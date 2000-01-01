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Кто из звёзд шоу-бизнеса и спорта побывал на трибунах «Ролан Гаррос»?
Кто из звёзд шоу-бизнеса и спорта побывал на трибунах «Ролан Гаррос»?
Матчи в Париже с участием лучших теннисистов планеты привлекли знаменитых актёров, спортсменов и европейские королевские семьи.
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Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Хью Грант
Хью Грант
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Мел Гибсон
Мел Гибсон
Рами Малек
Рами Малек
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Король Испании Филипп и крон-принц Норвегии Хокон
Король Испании Филипп и крон-принц Норвегии Хокон
Кто из звёзд шоу-бизнеса и спорта посетил «Ролан Гаррос»? Лучшие фото
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