«Поставила бы себя в топ-5 WTA». Касаткина — о первом полуфинале ТБШ и поддержке Земфиры

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дарья поделилась ожиданиями от мужского финала, рассказала, почему певица Земфира оказалась в её боксе и как сложно переживает успех.

«Рафа — это ментальная скала»

— Дарья, женский финал через пару минут. Смотрите?

— Не буду смотреть. Когда у меня выходные, хочу отключиться. Если с турнира я вылетаю, то больше не слежу. Какой смысл?

— Но завтрашний, уверена, будете.

— Это другое! Завтрашний буду, да.

— Что нужно сделать Касперу Рууду, чтобы матч получился как минимум зрелищным, как максимум — сенсационным?

— В обычном матче я, может, могла предположить, а в финале «Ролан Гаррос», конечно, в пятисетовом формате — сложно. Конечно, Рууд играет финал в невероятной форме. Очень стабильный, но Рафа — это ментальная скала. И, скорее всего, это шанс для него выиграть 22-й «Шлем». Я, честно, не знаю, что сделать, чтобы обыграть Рафу на грунте. Скорее всего, они будут играть под закрытой крышей — прогноз не очень. Это лучше для норвежца. Но посмотрим.

— Рууд, кстати, тренировался в «Академии Надаля» и забежал в первый финал на мэйджоре. Не думали о такой возможности?

— Да, Каспер тренируется в академии Рафы, но у него всё-таки, не знаю на 100%, но своя команда — он её собирал. Наверное, ему просто нравится место. Люблю Мальорку, но лишь как место для отдыха. Тренироваться бы там не хотела, да и добираться сложнее: меньше рейсов.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Я была в академии не на экскурсии — просто проезжала мимо. Конечно, очень крутое место. Но я не люблю такие глобальные проекты. Мне больше нравится что-то поменьше, что-то уютное — комфортнее себя чувствую.

— Финал как будете смотреть: с попкорном или параллельно решая бытовые дела?

— У меня два дня выходных, никаких дел. Я расслаблюсь, лягу на диван и буду смотреть, как другие бегают по корту. Я отбегала!

«Это даёт понимание, что я круто играю в теннис»

— Вы оказались в двух матчах от финальной фотосессии с Надалем. Думали об этом, когда уверенно шли по сетке?!

— У меня были такие мысли на заднем фоне: иногда они чуть-чуть проскальзывали, ведь я очень хотела выиграть турнир. Говорила себе: «Блин, такой шанс, осталось всего два матча, давай!» Но понимала, что это очень сложно. Такой груз, конечно, может как-то замотивировать, но меня — не особо. Я старалась не думать даже о том, что я в полуфинале: играла 1/4 и 1/2 два дня подряд и не успела переключиться с того матча на следующий на 100%. Но это опыт. Надеюсь, будет следующий раз, когда смогу им воспользоваться.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Но если бы пересеклись, то, логично, началось бы всё с поздравления. Это был бы простой диалог, который завершился бы фотографией. Я с Рафой и его командой знакома. Не было бы супернеловкости, но, конечно, я бы волновалась. Была бы очень счастлива тому, что происходит. Но что об этом думать? В этом году этого пока не произошло.

— А на «Ролан Гаррос» — 2022? С вашим-то опытом.

— Проигрыш в полуфинале не разрушил меня. Наоборот, стимулирует идти дальше. Я почувствовала, что могу. Особенно не на одном турнире — показывала очень хороший теннис на протяжении месяца. Это даёт понимание, что я круто играю в теннис. И это самое важное — понять самому. Важно, чтобы ты в себя верил и понимал, на что способен. Но не могу говорить о будущем. Для финала я сделаю всё, но иногда в жизни это зависит не от нас.

Но если ты можешь играть полуфинал, значит, тебя от финала отделяет один матч. Всегда может произойти всё что угодно.

«Поставила бы себя в топ-5 WTA»

— Вы говорили, что когда «вам становится слишком уютно, то что-то идёт не так». Как выходите из зоны комфорта?

— Когда чувствуешь себя в тёплом месте и «расслабляешь» булки очень сильно, то тогда может что-то неожиданное нагрянуть: спад в игре или что-то ещё. Я через это прошла, горький опыт получила. Когда всё хорошо идёт, я стараюсь не думать, что всё классно: «Вот зачем я шла, можно чуть расслабиться». Нет, нужно поднажать. Лучше чуть-чуть себе наврать: не так всё и классно — и продолжать идти дальше.

— Такой самообман?

— Иногда нужно!

— Какие слабости могут в эту зону комфорта опять толкнуть?

— Несколько лет назад я любила с друзьями весело проводить время. Это нормально, но нужно знать границы. Я их расширила и за это потом поплатилась. Немного фокус ушёл, сместился куда не нужно. Сейчас отношусь более серьёзно. Конечно, позволяю себе расслабиться, иначе головой можно поехать. Но знаю, когда можно, а когда — нет. И сколько [можно].

— Впереди не менее приятная для вас трава: пара турниров перед хардом.

— Я снялась с турнира в Голландии, чтобы лучше подготовиться к немецким: в Берлине и Бад-Хомбурге. Там состав очень сильный. Да, многие поедут в Истбурн перед Уимблдоном, потому что очень удобно добираться. Конечно, победить все хотят, и я в том числе. Но нужно выходить без космических ожиданий на матч, чтобы потом это тебя не скушало изнутри.

— На что будете делать акцент при переходе на траву? Оставите ракетку?

