужчины. 2-й круг
12:00. Рууд (Норвегия, 8) – Руусувуори (Финляндия)
13:00. Джере (Сербия) – Медведев (Россия, 2)
13:30. Кецманович (Сербия, 28) – Бублик (Казахстан)
15:00. Ивашко (Беларусь) – Гарин (Чили)
15:30. Басилашвили (Грузия, 22) – Макдональд (США)
17:00. Рублёв (Россия, 7) – Дельбонис (Аргентина)
17:00. Коларж (Чехия, Q) – Циципас (Греция, 4)
У женщин в верхней половине сетки осталось ещё три россиянки – Вероника Кудерметова (29), Екатерина Александрова (30) и Дарья Касаткина (20). Из представительниц топ-10 посева в этой группе остаётся пока вся пятёрка – Ига Свёнтек (1), Паула Бадоса (3), Арина Соболенко (7), Каролина Плишкова (8), Даниэль Коллинз (9).
Женщины. 1-й круг
12:00. Крунич (Сербия, Q) – Кудерметова (Россия, 29)
12:00. Жанжан (Франция, WC) – Плишкова (Чехия, 8)
12:00. Александрова (Россия, 30) – Бегу (Румыния)
12:00. Пегула (США, 11) – Калинина (Украина)
12:00. Бадоса (Испания, 3) – Юван (Словения)
14:00. Волынец (США, WC) – Рыбакина (Казахстан, 16)
14:00. Контрерас Гомес (Мексика, Q) – Касаткина (Россия, 20)
15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Риске (США)
15:30. Коллинз (США, 9) – Роджерс (США)
15:30. Джорджи (Италия, 28) – Путинцева (Казахстан)
17:30. Бренгл (США) – Соболенко (Беларусь, 7)
21:45. Корне (Франция) – Остапенко (Латвия, 13)
Напомним, Даниил Медведев борется с Джоковичем и Зверевым за звание первой ракетки мира по итогам этого турнира, и каждое очко на счету.
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