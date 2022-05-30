Это не Касаткина, а просто вихрь в Париже! Наша Даша – уже в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос». По сетке россиянка мчится как вихрь!

Ко второй неделе «Ролан Гаррос» в сетке женского одиночного разряда остались две россиянки. Последний раз сразу две теннисистки из России выходили в четвёртый круг турнира «Большого шлема» на Australian Open – 2019. Тогда это были Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова. А сейчас в Париже до 1/8 финала добрались Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Обе девушки попали в одну четвертушку сетки и стремительно продвигались навстречу друг другу.

Дарья Касаткина (20-й номер посева) вихрем прошлась по сетке до четвёртого круга. За три матча она суммарно отдала соперницам всего 10 геймов, а два из шести сетов завершила и вовсе «баранками» — 6:0. Для сравнения лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек, которая не знает поражений с февраля этого года, за три стартовых раунда «Ролан Гаррос» — 2022 тоже не отдала соперницам ни сета, сделала две «баранки», но позволила противницам взять на два гейма больше – 12.

В четвёртом круге Дарье досталась итальянка Камила Джорджи (28). До этого девушки встречались всего однажды – в последнем докоронавирусном турнире в Лионе-2020 сильнее оказалась россиянка – 6:2, 4:6, 6:2. После выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Касаткина рассказала о своих ощущениях на нынешнем турнире: «Я давно не выходила в четвёртый круг турниров «Большого шлема». Я часто играла в третьих кругах, но никак не могла пройти дальше, так что я довольна результатом. Мне кажется, что в целом я повысила уровень своей игры. Раньше выигрывала матчи за три сета, из-за чего тратила много сил и эмоций. Сейчас я иду по сетке быстрее и легче. Что касается матча с Камилой, то она очень агрессивный игрок, отлично себя показала в прошлом году, когда победила в Монреале. Это непростая соперница. Я побеждала её в Лионе, она сильно била и пыталась отыграться в защите, но тогда моя защита оказалась немного лучше. Однако все матчи разные».

Матч в Париже показал, что Касаткина сохранила свой решительный настрой. Она сразу же обрушила на соперницу град точных и глубоких ударов, заставила её ошибаться. Россиянка сразу же повела с брейком – 2:0, а в концовке партии снова взяла чужую подачу – 6:2. Отметим, что у Камилы тоже были брейк-пойнты – шесть за матч, но в ключевые моменты Дарья прибавляла и все угрозы отводила. Вторая партия завершилась с таким же счётом, и уже через 1 час 22 минуты Дарья Касаткина праздновала победу – 6:2, 6:2.

Так Касаткина стала первой представительницей России в 1/4 финала нынешнего «Ролан Гаррос». Это её уже третий выход в восьмёрку сильнейших на «Шлемах» после «Ролан Гаррос» и Уимблдона-2018. Дальше она сразится с победительницей пары Кудерметова – Кис.