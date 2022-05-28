Россия на «Ролан Гаррос» вышла на 1-е место! Сразу пять наших игроков пробились в 4-й круг

Сразу пять наших игроков пробились в 4-й круг «Ролан Гаррос». Последний раз такое было на турнире «Большого шлема» почти 10 лет назад. По числу представителей во второй неделе Россия вырвалась на 1-е место!
Итоги 7-го дня. 28 мая, суббота
В субботу на «Ролан Гаррос» завершался 3-й круг в одиночном разряде. У мужчин играли представители нижней половины сетки. В ней как стартовали два теннисиста из России – Андрей Рублёв (7-й номер посева) и Даниил Медведев (2), так они дружно и продвигаются по турнирной дистанции навстречу друг другу. На сей раз Андрей в четырёх сетах справился с цепким чилийцем Кристьяном Гарином, а Даниил не оставил никаких шансов сербу Миомиру Кецмановичу.
Не испытал проблем и ещё один представитель топ-8 посева – прошлогодний финалист Стефанос Циципас (4), легко справившийся на этот раз со шведом Микаэлем Имером. А вот норвежцу Касперу Рууду (8) пришлось нелегко в битве с итальянцем Лоренцо Сонего (32).
Рублёв (Россия, 7) – Гарин (Чили) – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6.
Медведев (Россия, 2) – Кецманович (Сербия, 28) – 6:2, 6:4, 6:2.
Циципас (Греция, 4) – М. Имер (Швеция) – 6:2, 6:2, 6:1.
Рууд (Норвегия, 8) – Сонего (Италия, 32) – 6:2, 6:7, 1:6, 6:4, 6:3.
В женской сетке в этот день играли представительницы верхней половины, в которой оставались все три теннисистки топ-10 посева, добравшиеся до 3-го круга. Но две из них были вынуждены зачехлить ракетки именно в субботу. Белоруска Арина Соболенко (7) после того, как выиграла стартовый сет у итальянки Камилы Джорджи (28), не смогла затем взять ни одной своей подачи и разгромно проиграла.
Чемпионка Индиан-Уэллса-2021 Паула Бадоса (3) из-за травмы колена не смогла доиграть матч с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29). И в итоге до 4-го круга из топ-10 добралась лишь одна Ига Свёнтек (1), у которой серия победных матчей достигла уже 31. Кроме Кудерметовой, из россиянок в этот день играла ещё Дарья Касаткина, которая уверенно справилась с американкой Шелби Роджерс.
Свёнтек (Польша, 1) – Ковинич (Черногория) – 6:3, 7:5.
Касаткина (Россия, 20) – Роджерс (США) – 6:3, 6:2.
Джорджи (Италия, 28) – Соболенко (Беларусь, 7) – 4:6, 6:1, 6:0.
Кудерметова (Россия, 29) – Бадоса (Испания, 3) – 6:3, 2:1 (отказ).
Кис (США, 22) – Рыбакина (Казахстан, 16) – 3:6, 6:1, 7:6.
Кстати, с представителями США и вели заочный спор российские теннисисты на «Ролан Гаррос» по наибольшему представительству в 4-м круге. До этой стадии добрались трое мужчин – Хачанов, Рублёв и Медведев, а также две женщины – Касаткина и Кудерметова. Для наших мужчин это вообще повторение отечественного рекорда на турнирах «Большого шлема». А наши девушки вдвоём до 2-й недели на «Шлемах» последний раз добирались на Australian Open – 2019. Тогда это были Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. Что касается суммарного представительства, то пять человек – это самый высокий показатель на нынешнем «Ролан Гаррос» среди всех стран. Россия занимает первое место и делит его с США. Последний раз пять россиян во второй неделе ТБШ было на Australian Open – 2013. Тогда это были только девушки – Екатерина Макарова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Мария Кириленко.
Представительство стран на «Ролан Гаррос» в 4-м круге одиночного разряда:
|м
|ж
|всего
|Россия
|3
|2
|5
|США
|0
|5
|5
|Испания
|3
|0
|3
|Италия
|1
|2
|3
|Канада
|1
|1
|2
|Польша
|1
|1
|2
|Сербия
|1
|0
|1
|Аргентина
|1
|0
|1
|Германия
|1
|0
|1
|Хорватия
|1
|0
|1
|Греция
|1
|0
|1
|Норвегия
|1
|0
|1
|Беларусь
|0
|1
|1
|Бельгия
|0
|1
|1
|Швейцария
|0
|1
|1
|Китай
|0
|1
|1
|Румыния
|0
|1
|1
Расписание 8-го дня. Интересные матчи воскресенья, 29 мая
В воскресенье на «Ролан Гаррос» должны начаться поединки 4-го круга. У мужчин интересным ожидается противостояние Рафаэля Надаля (5) и Феликса Оже-Альяссима (9), которого тренирует как раз дядя испанца – Тони Надаль. Тот уже заявил, что не будет подсказывать Феликсу, как победить Рафу, но посмотрим, что из этого выйдет. Новаку Джоковичу (1) будут противостоять аргентинец Диего Шварцман (15). Ну а для поклонников российского тенниса очень важной является битва Карена Хачанова (21) с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом (6).
13:30. Джокович (Сербия, 1) – Шварцман (Аргентина, 15)
15:30. Зверев (Германия, 3) – Сапата-Миральес (Испания, Q)
16:00. Оже-Альяссим (Канада, 9) – Надаль (Испания, 5)
21:45. Хачанов (Россия, 21) – Алькарас (Испания, 6)
У женщин в нижней половине сетки россиянок не осталось. Нет там уже и представительниц топ-16 посева. Для многих девушек это чуть ли не лучшее выступление на турнирах «Большого шлема». Лишь Слоан Стивенс из этой группы имеет опыт больших побед – она выиграла US Open – 2017, а Лейла Фернандес была финалисткой того же турнира-2021. Так что не исключено, что до решающего матча из этой части сетки пробьётся кто-то новенький.
12:00. Тревизан (Италия) – Саснович (Беларусь)
13:00. Фернандес (Канада, 17) – Анисимова (США, 27)
14:30. Мертенс (Бельгия, 31) – Гауфф (США, 18)
17:30. Тайхман (Швейцария, 23) – Стивенс (США)
Напомним, Александр Зверев, как и Даниил Медведев, ведёт заочный спор за звание первой ракетки мира по итогам этого турнира с Новаком Джоковичем, и каждое очко у всех на счету.
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