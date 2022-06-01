Вот это Надаль! В 4-часовом марафоне Рафа в 8-й раз обыграл Джоковича на «Ролан Гаррос»

Как и ожидали поклонники тенниса, 59-я битва Надаля и Джоковича получилась эпической. В четырёхчасовом марафоне Рафа в восьмой раз обыграл Джоковича на «Ролан Гаррос». Вот это Надаль!

Итоги 10-го дня. 31 мая, вторник

Во вторник многие поклонники тенниса с нетерпением ждали суперматча Надаль – Джокович, но перед ними на корт в качестве разогрева сначала вышли Зверев и Алькарас. Эта битва за место в четвёрке получилась весьма драматичной. Александр взял два сета с одинаковым счётом 6:4, Карлос одну партию отыграл – тоже 6:4. В концовке четвёртого сета Зверев сделал брейк, но тут же не подал на матч – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где Карлос не реализовал сетбол, а соперник его тут же додавил – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) за 3 часа 21 минуту. Для Александра это первая победа в 12 проведённых матчах с игроком топ-10 в рамках турниров «Большого шлема».

Настоящее пиршество ждало поклонников тенниса в вечерней сессии, в которую, кстати, Рафаэль Надаль не очень-то и хотел играть, поскольку в это время суток воздух уже влажный, мячи становятся тяжёлыми. Но именно испанец в поединке с Новаком Джоковичем задавал тон и шёл немного впереди по счёту. И это неудивительно, ведь соперники играли уже 59-й раз. Общий счёт был 30-28 в пользу Джоковича, зато на грунте перевес был у Надаля – 19-8. Ещё более впечатляющим является их счёт на «Ролан Гаррос» — 7-2 опять же в пользу Короля грунта.

Все матчи Надаля и Джоковича на «Ролан Гаррос» без учёта четвертьфинала-2022 (9):

1. 2006. 1/4 финала. Надаль – 6:4, 6:4, отказ.

2. 2007. 1/2 финала. Надаль – 7:5, 6:4, 6:2.

3. 2008. 1/2 финала. Надаль – 6:4, 6:2, 7:6.

4. 2012. Финал. Надаль – 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.

5. 2013. 1/2 финала. Надаль – 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7.

6. 2014. Финал. Надаль – 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

7. 2015. 1/4 финала. Джокович – 7:5, 6:3, 6:1.

8. 2020. Финал. Надаль – 6:0, 6:2, 7:5.

9. 2021. 1/2 финала. Джокович – 3:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Матч получился упорным и затяжным, хотя по счёту этого не скажешь. Некоторые геймы длились по 15, а то и 17 минут. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. За 2 часа 16 минут соперники только взяли по сету — вначале Надаль 6:2, потом Джокович 6:4. В третьей партии снова чуть удачливее и точнее был Рафа – 6:2. Четвёртая партия началась брейком Новака – он уже добрался до подачи на сет при счёте 5:3, имел два сетбола, но испанец сумел выровнять ситуацию – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где меньше допустил ошибок Надаль, который и одержал победу в матче – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) за 4 часа 16 минут борьбы. Это восьмая победа Рафы над Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Мужчины. 1/4 финала

Зверев (Германия, 3) – Алькарас (Испания, 6) – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Надаль (Испания, 5) – Джокович (Сербия, 1) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6.

В женской сетке в этот день определялись первые полуфиналистки. Любопытно, что среди четвёрки этих участниц только у двух есть опыт выступления в главных матчах на «Шлемах». Слоан Стивенс была чемпионкой US Open – 2017, а Лейла Фернандес играла в финале того же турнира-2021. Но именно им было суждено сойти с дистанции во вторник под напором итальянки Мартины Тревизан и американки Кори Гауфф. И кто-то из них теперь сыграет в финале Парижа.

Женщины. 1/4 финала

Тревизан (Италия) – Фернандес (Канада, 17) – 6:2, 6:7, 6:3.

Гауфф (США, 18) – Стивенс (США) – 7:5, 6:2.

Расписание 11-го дня. Интересные матчи среды, 1 июня

В среду на «Ролан Гаррос» должны завершиться все четвертьфиналы. У мужчин в нижней половине сетки продолжает борьбу последний оставшийся в строю россиянин – Андрей Рублёв, который попытается справиться с хорватом Марином Чиличем, кругом ранее выбившим с турнира Даниила Медведева. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» оценил шансы Рублёва: «Если взять Рублёва и Медведева — это разный стиль. Рублёв будет атаковать абсолютно любой мяч, то есть он навязывает темп — это не будет комфортно Чиличу, потому что он сам любит атаковать. У Чилича не такие быстрые ноги, как у Надаля, Джоковича, Алькараса или Рублёва. Чилич более долговязый, а Рублёв должен справляться. Будет интересный матч, и это не будет проходным двором со счётом 3:0 по сетам. Победит тот, у кого будут быстрее ноги. Фаворита нет в этой игре». Вторую пару составили представители Северной Европы – норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне.

Мужчины. 1/4 финала

16:00. Рублёв (Россия, 7) – Чилич (Хорватия, 20)

21:45. Рууд (Норвегия, 8) – Руне (Дания)

У женщин в этот день состоится российский четвертьфинал: Кудерметова – Касаткина, а это значит, что одна из наших девушек точно будет в полуфинале. Россиянки ранее играли друг с другом один раз – в Санкт-Петербурге-2021, и тогда в трёх сетах выиграла Касаткина. Другую четвертьфинальную пару составили Ига Свёнтек (1) – Джессика Пегула (11).

Женщины. 1/4 финала

13:00. Кудерметова (Россия, 29) – Касаткина (Россия, 20)

14:30. Свёнтек (Польша, 1) – Пегула (США, 11)

Напомним, Новак Джокович и Александр Зверев ведут заочную битву за звание 1-й ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос». Поражение Джоковича уменьшает его шансы сохранить лидерство, но Звереву, чтобы занять первое место 6 июня, надо выиграть титул.