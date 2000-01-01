Самые экспрессивные теннисисты тура. Рублёв швырял мячом в щит, Медведев ломал ракетки

Новак Джокович

Джокович может выходить из себя, когда дела идут не в его пользу. В 2020-м его дисквалифицировали с US Open после того, как Новак ударил ракеткой по мячу и попал в линейного судью. Извинения не помогли: теннисист закончил борьбу.