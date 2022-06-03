Попался на допинге и взял «Шлем». Чилич топит за «Милан», ему помогает Богородица

Мастер пятисетовых сражений, личный рекорд по полуфиналам на «Шлемах»

В школе Марин Чилич часто бегал марафоны – возможно, поэтому он так тяготеет к пятисетовым матчам и спокойно их переносит. В 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2022 хорватский крепыш разбил Даниила Медведева, а в четвертьфинале прошёл ещё одного русского игрока Андрея Рублёва. 33-летний балканец затащил москвича в пятый сет, и разгромил на супертай-брейке. Эта победа стала 34-й для Марина, которую он добыл в пяти сетах. По этому показателю Чила обошёл Роджера Федерера и американца Пита Сампраса, выйдя на четвёртое место в Открытой эре. Первые три места занимают Илие Настасе (39), Новак Джокович (36) и Иван Лендл (35).

На этом список достижений падавана (оглушил Рублёва 33 эйсами) в Париже не ограничился. Выйдя в полуфинал «Ролан Гаррос», Чилич собрал важный карьерный пазл – добрался до этой стадии на всех «Шлемах», что из действующих игроков удавалось лишь Федереру, Надалю, Джоковичу и Маррею. И ещё одна сумасшедшая цифра – в матче с Рублевым хорватский гигант наколотил 88 виннерсов – пока что лучший показатель на турнире.

Чилич с юниорским трофеем «Ролан Гаррос» Фото: Clive Mason/Getty Images

Самый знаменитый по продолжительности матч в теннисе – это 11-часовая рубка Николя Маю и Джона Иснера на Уимблдоне-2010. Два года спустя Чилич выдал чумовой триллер против американца Сэма Куэрри, затянувшийся на 5 часов 31 минуту и закончившийся со счётом 17:15 в решающем сете. Этот матч занимал второе место на турнире по продолжительности, пока в 2018-м его не превзошли Кевин Андерсон и Джон Иснер. Их схватка затянулась на 6 часов 36 минут и завершилась победой африканца со счётом 26:24 в пятом сете.

И ещё одна очень показательная иллюстрация двужильности хорвата. За 17 лет и 882 матча профессиональной карьеры в одиночном разряде он лишь раз не доиграл поединок и снялся. Это произошло в прошлом году на любимом для Марина US Open – он не справился с болью в пятом сете матча с Филиппом Кольшрайбером.

Покровительство Богородицы, протекция Иванишевича, походы на матчи «Милана»

Марин родился в крохотном городке Меджигорье, большую часть населения которого составляют боснийские хорваты. После войны в Югославии расположенный всего в 20 км от границы с Хорватией город отошёл Боснии и Герцеговине. «Передо мной не стояло выбора, за какую страну выступать. Я всегда ощущал себя хорватом. К тому же мне очень помогли финансово люди из теннисной академии Загреба. Если бы не их поддержка, то мог сломаться», – признался Марин.

Разгоревшаяся в начале 1990-х война на Балканах чудом обошла Меджигорье, в то время как соседние населённые пункты значительно пострадали от бомбардировок. Местные жители убеждены, что город защищает Пресвятая Богородица. Согласно легенде, в начале 1980-х шестерым детям в этих местах явилась Дева Мария, после чего в город ежегодно совершают паломничество до миллиона христиан со всего света.

Иванишевич сыграл большую роль в становлении и развитии Чилича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Отец Марина построил для и него и ещё троих братьев любительский корт и в 13 лет повёз на смотрины в Загреб к легенде хорватского тенниса Горану Иванишевичу. Победитель Уимблдона-2001 оценил талант парня, помог Чиличу с зачислением в академию, а через два года показал самородка своему бывшему тренеру Бобу Бретту. Так Марин оказался в итальянской академии австралийского специалиста в Сан-Ремо. Здесь он не только круто прогрессировал, но и иногда посещал матчи любимого «Милана», за который болеет с детства.

