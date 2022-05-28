Повторили рекорд на «Шлемах»! Медведев, Рублёв и Хачанов — во 2-й неделе «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты творят историю на «Ролан Гаррос». Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов – уже во 2-й неделе главного грунтового турнира. Наши парни повторили отечественный рекорд по представительству в 4-м круге мужского одиночного разряда на «Шлемах». Не останавливайтесь!

В субботу на «Ролан Гаррос» должны были завершиться матчи 3-го круга одиночного разряда. Накануне уже определились некоторые участники 1/8 финала. Среди них – россиянин Карен Хачанов (21-й номер посева), который справился с цепким британцем Кэмероном Норри (10) и теперь померится силами с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом (6). Главные фавориты соревнований – Новак Джокович (1), Александр Зверев (3) и Рафаэль Надаль (5) тоже успешно прошли в 4-й круг. Причём без потери сета.

В нижней половине мужской сетки как стартовало два россиянина – Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (7), так они дружно и дошли до 3-го круга. Соперником Андрея стал чилиец Кристьян Гарин. Любопытно, что оба теннисиста становились чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» с разницей в год. Гарин был чемпионом-2013, а Андрей – 2014. На профессиональном уровне они играли дважды, причём оба раза победил Рублёв – на Уимблдоне и в Гамбурге-2019.

Перспективы продвижения Андрея по сетке оценил в интервью «Чемпионату» двукратный победитель «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский: «Рублёву есть чем выигрывать. Можно ещё прибавить. Я ещё после первого матча говорил, что было ощущение, будто Андрей уставший ходил после трёх часов игры. Он всё ещё втягивается в турнир. Но даже когда не всё получается, ты можешь выиграть: это говорит о классе игрока. Если дальше он прибавит эмоционально и физически, то это будет уже другой уровень. Этим и отличаются лучшие: начинали турнир тяжеловато, а потом включались и играли лучше. Рублёв не контролирует эмоции? Быть седьмым в мире и быть эмоционально невыдержанным — это несовместимые понятия. Седьмой в мире — это один из лучших. Если бы он не контролировал эмоции, то он бы не был на седьмом месте. Да, возможно, какие-то свои моменты есть, когда он не совсем контролирует, но он потом с этим справляется. Его это не выбивает на целый матч. Потом ты собираешься и играешь дальше».

Матч Рублёв – Гарин на «Ролан Гаррос» получился энергозатратным и зрелищным. Вновь Андрея порой перехлёстывали эмоции – он хотел выиграть всё, что можно и нельзя. Но надо отдать должное и чилийцу, который сам много творил на площадке, и поражение в первом сете стало по большей части следствием его ошибок. Во второй партии Кристьян добавил в точности и выровнял счёт – 1-1. В третьем сете Гарин подустал, потерял концентрацию, а Рублёв вдохновенно и воспользовался ошибками соперника – 6:2. Четвёртая партия проходила драматично. Вначале Кристьян повёл сразу с двумя брейками – 3:0. Но Андрей не рассыпался и быстренько выровнял ситуацию – 3:3. В 12-м гейме Рублёв вцепился в подачу соперника, заработал двойной матчбол, но не реализовал его. Судьба партии решилась на тай-брейке, где Андрей спас пять сетболов, а сам со второй попытки добился победы – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11) за 3 часа 11 минут.

В той же четверти сетки, где встречались Рублёв и Гарин, оказался и 2-й номер посева Даниил Медведев. Напомним, россиянин пропустил практически весь грунтовый сезон из-за операции и последующего восстановления. Перед «Ролан Гаррос» Даниил сыграл лишь на одном турнире – в Женеве, и то сразу же проиграл французу Ришару Гаске. Поэтому игровую практику Медведеву пришлось добирать уже в Париже.

В первом круге россиянин уверенно справился с Факундо Багнисом из Аргентины – 6:2, 6:2, 6:2, а затем провёл интересную и яркую, но непростую битву с сербом Ласло Джере. По ходу матча у обоих соперников было 26 брейк-пойнтов на двоих, они сражались за каждое очко, и сильнее в трёх сетах всё же оказался Медведев – 6:3, 6:4, 6:3.

И всё же, по мнению многих экспертов, настоящей проверкой готовности Даниила бороться за попадание в решающие стадии турнира должен был стать матч 3-го круга с Миомиром Кецмановичем из Сербии (28). Так, например, считал и заслуженный тренер России Борис Собкин: «Кецманович — это игрок чуть лучше Джере. Он стабильнее, играет жёстче и лучше подаёт. Это будет первой реальной проверкой Даниила. Если он пройдёт его, то, по моим понятиям, Даниил в достаточно приличном состоянии. То, что Медведев прошёл Джере в трёх сетах, говорит о том, что он не так плох, как многим бы хотелось. Его недоброжелателям».

Ранее Медведев и Кецманович никогда друг с другом не встречались. И их матч на «Ролан Гаррос» — 2022 показал, что Даниил набирает игровую форму гигантскими темпами. Снова, как и в матче с Джере, россиянин создавал себе шансы на чужой подаче, но на этот раз относился к ним более бережно. А в своих геймах Медведев действовал довольно уверенно, несколько раз в нужные моменты у него проходили эйсы. И всего за 1 час 7 минут Даниилу удалось взять два сета – 6:2, 6:4. В третьей партии ничего для Кецмановича особо не изменилось. Он как мог цеплялся за свою подачу, затягивал розыгрыши и геймы, но всё равно Медведев нашёл лазейку в обороне противника, в 5-м гейме добился брейка, а потом ещё одного – 6:2, 6:4, 6:2 за 1 час 51 минуту.

Так Даниил Медведев и Андрей Рублёв выиграли свои матчи 3-го круга и ещё на шаг приблизились к очному четвертьфиналу. Благодаря победам Рублёва, Медведева и накануне Хачанова россиянам удалось повторить отечественный рекорд по представительству в 4-м круге мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема». Это уже 5-й подобный случай в истории:

Три россиянина в 4-м круге турнира «Большого шлема»:



1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)

2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

В 1/8 финала Рублёв сыграет с Янником Синнером (11), а Медведев – с победителем пары Симон – Чилич (20).