Хачанов не взял у Алькараса ни сета. Испанский вундеркинд поборется в Париже за полуфинал

Испанский вундеркинд Карлос Алькарас продолжает свою победную серию. В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции россиянин Карен Хачанов не взял у него ни сета. Теперь Алькарас поборется в Париже за место в полуфинале с Александром Зверевым.

Итоги 8-го дня. 29 мая, воскресенье

То, на что надеялись многие болельщики и специалисты после жеребьёвки мужской сетки «Ролан Гаррос», произошло. 13-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль сыграет в 1/4 финала с первой ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Новаком Джоковичем. Это стало известно после воскресных поединков 4-го круга.

Новак не оставил никаких шансов аргентинцу Диего Шварцману, разгромив его в трёх сетах – 6:1, 6:3, 6:3. А вот Рафе пришлось изрядно потрудиться, чтобы за четыре с лишним часа сломить сопротивление нового ученика своего дяди Тони – канадца Феликса Оже-Альяссима – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Битва Надаля и Джоковича во вторник станет уже 59-й по счёту в истории их продолжительного противостояния.

Во второй четверти сетки Александр Зверев из Германии (3) в трёх сетах справился с последним квалифаером на турнире – испанцем Бернабе Сапата-Миральесом – 7:6, 7:5, 6:3 и потом до поздней ночи ждал, когда определится его соперник по четвертьфиналу. К сожалению для поклонников российского тенниса, наш последний теннисист в этой половине сетки – Карен Хачанов (21) не смог навязать серьёзной борьбы 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (6). Первые брейк-пойнты у Карена появились, только когда он проигрывал 1:6, 4:6, 1:3. Своим шансом Хачанов всё же воспользовался – выровнял счёт 3:3, но концовка всё равно осталась за испанским вундеркиндом. Его не смутили даже пять потерянных матчболов на подаче россиянина – 6:1, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)



Джокович (Сербия, 1) – Шварцман (Аргентина, 15) – 6:1, 6:3, 6:3.

Зверев (Германия, 3) – Сапата-Миральес (Испания, Q) – 7:6, 7:5, 6:3.

Надаль (Испания, 5) – Оже-Альяссим (Канада, 9) – 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Алькарас (Испания, 6) – Хачанов (Россия, 21) – 6:1, 6:4, 6:4.

В женской сетке в этот день играли представительницы нижней половины. В этой части остались лишь две теннисистки, ранее доходившие до решающих матчей турниров «Большого шлема» — чемпионка US Open – 2017 Слоан Стивенс и финалистка US Open – 2021 Лейла Фернандес. Эта парочка и прошла в 1/4 финала вместе с итальянкой Тревизан и американкой Гауфф.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)



Тревизан (Италия) – Саснович (Беларусь) – 7:6, 7:5.

Фернандес (Канада, 17) – Анисимова (США, 27) – 6:3, 4:6, 6:3.

Гауфф (США, 18) – Мертенс (Бельгия, 31) – 6:4, 6:0.

Стивенс (США) – Тайхман (Швейцария, 23) – 6:2, 6:0.

Расписание 9-го дня. Интересные матчи понедельника, 30 мая

В понедельник на «Ролан Гаррос» должны завершиться поединки 4-го круга. У мужчин для поклонников российского тенниса будут интересны противостояния Андрея Рублёва (7) с итальянцем Янником Синнером (11) и Даниила Медведева с хорватом Марином Чиличем (20). Если наши парни одержат ещё по одной победе, то сыграют затем между собой в русском четвертьфинале.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)



13:30. Рууд (Норвегия, 8) – Хуркач (Польша, 12)

14:30. Руне (Дания) – Циципас (Греция, 4)

17:00. Рублёв (Россия, 7) – Синнер (Италия, 11)

21:45. Чилич (Хорватия, 20) – Медведев (Россия, 2)

У женщин в верхней половине сетки тоже осталось две представительницы России – Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (29). И если они победят в понедельник, то пробьются в очный четвертьфинал. Также в этой группе по-прежнему на ходу единственная представительница топ-10 – Ига Свёнтек (1).

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

12:00. Касаткина (Россия, 20) – Джорджи (Италия, 28)

13:00. Кудерметова (Россия, 29) – Кис (США, 22)

15:30. Пегула (США, 11) – Бегу (Румыния)

16:30. Свёнтек (Польша, 1) – Циньвэнь (Китай)

Напомним, Даниил Медведев, как и Александр Зверев, ведёт заочный спор за звание первой ракетки мира по итогам этого турнира с Новаком Джоковичем, и каждое очко у всех на счету.