Российский день на «Ролан Гаррос» — 2022. Кудерметова vs Касаткина, Рублёв vs Чилич. LIVE!

Наши теннисисты сражаются за места в полуфиналах! Всё самое интересное – в нашем онлайне.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня «Ролан Гаррос» – 2022. Это важный день для российского тенниса, ведь в четвертьфиналах сражаются сразу три наших игрока – Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова в очном бою разыграют путёвку в 1/2 финала, а Андрей Рублёв попробует разобраться с обидчиком Даниила Медведева – хорватом Марином Чиличем. Матчи пройдут в среду, 1 июня, на центральном корте имени Филипа Шатрье и начнутся в 13:00 по московскому времени. Андрей никогда не выступал в полуфиналах турниров «Большого шлема», Дарья и Вероника – тоже. Так что поддержим российских теннисистов, ведь сейчас ребята творят историю. Не пропустите нашу трансляцию!