Кто из звёзд шоу-бизнеса и спорта побывал на трибунах «Ролан Гаррос»?
Матчи в Париже с участием лучших теннисистов планеты привлекли знаменитых актёров, спортсменов и европейские королевские семьи.
Сиенна Миллер
Хью Грант
Роберт Левандовски
Арсен Венгер
Зинедин Зидан
Мел Гибсон
Рами Малек
Мадс Миккельсен
Майкл Дуглас
Король Испании Филипп и крон-принц Норвегии Хокон
Кто из звёзд шоу-бизнеса и спорта посетил «Ролан Гаррос»? Лучшие фото
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