— Конечно! При переходе амуниция вся остаётся, меняется только подошва. Акцент на передвижение: скользить на траве после грунта не советую. Новак Джокович это практикует, но я не любитель. Да и трава — самое травматичное покрытие. Важно подготовить тело к этому покрытию. Потому что в первые дни сильно болят ноги, забиваются.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— На каком месте в рейтинге вы себя ощущаете сейчас?

— Если смотреть по объективным результатам нескольких турниров, то я бы поставила себя в топ-5 WTA. Точное место не скажу.

— А кто рядом в пятёрке? Ига?

— Онс [Жабер], наверное, испанка Паула Бадоса и американка Джессика Пегула — она очень стабильно играет.

«Если всё очень задолбало, один неудавшийся удар справа может завести тебя в состояние драмы»

— В последнее время Саша Зверев (немец с русскими корнями, отец — Александр Зверев), Андрей Рублёв, Даниил Медведев особо эмоциональны. Вы часто играете на взрыве — что мешает. Гиперэмоциональность — это чисто русское?

— У нас есть такая черта — мы очень критично относимся к ошибкам, пусть даже самым маленьким неудачам. Да, это с одной стороны, помогает, потому что мы хотим лучшего постоянно, не хотим проигрывать ни одного очка, но в то же время это съедает изнутри: в этой каше можно просто запутаться и не заметить, как матч проходит, а ты всё швыряешь ракетки и ругаешься, потому что 10 мячей назад упустил брейк-пойнт. Важно находить баланс. Эта агрессия может очень сильно помогать и играет на руку. Но если неправильно её направить, она может тебя съесть.

— От момента «я довольна тем, что мне сейчас даёт жизнь» до, как вы ранее сказали, «режима драмы» сколько обычно проходит?

— Никогда не знаешь! Это как коробка шоколадных конфет. Сегодня у тебя может быть всё отлично, завтра — всё что угодно. Пришла к тому, что нужно радоваться тому, что происходит сегодня, и извлекать из этого максимум. И не думать о том, что будет завтра. Я счастлива тому, что происходит сегодня, 4 июня.

— Что активирует этот режим!?

— Зависит от того, как воспринимаешь неудачи. Можешь сам ввести себя в это состояние по щелчку, но при этом можно выводить, если умеешь. Если ментально устал и всё очень задолбало, то один неудавшийся удар справа может завести тебя в состояние драмы. Но это уже печальная ситуация. Свою голову и ментальное здоровье нужно поддерживать в хорошем состоянии.

«Два в одном — творчество и классная личность — не всегда встречается»

— В боксе заметила Земфиру и Ренату Литвинову. Вы приятельницы? Как объединились?

— Земфире нравится теннис, она им интересуется. Пару месяцев назад написала лично, я была приятно удивлена, немного пообщались. И лично познакомились уже в Париже после матча с [Камилой] Джорджи. Земфира перед матчем написала, сказала, что в Париже, и я её позвала на встречу. Очень классные ребята, большая честь быть с ними знакомой.

Рената Литвинова и Земфира на трибуне (в среднем ряду справа) Фото: Кадр из трансляции

— Какие они?

— Земфира сразу начала разговаривать про теннис. Видно, что она разбирается: «Медведев сейчас играет, потом Рублёв». Видно, она — в спорте. У них классная энергетика, хочется стоять рядом, общаться. Это круто, потому что мне очень нравится её творчество. Было приятно понять, что она ещё очень классный человек. Два в одном — творчество и классная личность — не всегда встречается. Что Рената, что Земфира — прекрасные люди.

— На каких композициях росли?

— Спасибо брату, он фанат Земфиры, ходил на её концерты. У меня несколько её любимых песен: «Главное». Когда приехала в Питер, слушала «Мачо» — она ассоциируется с городом. Из грустных: «Хочешь», «Жить в твоей голове» — это поплакать.

Она меня звала на концерт 26 февраля, но я не попала, так как играла в Дохе. Хотелось бы посетить концерт, потому что слушать в наушниках и вживую — несравнимо!

«Придёт время, когда уйдут Новак, Рафа, и мы не знаем, что будет»

— Амели Моресмо недавно обронила, что женский тур не такой привлекательный как мужской. Согласны ли с этим?

— Её слова были вырваны из контекста. Она не имела в виду, что женский теннис какой-то не такой. Она говорила, что сейчас такой цикл: выступают лучшие в истории мужчины. И это нормально, что они привлекают больше внимания. Был цикл, когда играли сёстры Уильямс, сама Амели — тогда женский теннис был на подъёме. Придёт время, когда уйдут Новак, Рафа, и мы не знаем, что будет.

— Почему тогда из 10 матчей в вечернюю сессию только один был женским?

— Если честно, я думаю, особо и они [мужчины] не хотели играть данный матч. Это время, особенно на «Ролан Гаррос», на грунте — не самое удачное. Если бы меня спросили, хочу ли я играть вторым запуском или вечером — в 8:45 — сказала бы — вторым. Не раньше. Возможно, из-за долгих матчей ты встанешь [в расписании] намного позже. Поэтому не думаю, что играть вечером — преимущество.

Амели Моресмо Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

— Женский тур постепенно выравнивается с мужским? За счёт чего он может держать внимание зрителя?

— Средний уровень WTA выровнялся, вырос. Раньше сеяные игроки очень легко проходили на «Шлемах» два круга. Мы с тренером смотрели топ-50 и поняли, что рейтинг очень ровный. Понимаешь, что я мало с кем из них хочу играть в первом круге. Многие скажут иначе, а я как человек играющий могу сказать — сложно сейчас.