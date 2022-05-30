Рублёв — 3-й россиянин в 1/4 финала «Ролан Гаррос». И он знает, как выигрывать этот турнир

После снятия Янника Синнера из-за травмы колена Андрей Рублёв прошёл в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Он стал третьим россиянином на этой стадии соревнований. Причём Андрей знает, как выигрывать здесь турнир, ведь он был чемпионом среди юношей.

В воскресенье на «Ролан Гаррос» начались матчи 4-го круга, и из верхней половины сетки в 1/4 финала пробились исключительно представители топ-8 посева – Новак Джокович (1), Александр Зверев (3), Рафаэль Надаль (5) и Карлос Алькарас (6). А вот в понедельник подобного 100-процентного результата высоко сеянным теннисистам из нижней половины сетки добиться не удалось.

Неожиданность случилась, когда прошлогодний финалист Стефанос Циципас (4) уступил дебютанту «Ролан Гаррос» 19-летнему Хольгеру Руне из Дании. При этом отметим, что Руне сейчас уже является 40-й ракеткой мира, к тому же выигрывал юниорский Открытый чемпионат Франции в 2019 году, а нынешней весной завоевал первый взрослый титул, причём на грунте – в Мюнхене. Хольгер обыграл Стефаноса в четырёх сетах – 7:5, 3:6, 6:3, 6:4 и одержал уже вторую в карьере победу над действующим игроком топ-5. Ранее в Мюнхене он нанёс поражение Александру Звереву. Соперник Руне по 1/4 финала определился в матче Каспер Рууд (8) – Хуберт Хуркач (12). Норвежец тоже победил в четырёх сетах – 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

Из россиян до 1/8 финала дошли три теннисиста – Медведев, Рублёв и Хачанов. Однако Карен накануне не смог справиться с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом, проиграл ему в трёх сетах и выбыл из борьбы. Рублёв и Медведев проводили свои матчи в понедельник. Первым на корт вышел Андрей Рублёв (7), который на нынешнем турнире в трёх предыдущих матчах отдал соперникам по сету. Тем не менее заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что от Андрея на этом турнире можно ожидать чего угодно: «Рублёв вполне может дойти до полуфинала «Ролан Гаррос». Ему ничего не мешало. Он всё время был в струе. Но здесь от великого до смешного один шаг! Проиграешь пару мячей — и важный гейм ушёл! Но Рублёв более амбициозно, цепко, напористо играет. Никогда не опускает руки. Да, он ругается, бьёт себя, но из-за большого желания выиграть. Коронный удар с правой у него работает, и много очков он набирает благодаря этому. Очень хорошо Андрей чувствует игру, заставляет противника бегать и иногда безжалостно жалит. Подача хорошая в том числе. Есть чем играть. От Рублёва можно чего угодно ожидать. Но тем и интересен теннис».

Соперником Андрея Рублёва по 4-му кругу стал непростой итальянец Янник Синнер (11), который уже обыгрывал россиянина дважды на грунтовых турнирах – в Барселоне-2021 и Монте-Карло-2022. Однако на нынешнем турнире Синнер практически с самого начала испытывал проблемы с коленом. В прошлом круге в матче с Маккензи Макдональдом итальянец играл с повязкой на ноге и даже прихрамывал. Тем не менее Янник победил американца, а в матче с Рублёвым продолжились проблемы. В первом сете Синнер отыграл на одном дыхании, выложился по полной программе и при большом количестве ошибок Андрея позволил ему взять всего гейм – 6:1. Но после первой партии Янник захромал, вызвал врача на корт. Тем не менее второй сет он доиграл, и лишь в концовке россиянин сумел сделать брейк – 6:4. А в начале третьей партии, после того как Рублёв сделал брейк, Синнер досрочно прекратил борьбу.

Так Андрей Рублёв второй раз в карьере пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос» после 2020 года. Он присоединился к Касаткиной и Кудерметовой и стал третьим россиянином в этой стадии соревнований. Любопытно, что Рублёв и Руне – не единственные теннисисты, остающиеся в мужской сетке, кто ранее побеждал в Париже на юниорском турнире. В ночном матче 1/8 финала сыграют ещё один россиянин – Даниил Медведев (2) и чемпион юниорского «Ролан Гаррос» — 2005 Марин Чилич из Хорватии (20).