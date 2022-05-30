«Выйдем на ринг и разберёмся как мужчины». Главные шоумены АТР разыграют $ 1 млн?

Пока на «Ролан Гаррос» идут ожесточённые битвы за выход в четвертьфинал мэйджора, на Зелёном континенте интриги не меньше.
Враждующие теннисисты и соотечественники — Ник Кирьос и Бернард Томич — раньше были друзьями, но в последнее время наносили друг другу удары острее бэкхенда по линии — словесные. Если тогда их трэш-ток оставался в «Твиттере» — сейчас они зашли в печатные медиа и на ТВ: в прайм-тайм они зовут сразиться и выяснить отношения на баскетбольном поле и даже в боксёрском ринге.
Их споры возобновились на той неделе, когда Кирьос назвал Томича «самым ненавистным спортсменом в Австралии». Так Ник отреагировал на слова бывшего товарища по Кубку Дэвиса — якобы у того лучший послужной список.
Ник Кирьос
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
Неудивительно, что Кирьос взбесился: Томич был в топ-20 ATP аж в 2015 году, но теперь играет на «челленджерах» и вряд ли претендует на что-то серьёзное на 418-м месте в мире — его игра рухнула. Когда, напротив, Ник переживает прилив сил: наконец после удачного 2019-го и двух титулов он сражается за попадание в элиту — зажигает на харде и доставляет проблемы многим топам. И, как мы привыкли думать, 76-й номер АТР совсем не отражает масштаб таланта австралийца.
Суровый Томич предложил на деле определить, кто лучше: сначала сыграть óчку на знакомой территории — корте. Победитель заберёт всё: два миллиона, славу и, видимо, звание лучшего австралийского теннисиста из ныне играющих. «Мы будем играть на траве, чтобы ты не оправдывался. В любом месте и в любое время», — объявил Томич в газете Gold Coast Bulletin.
Кирьос отреагировал в своём же стиле — резко. Но предложения так и не принял: сослался на подготовку к Уимблдону и US Open. «Я всё ещё играю в туре, брат мой, у меня есть дела покрупнее, — написал он в социальных сетях. — Я понимаю, что вы сейчас находитесь на уровне юниора, но если хотите сыграть со мной, исправьте это — вернитесь на вершину».
Удивительно, но пара никогда не встречалась в ATP. Томич выиграл единственный матч на выставочном турнире 2019-го в Мельбурне — 6:3, 6:4. Видимо, поэтому с таким оптимизмом Томич предлагал это пари. Но всё же для встречи Бернарду надо добраться хотя бы до первого круга любого мэйджора — там Ник только будет рад его победить.
«Я здесь, никуда не ухожу. Я буду ждать тебя, и, если ты способен играть в теннис на приличном уровне, ты покажешь, что не нужно обращаться в СМИ и использовать моё имя, чтобы попытаться снова стать актуальным».
Не получив нужного фидбэка, Томич решил повысить ставки и вызвал коллегу на боксёрский поединок. «Я знаю, что он не пойдёт со мной на теннисный корт, потому что он слишком напуган. Надень боксёрские перчатки, давай выйдем в ринг и разберёмся как мужчины. Давай прекратим болтовню».
Только так, по его словам, возможно прекратить трэш-ток, растянувшийся чуть ли не на пять лет: ещё в 2016-м Томич публично наехал на Кирьоса из-за его отказа играть Кубок Дэвиса. Ник сослался на плохое самочувствие и не смог помочь Австралии в 1/8 финала против США. Сборная проиграла, но последний удар Томич нанёс партнёру по команде. «А Ник сидит себе в Канберре. Нифига он не болен. Второй раз подряд откосил».
Бернард Томич
Фото: Robert Prezioso/Getty Images
Их мнения разошлись и в 2021 году: тогда Томич убеждал себя и всех окружающих, кто лучший теннисист в этом дуэте: «Конечно, я играю лучше. Ник неплохой теннисист, круто подаёт. Но пару лет назад я его разнёс. На корте он не сможет ничего мне сделать». Однако в ответ он получил вполне разумный аргумент от Ника:
«Я слышал, что Томич это написал. Но у меня больше титулов, много крутых побед. А он хоть раз обыграл Рафу, Роджера или Новака. Так что кто тут круче? Братан, ты на многое способен, но это нужно доказывать».
Ни Томич, ни Кирьос не имеют никакого опыта в боксёрском ринге, хотя последний интересовался бокмом в прошлом, к тому же многие заокеанские знаменитости нашли себя именно там. Бывшие звёзды регби Сонни Билл Уильямс и Пол Галлен сделали карьеру в ринге, а австралийский футболист Барри Холл провёл в карьере два боя.
В 2022-м конфликты двух австралийцев – уже теннисная классика. Но дождёмся ли мы финального аккорда?
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