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Какие теннисисты проявляют очень яркие эмоции на корте?
Какие теннисисты проявляют очень яркие эмоции на корте?
За эмоции на корте иногда могут оштрафовать и даже дисквалифицировать.
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Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Иногда Андрей может выйти из себя на корте. На нынешнем «Ролан Гаррос» Рублёв швырнул мяч в рекламный щит, после чего ещё и разбил бутылку с водой.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Кирьос – один из главных скандалистов мирового тенниса. После матча с Рафаэлем Надалем в Индиан-Уэллсе Кирьос бросил ракетку в корт, после чего она чуть не отскочила в болбоя. Позднее Кирьос извинился перед мальчиком.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Медведев часто очень эмоционально ведёт себя на корте, когда что-то не получается. На US Open в 2019 году Даниил бросил ракетку в сторону арбитра и вырвал полотенце из рук болбоя.
Новак Джокович
Новак Джокович
Джокович может выходить из себя, когда дела идут не в его пользу. В 2020-м его дисквалифицировали с US Open после того, как Новак ударил ракеткой по мячу и попал в линейного судью. Извинения не помогли: теннисист закончил борьбу.
Александр Зверев
Александр Зверев
Зверев не раз разбивал ракетки после плохих матчей. В феврале 2022-го Александр расколотил ракетку о судейскую вышку после парного матча на турнире в Акапулько.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Американка могла позволить себе выходки на корте. Яркий эпизод случился в финале US Open – 2018, когда спортсменка вышла из себя из-за судейских решений, разбила ракетку и высказала всё, что думает.
Дженсон Бруксби
Дженсон Бруксби
34-я ракетка мира не так давно пошумел на «Мастерсе» в Майами, швырнув ракетку прямо в болбоя. За этот инцидент ему дали лишь штрафное очко, дисквалификации не последовало.
Самые экспрессивные теннисисты тура. Рублёв швырял мячом в щит, Медведев ломал ракетки
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