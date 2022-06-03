Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос»

Настоящей трагедией завершился полуфинал «Ролан Гаррос» Надаль – Зверев. В конце второго упорнейшего сета Александр бежал за мячом, подвернул ногу и упал на корт, корчась от боли. В итоге немец досрочно покинул матч на костылях, а Рафаэль таким образом оказался в своём 14-м финале главного грунтового турнира.

В полуфинальную четвёрку мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» попали преимущественно теннисисты, уже имеющие солидный опыт участия в решающих стадиях турниров «Большого шлема». Рафаэль Надаль является рекордсменом всех времён по числу титулов на «Шлемах» — 21, Марин Чилич теперь побывал в полуфиналах на всех четырёх мэйджорах, что является национальным рекордом Хорватии. Кроме того, Марин выиграл US Open – 2014. Александр Зверев был финалистом US Open – 2020, а также трижды доходил до полуфиналов этих крупнейших соревнований мира. И только норвежец Каспер Рууд дебютирует в полуфинале «Шлемов».

В верхней части сетки полуфинальную пару составили Рафаэль Надаль (5) и Александр Зверев (3). Зверев в предыдущем раунде выбил из сетки испанского вундеркинда Карлоса Алькараса (6), обыграв его в четырёх сетах. Таким образом, Александр прервал серию испанца из 14 победных матчей на грунте. Что касается Надаля, то в 1/4 финала у него была эпическая битва с 1-й ракеткой мира Новаком Джоковичем. Лишь на тай-брейке 4-го сета чаша весов окончательно склонилась в сторону Рафаэля.

Надо сказать, что победа в 1/4 финала Надаля над Джоковичем повлияла на борьбу за 1-е место в рейтинге ATP. До турнира расклад был таков, что после «Ролан Гаррос» 1-ю строчку могли занять три теннисиста – Джокович, Медведев и Зверев. Но Даниил проиграл в 4-м круге Марину Чиличу и передал тем самым решение этого вопроса в чужие руки. И таким образом, перед полуфиналами только один из тройки претендентов – Александр Зверев – мог всё решить в свою пользу. Расклад был таков – в случае титула на турнире немец уже в ближайший понедельник, 6 июня, станет первой ракеткой мира. А вот если он проиграл бы в одном из оставшихся матчей – полуфинале или финале, то 6 июня Джокович остался бы лидером мирового рейтинга, а 13-го это звание перешло бы к Медведеву.

Первыми на корт по расписанию выходили Зверев и Надаль. Для теннисистов это была 10-я очная встреча, и по итогам девяти предыдущих Рафа лидировал – 6-3. Причём первые пять поединков остались за испанцем, потом немец взял три матча подряд. Но в последней их встрече в рамках «Мастерса» в Риме-2021 снова победил Надаль.

Знаменитый британский теннисист Тим Хэнман оценил шансы Надаля перед матчем в Париже: «Физическая форма Рафы невероятна. Возвращаясь назад, мы помним, как Надаль хромал после поражения от Дениса Шаповалова в Риме. Но спустя 10 дней он демонстрирует невероятный теннис, ему буквально пришлось вытащить его из сумки ещё в матче с Оже-Альяссимом. Мы знаем, он не становится моложе. Но затем он успел восстановиться и сразиться с Джоковичем – одним из величайших игроков, первой ракеткой мира. Причём он показывал классную игру не только в плане качества тенниса, но и физической формы в течение более четырёх часов, это невероятно. Матч со Зверевым для Рафы – не только вызов в плане физической формы, но и психологический. Потому что обычно, когда он побеждает Джоковича на турнире «Большого шлема», ему уже вручают трофей, но это был лишь четвертьфинал. Да, у него есть два дня на восстановление, но это всё равно будет для него тяжёлым испытанием».

В пятницу в Париже шёл дождь, но уже несколько лет на центральном корте есть крыша. Благодаря ей матч всё же удалось провести с некоторым запозданием. Зверев сделал брейк в стартовом же гейме и потом сохранял преимущество — 2:0, 3:1, 4:2. Рафа всё же проявил настойчивость и в 8-м гейме сделал обратный брейк — 4:4. Дело дошло до тай-брейка, а там развернулась настоящая драма. Зверев повёл с четверным сетболом — 6:2, но Рафа всё отыграл. Затем сам не реализовал несколько сетболов, и только с 3-й попытки испанец добился своего — 7:6 (10:8) за 93 минуты борьбы. Фантастический камбэк Надаля на тай-брейке. Сет продолжался 1 час 33 минуты!

Во втором сете с первого же гейма начался просто фейерверк брейков. Александр лишь раз взял свою подачу и с этим преимуществом отправился подавать на сет при счёте 5:3. Однако, допустив на старте гейма двойную ошибку, он, по мнению арбитра на вышке, грязно выругался, за что было вынесено предупреждение. Саша пошёл выяснять отношения с судьёй, настаивал, что «не говорил плохого слова, вы не можете мне дать за это предупреждение». Но судья был неумолим. В итоге Рафа сделал очередной обратный брейк в гейме, где у Зверева было целых три двойных ошибки! В 10-м гейме Надаль впервые за сет взял свою подачу – 5:5. А когда дело приближалось ко второму тай-брейку в матче при счёте 40:30 в пользу Надаля, немец неудачно потянулся за мячом, поскользнулся, подвернул ногу — упал и закричал от боли.

Александр Зверев Фото: Ryan Pierse/Getty Images

К Звереву подошли врачи, обслуживающий персонал, Рафа. Все пытались ему помочь. В итоге немца усадили на коляску и увезли с корта. Через несколько минут Александр вышел на стадион на костылях, только чтобы поприветствовать зрителей и поздравить Надаля с выходом в финал. Вот это трагедия!

Так Надаль досрочно вышел в свой 14-й финал на «Ролан Гаррос». В воскресенье он сразится за свой рекордный 22-й «Шлем» с победителем пары Рууд – Чилич. А поскольку Зверев сошёл с дистанции в полуфинале, то в ближайший понедельник, 6 июня, Джокович останется 1-й ракеткой мира, а вот через неделю, 13 июня, лидером мирового рейтинга станет Даниил Медведев.