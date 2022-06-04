Зверев не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. А Медведев снова будет 1-й ракеткой!

Драматичным получился полуфинал Открытого чемпионата Франции между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым. В конце 2-го сета Саша получил травму и не доиграл матч, пропустив Надаля в финал. Ну а Даниил Медведев снова будет первой ракеткой мира!

Итоги 13-го дня. 3 июня, пятница

В пятницу на «Ролан Гаррос» у женщин был выходной, а вот у мужчин полностью были сыграны полуфиналы. Оба матча получились на редкость драматичными. А началось всё с противостояния 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, отмечавшего в этот день 36-летие, и немца Александра Зверева. Саша вёл в первой партии с брейком, но соперник сравнял счёт – 4:4. В итоге дело дошло до тай-брейка. Там у Зверева было заметное преимущество, он заработал четверной сетбол, но все шансы упустил, а Надаль его додавил – 7:6 (10:8) за 1 час 33 минуты. Второй сет превратился в парад брейков. Теннисисты никак не могли взять свою подачу. Первым это сделал Александр в 5-м гейме, а при счёте 5:3 он не подал на сет. Причём при розыгрыше первого очка он допустил двойную, а судья сделал ему предупреждение, поскольку посчитал, что немец выругался. Тот пошёл спорить с судьёй, расстроился и отдал этот гейм, допустив ещё две двойные ошибки. Снова партия стала приближаться к тай-брейку. Но в одном из эпизодов Зверев неожиданно поскользнулся, упал и закричал от боли. Сначала он покинул корт на коляске для осмотра врачами, а потом вернулся на стадион на костылях, поприветствовал зрителей и Надаля. На этом первый полуфинал досрочно закончился.

Второй полуфинал с участием двух дебютантов этой стадии «Ролан Гаррос» Каспера Рууда и Марина Чилича тоже поначалу проходил в упорной борьбе. На старте преуспел 33-летний хорват, взявший сет, а затем Рууд сумел отыграться по партиям – 1:1. В середине 3-го сета матч был неожиданно прерван из-за выбежавшей на корт активистки экологического движения. Девушка приковала себя к сетке, теннисистов немедленно увели с корта в целях безопасности. А через некоторое время матч продолжился. Но там уже было заметное преимущество Рууда. Он и вышел в решающий матч, где сыграет в воскресенье с Надалем. Кстати, Каспер стал первым в истории финалистом турнира «Большого шлема» из Норвегии среди мужчин.

Мужчины. 1/2 финала

Надаль (Испания, 5) – Зверев (Германия, 3) – 7:6, 6:6 (отказ).

Рууд (Норвегия, 8) – Чилич (Хорватия, 20) – 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

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Расписание 14-го дня. Интересные матчи субботы, 4 июня

В субботу на «Ролан Гаррос» в мужской сетке будет перерыв, а вот женщины проведут финал. 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира и чемпионка турнира – 2020 померится силами с 18-летней американкой Кори Гауфф – дебютанткой столь высокой стадии соревнований. Девушки ранее встречались дважды, и оба раза победила Ига – в Риме-2021 и Майами-2022. Напомним, если Свёнтек выиграет снова титул, то она повторит лучшее достижение за последние 22 года, показанное в 2000-м Винус Уильямс – 35 победных матчей подряд.

Женщины. Финал

16:00. Свёнтек (Польша, 1) – Гауфф (США, 18)

Другие результаты:

Сход Зверева в полуфинале означает, что в ближайший понедельник, 6 июня, Джокович, Медведев и Зверев сохранят свои места в топ-3. А вот через неделю, 13 июня, Медведев сместит Новака с 1-го места и снова станет лидером мирового рейтинга. При этом Зверев впервые в карьере станет 2-й ракеткой мира.

Результат Зверева на «РГ»-2022 места в рейтинге 1 2 3 1/2 финала 6 июня Джокович Медведев Зверев 13 июня Медведев Зверев Джокович

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