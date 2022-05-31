Страдала от анорексии и весила 40 кг. Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» чуть не погибла

Теннис знает множество случаев огромного давления родителей на молодых талантов, в результате чего психика детей получала непоправимые травмы. Отец хорватки Мирьяны Лучич лупил её тяжеленным ботинком за малейшую ошибку на тренировках, а австралийке Елене Докич до сих пор снится коричневый ремень папаши-алкоголика. Дженнифер Каприати в попытках избавиться от опеки родителей употребляла наркотики и развлекалась кражами в магазинах. Четвертьфиналистку «Ролан Гаррос» – 2022 Мартину Тревизан не били, но её психика пострадала не меньше – опять же из-за огромного давления в подростковом возрасте.

Юниорский полуфинал «Ролан Гаррос», провал брата, тяжёлая болезнь отца

«Я завидовала сверстницам, имевшим возможность пойти в кино, встретиться с друзьями, обрести личное пространство. Вместо этого я лишь тренировалась и играла. Ощущала себя деревом, с которого пытаются собрать плоды ещё до того, как оно пустило корни», – сокрушалась итальянка.

Тревизан начала заниматься теннисом в четыре года Фото: из личного архива Мартины Тревизан

Мартина обладала классными задатками для шикарной карьеры. Папа Клаудио обожал футбол и в 1970-х выступал на позиции форварда за клубы итальянской Серии В («Мантова», «Модена»), а мама Моника работала тренером по теннису. Девочка равнялась на старшего брата Маттео, который блистал по юниорам и в 16 лет стал первой ракеткой мира в своём возрасте. Его карьеру сломал поздно выявленный мононуклеоз. «Насморк не причина прогулять тренировку», – твердила авторитарная мама и гнала парня на корт. Последствия оказались ужасными – постоянная вирусная нагрузка подкосила молодой организм и привела к множеству травм и двум неудачным операциям на запястьях. Пиком карьеры Маттео стала 267-я строчка рейтинга.

Как и у брата, талант девушки проявился рано. Но мама не собиралась менять процесс подготовки – Мартина жила по чётко спланированному графику. В 15 лет об итальянке говорила вся Европа: она добралась до полуфинала юниорских «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» (в парном разряде), играла в финалах взрослых турниров. Со стороны всё казалось замечательно, в то время как Тревизан сильно страдала и ненавидела теннис.

Выплеск эмоций произошёл в 2010 году. За неделю до 16-летия Мартина узнала страшную новость – у её отца выявили дегенеративное заболевание нервной системы. Родители Тревизан и так не особо ладили в последние годы, а теперь обстановка в семье накалилась ещё больше. Настоящим ударом для теннисистки стал уход Моники к другому мужчине – девушка посчитала это предательством и замкнулась в себе.

Тревизан ненавидела теннис Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Сломала ракетки, ела 30 граммов каши в день, лечилась в клинике

«Жизнь за окном словно замерла. Я могла днями лежать в кровати и смотреть в потолок, – накрыло Мартину. – Не хотелось ни кушать, ни встречаться с близкими. Я очень злилась на маму, поэтому в качестве оружия выбрала её любовь и желание сделать меня чемпионкой». Теннисистка забросила тренировки, сломала ракетки и заблокировала все контакты, напоминавшие о прежней жизни.

Обычно родители занимают в такой ситуации выжидательную позицию в надежде, что ребёнок перерастёт и всё встанет на свои места. Моника так и сделала, но расстройство девушки оказалось таким сильным, что, помимо ненависти к теннису, она решила назло маме ещё и «отморозить уши». Мартина возненавидела своё накачанное мускулистое тело, напоминавшее ей о тренировках до упаду и других жертвах ради продвижения карьеры.

«Единственным способом избавиться от мускул я видела ограничение в питании – начала истязать себя диетами на грани выживания. Кушала в день 30 граммов каши и вечером яблоко или апельсин. Мама умоляла меня нормально поесть, но я отказывалась. В голове стучала парадоксальная мысль: люди заметят меня по-настоящему, только если я исчезну», – сходила с ума теннисистка.

Главная вдохновительница Мартины – племянница Эмма Фото: из личного архива Мартины Тревизан

Тревизан настолько зациклилась на идее похудеть, что однажды не узнала себя в зеркале, а весы показали катастрофические 40 кг. К счастью, девушка осознала глубину проблемы и обратилась за помощью к специалистам. Девушку поместили в клинику Stella Maris в пригороде Флоренции. Психотерапевтам удалось достучаться до спортсменки: здесь её научили принимать себя, любить и беречь тело, прощать и позитивно мыслить.

«Помню, как доктор поставил передо мной тарелку с каши с мясом. Я сказала, что сыта. И так несколько дней подряд. Какое-то время спустя я съела кусочек, и мне понравилось. Постепенно я научилась заново кушать, как бы странно это ни звучало», – радовалась итальянка. Мартина вышла из клиники новым человеком с чётким пониманием, как жить дальше – первым делом она купила себе новую ракетку.

Занятия йогой, консультации психолога, посещение матчей «Фиорентины»

Девушка простила маму и начала помогать ей в теннисной академии. Ещё спустя два года, в 2014-м, Мартина вернулась к соревнованиям. Несколько лет играла мелкие турниры, часто выбывала уже в первом круге, но полученный в клинике набор инструментов помог сохранить веру и оптимизм. Левша из Флоренции шла к успеху целых шесть лет – в 2020-м она наконец-то пробилась в основную сетку на «Шлеме» (в Мельбурне), а спустя несколько месяцев зажгла на «Ролан Гаррос». Мартина добралась до 1/4 финала со скромным багажом в виде всего одной победы на уровне основных сеток WTA.

После прорыва в Париже последовал небольшой спад, но итальянка считает его обоснованным – как и в любом другом деле, ей нужно время для закрепления на определённом уровне. Всё нужно переосмыслить, насладиться моментом и не позволить тараканам в голове породить сомнения в своих силах. Чтобы избежать рецидива и укрепить менталку, Тревизан каждую неделю общается по скайпу с психологом из Пизы и занимается йогой. Проговаривая проблемы, она продолжает изучать себя и находить выход. Пережившая трудный момент в жизни теннисистка думает не только о себе, но и помогает советом другим игрокам.

Мартина с первым трофеем в карьере Фото: из личного архива Мартины Тревизан

В детстве папа теннисистки часто брал её на матчи «Фиорентины», и она сохранила любовь к родной команде. Если позволяет график, то Мартина непременно идёт на стадион «Артемио Франки» вместе с отцом. Страсть к футболу разделяет и бойфренд девушки Марко Парра, который занимается ресторанным бизнесом.

В этом сезоне Тревизан вновь воспарила на любимом «Шлеме», повторив успех двухгодичной давности. Она потрясающе проводит грунтовый сезон: выиграла перед «Ролан Гаррос» первый титул WTA (в Марракеше) и сейчас идёт на стрике из девяти побед. Её игра становится всё более цельной. Слабую подачу низкорослая (166 см) итальянка компенсирует интеллектуальной и агрессивной игрой, а также потрясающей скоростью передвижения по корту.

В раздевалке «Фиорентины» Фото: из личного архива Мартины Тревизан

Несколько лет назад в эссе для The Owl Post Мартина подробно расписала свою войну с анорексией и использовала красивое сравнение с созреванием бабочки. Яйцо, гусеница, кокон… В подростковом возрасте мама Мартины хотела пропустить первые стадии созревания дочери и едва не загубила не только её карьеру, но и жизнь. Сейчас Тревизан 28 лет, она по-настоящему расправила крылья и наслаждается прекрасным полётом.