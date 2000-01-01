Как выглядят спутницы лучших теннисистов? Медведев познакомился с будущей женой в 12 лет

С кем встречаются всемирно известные теннисисты?
Кто-то выбрал подругу детства, а кто-то – бывшую Тилля Линдеманна.
Дарья Медведева (Даниил Медведев)
Дарья и Даниил впервые встретились ещё в подростковом возрасте, а в 2018 году поженились. Дарья профессионально занималась теннисом, но к 18 годам вынуждена была закончить из-за трёх травм подряд.
Елена Джокович (Новак Джокович)
Ещё в 2005 году Елена и Новак начали встречаться, но к помолвке пришли только в 2013 году. Сейчас у пары двое детей: сын Стефан и дочь Тара.
София Томалла (Александр Зверев)
София – немецкая актриса, модель и телеведущая. Около четырёх лет Томалла встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, а также с футболистом Лорисом Кариусом. Томалла старше Зверева на 8 лет.
Теодора Петалас (Стефанос Циципас)
Стефанос и Теодора познакомились в Нью-Йорке через общих друзей. Сейчас Петалас живёт в Лондоне, однако прилетает на какие-то турниры Стефаноса, чтобы поддержать его.
Мария Франциска Перелло (Рафаэль Надаль)
14 лет Рафаэль встречался со своей спутницей, прежде чем жениться на ней. Мария Франциска является директором фонда, учреждённого мужем.
Мария Гонсалес Хименес (Карлос Алькарас)
Молодая испанская звезда Карлос Алькарас не очень активно распространяется о личной жизни. По некоторым данным, его девушкой является теннисистка Мария Гонсалес Хименес.
Мария Галлигани (Каспер Рууд)
Мария имеет образование в области психологии, сейчас она получает магистерскую степень в университете Южной Дании. С Каспером Мария встречается примерно с 2018-го.
Мирьям Бьорклунд (Денис Шаповалов)
Избранница Шаповалова – шведская теннисистка Мирьям Бьорклунд. Сейчас она замыкает топ-150 рейтинга WTA, прошла квалификацию «Ролан Гаррос», но в первом раунде уступила Донне Векич.
Нина Гаиби (Феликс Оже-Альяссим)
Нина Гаиби родилась в интернациональной семье, она занимается конным спортом, выступая за Марокко. Свои отношения Феликс и Нина открыли в 2021 году: к тому моменту они встречались уже два года.
Эухения де Мартино (Диего Шварцман)
Эухения работает моделью и имеет контракты с целым рядом брендов, что не мешает ей активно поддерживать Диего на различных турнирах прямо с трибун.
Стефани Демнер (Гидо Пелья)
Стефани – модель, актриса и телеведущая с огромным количеством подписчиков в соцсетях (более 1,3 млн). Давным-давно у неё уже был роман с теннисистом – Хуаном-Мартином дель Потро. Сейчас Гидо и Стефани готовятся стать родителями.
Лолита Османова (Григор Димитров)
Лолита ранее активно занималась теннисом, но карьеру в спорте не построила. Османова живёт в Монако, где и Димитров, она старается посещать его матчи на различных турнирах.
Как выглядят спутницы лучших теннисистов? Медведев познакомился с будущей женой в 12 лет
Читайте также
Куда пропала теннисистка Анастасия Мыскина
Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви»
Известные романы теннисисток и хоккеистов
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
История отношений Свитолиной и Монфиса
Теннисистки, вернувшиеся после родов
Самые стильные прикиды тенниса
Кого из топ-игроков побеждал Карлос Алькарас
Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире
Откровенные Федерер и Надаль друг о друге
Шикарные наряды звёзд тенниса на Met Gala
Футбольные страсти Короля грунта Рафаэля Надаля
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»
Все победы наших теннисистов над Большой тройкой
17 теннисистов, которые пропустят Уимблдон-2022
Как проводит время на пляже Мария Шарапова