Вот и полуфинал «Ролан Гаррос»! Касаткина победила Кудерметову в российском дерби

В российском дерби, которое состоялось на центральном корте «Ролан Гаррос», Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову. В полуфинале турнира Даша теперь может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

В среду на «Ролан Гаррос» большой российский день. Вечером у Андрея Рублёва будет матч с обидчиком Даниила Медведева – хорватом Марином Чиличем — за путёвку в мужской полуфинал, а утреннюю сессию на центральном корте открывали Дарья Касаткина (20-й номер посева) и Вероника Кудерметова (29), которые в очном поединке должны были определить, кто из них будет представлять Россию в четвёрке лучших у женщин.

Напомним, последний раз две россиянки были в 1/4 финала турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» 2018 года. Тогда это были Касаткина и Мария Шарапова. Обе спортсменки проиграли на этой стадии. Российский же четвертьфинал на «Шлемах» у женщин последний раз был на Открытом чемпионате Австралии 2013 года, и тогда Шарапова выиграла у Екатерины Макаровой.

Наши девушки по-разному подошли к очному четвертьфиналу. Кудерметова отдала по сету китаянке Чжу Линь на старте турнира и американке Мэдисон Кис в четвёртом круге. А вот Касаткина вихрем прошлась по дистанции и позволила всем соперницам взять суммарно только 14 геймов – это в среднем по 3,5 гейма за матч. «На турнире в Риме я почувствовала, что начала выходить на свой уровень. Думаю, что осознание пришло уже после матча с Паулой [Бадосой], мне очень понравились мой уровень игры и сам матч. Позже я пересмотрела его и получила удовольствие. Думаю, после него произошёл небольшой щелчок», – сказала Дарья на пресс-конференции.

Ранее теннисистки встречались лишь однажды – в 1/4 финала Санкт-Петербурга-2021 победу праздновала Дарья – 1:6, 6:1, 6:2. Любопытно, что обе наши спортсменки выиграли в своё время один и тот же грунтовый турнир – Чарльстон, только Касаткина там первенствовала в 2017 году, а Кудерметова – в 2021-м. Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящий российский четвертьфинал в Париже: «Ожидаю хорошей игры. Здорово, что они обе вышли в четвертьфинал. Абсолютно разные спортсменки. Поэтому игра должна быть интересной. Касаткина полагается на импровизацию. Она от природы играет очень правильно в плане тактических вариантов. Кудерметова — хороший парный игрок. Я очень рад, что Вероника прошла в четвертьфинал. Она за последние полтора года добилась очень значительных успехов. По матчу с Кис в четвёртом круге: Вероника переиграла её за счёт морально-волевых. Проиграв безоговорочно первый сет, сумела перестроиться и добиться победы. Это дорогого стоит. Касаткина и Кудерметова — это две разные спортсменки по характеру и по тактике. Будет интересно посмотреть, чей стиль игры победит».

Матч получился упорным. Лучше в поединок вошла Кудерметова, которая повела с брейком – 3:1. Но Дарья тут же отыгралась, а в концовке партии взяла ещё один гейм соперницы и подала на сет – 6:4 за 46 минут. И эта партия оказалась для Даши самой тяжёлой на турнире. До этого Касаткина в восьми сетах отдавала соперницам максимум 3 гейма. Вторая партия получилась ещё более упорной. Девушки несколько раз обменялись брейками. Под конец партии Дарья взяла ещё один гейм соперницы – 5:4 и получила возможность подать на матч. Однако Кудерметова сделала очередной обратный брейк – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где преуспела всё же Касаткина – 6:4, 7:6 (7:5) за 2 часа 5 минут.

Так Дарья Касаткина впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира «Большого шлема». Её соперница определится в матче первой ракетки мира Иги Свёнтек с американкой Джессикой Пегулой.