Результат пришёл совсем скоро – в 16 лет хорват покорил юниорский «Ролан Гаррос» – 2005. Успех Чилы стал настоящей сенсацией – несеяный и малоизвестный даже специалистам парнишка убрал в полуфинале главного фаворита Энди Маррея и стал первым победителем турнира из Хорватии. «Спасибо Бобу и Горану, поверившим в меня. Иванишевич показал мне много фишек, а Бретт научил думать и оставаться хладнокровным», – отметил Чила.

Дисквалификация за допинг, выигрыш US Open, взлет в Топ-10

Настоящий прорыв у хорвата произошел в 2009-м. Он дошёл до четвертьфинала US Open, выиграл два турнира ATP и ворвался в Топ-20. В начале следующего года Чила сыграл в полуфинале Australian Open и стал работать с Иванишевичем в качестве тренера на постоянной основе. Славившийся убойной подачей Горан помог земляку отточить этот элемент – к 2013-му на счету Чилы было уже восемь титулов ATP.

Марин стоял на пороге первой десятки, когда после US Open – 2013 прилетела нарушившая планы новость. Хорвата обвинили в применении допинга – в его организме нашли оказывающий стимулирующее действие на ЦНС и особенно на дыхательный и сосудодвигательный центры никетамид. Вещество содержалось в купленной в аптеке глюкозе, но оправдания Чилича даже не стали слушать и впаяли дисквалификацию на девять месяцев. Марину повезло, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил его апелляцию и сократил бан до четырёх месяцев.

Чилич – победитель US Open – 2014 Фото: Julian Finney/Getty Images

«Эта ситуация помогла мне повзрослеть и стать более ответственным. Я начал строже следить за питанием, появилось время прокачать физическую подготовку, найти слабые стороны в своей игре», – перевёл дух хорват. Не было бы счастья, да несчастье помогло – в 2014 году Марин приехал на US Open 14-м сеяным и выиграл первый и пока единственный мэйджор в карьере. На пути к финалу убрал топовых Бердыха и Федерера, а в решающем матче в трёх сетах расправился с Кеем Нисикори. Победа в этом матче стала для него 300-й в туре.

Женитьба, благотворительный фонд, мечта стать футболистом

Победа в Нью-Йорке и стабильные результаты помогли Марину на несколько сезонов стать крепким представителем Топ-10. Особенно классно хорват выступал на быстрых покрытиях и в 2017-м снова впорхнул в финал «Большого шлема». Вот только с соперником на этот раз не повезло – Федерер вынес Чилу в трёх сетах.

Марин с женой Кристиной Фото: Из личного архива Марина Чилича

Держаться на высоком уровне Чиличу помешали травмы плеча и колена – 2019-й Марин закончил на 39-м месте. Не поспособствовала результатам и смена тренеров. После расставания в 2016-м с Иванишевичем хорват работал со шведом Йонасом Бьоркманом, соотечественниками Иваном Чинкушем и Ведраном Мартичем. В текущем сезоне его команду возглавляет ещё один хорват Вилим Висак.

Ещё один «Шлем» пока только в планах, а вот семейное счастье Марин уже обрёл. Теннисист женился на подруге детства Кристине Милкович. Девушка – дипломированный психолог и помогает любимому настраиваться на игры. Кристина родила Чиличу двоих мальчиков, но он не собирается останавливаться и шутит, что хочет целую футбольную команду.

Теннисист с победителями конкурса своего благотворительного фонда Фото: Из личного архива Марина Чилича

Марин очень тоскует по Меджигорью и говорит, что слишком рано повзрослел и не успел насладиться детством. Поэтому после окончания карьеры он планирует обосноваться здесь с семьёй, рыбачить, помогать отцу на ферме по выращиванию табака и гонять с сыновьями в футбол. «В следующей жизни непременно стану футболистом», – прикалывается Чилич.