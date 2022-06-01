Российский день на «Ролан Гаррос» — 2022. Кудерметова vs Касаткина, Рублёв vs Чилич. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. Это важный день для российского тенниса, ведь в четвертьфиналах сражаются сразу три наших игрока – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова в очном бою разыграют путёвку в 1/2 финала, а Андрей Рублёв попробует разобраться с обидчиком Даниила Медведева – хорватом Марином Чиличем. Матчи пройдут в среду, 1 июня, на центральном корте имени Филипа Шатрье и начнутся в 13:00 по московскому времени. Андрей никогда не выступал в полуфиналах турниров «Большого шлема», Дарья и Вероника – тоже. Так что поддержим российских теннисистов, ведь сейчас ребята творят историю. Не пропустите нашу трансляцию!
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Для Дарьи Касаткиной это 3-й выход в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в карьере, а вот Вероника дебютирует на этой стадии.
Ролан Гаррос — 2018
Уимблдон — 2018
Ролан Гаррос — 2022
Веронике Кудерметовой в 4-м круге досталась финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис. Поначалу у россиянки игра не заладилась — она стремительно проиграла первый сет — 1:6. Но затем Кудерметова нашла противоядие к решительным действиям соперницы и добилась красивого камбэка.
Дарья до встречи с Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» прошлась по сетке словно вихрь. За 4 первых круга она отдала соперницам всего 14 геймов! Это в среднем — по 3,5 гейма за матч. Поразительно!
- 1 июня 2022
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