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Касаткина, Кудерметова, Рублёв: онлайн-трансляции 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2022, где смотреть, когда начало, сетки

Российский день на «Ролан Гаррос» — 2022. Кудерметова vs Касаткина, Рублёв vs Чилич. LIVE!
Валерия Кукалева Даниил Сальников
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Российский день на «Ролан Гаррос». LIVE!
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Наши теннисисты сражаются за места в полуфиналах! Всё самое интересное – в нашем онлайне.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. Это важный день для российского тенниса, ведь в четвертьфиналах сражаются сразу три наших игрока – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова в очном бою разыграют путёвку в 1/2 финала, а Андрей Рублёв попробует разобраться с обидчиком Даниила Медведева – хорватом Марином Чиличем. Матчи пройдут в среду, 1 июня, на центральном корте имени Филипа Шатрье и начнутся в 13:00 по московскому времени. Андрей никогда не выступал в полуфиналах турниров «Большого шлема», Дарья и Вероника – тоже. Так что поддержим российских теннисистов, ведь сейчас ребята творят историю. Не пропустите нашу трансляцию!

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужская сетка
«Ролан Гаррос» – 2022. Женская сетка
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
01 июня 2022, среда. 16:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Марин Чилич
23
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
01 июня 2022, среда. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
20
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Live Даниил Сальников

Для Дарьи Касаткиной это 3-й выход в 1/4 финала турнира «Большого шлема» в карьере, а вот Вероника дебютирует на этой стадии.

Все четвертьфиналы Касаткиной на ТБШ (3):
Ролан Гаррос — 2018
Уимблдон — 2018
Ролан Гаррос — 2022
12:31 Даниил Сальников

Веронике Кудерметовой в 4-м круге досталась финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис. Поначалу у россиянки игра не заладилась — она стремительно проиграла первый сет — 1:6. Но затем Кудерметова нашла противоядие к решительным действиям соперницы и добилась красивого камбэка.

Фантастический камбэк Кудерметовой! В Париже будет российский четвертьфинал Фантастический камбэк Кудерметовой! В Париже будет российский четвертьфинал
12:29 Даниил Сальников

Дарья до встречи с Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала «Ролан Гаррос» прошлась по сетке словно вихрь. За 4 первых круга она отдала соперницам всего 14 геймов! Это в среднем — по 3,5 гейма за матч. Поразительно!

Это не Касаткина, а просто вихрь в Париже! Наша Даша – уже в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Это не Касаткина, а просто вихрь в Париже! Наша Даша – уже в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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