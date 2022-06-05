«С историческим подвигом». Мир отреагировал на победу травмированного Надаля в Париже

Будем честны: финал Рафаэля Надаля и Каспера Рууда — один из самых посредственных и скучных за последние годы. Нерв главного матча на «Ролан Гаррос» поддерживал разве что слух, пущенный медиа — якобы испанец запросил у боссов мэйджора пресс-конференцию, где собирался объявить о скором завершении карьеры. Сплетни подогрел другой инсайт — в Париж прилетел курортник Роджер Федерер. О целях визита швейцарца никто не знал: проводить друга на пенсию, вручить ему победную чашку на арене Филиппа Шатрье или выполнить обязательства перед спонсором — часами Rolex? Но фанатов Рафы точно потрясывало.

И, как ни пытался менеджер Надаля заглушить разговоры, выпустив опровержение, теннисный мир был готов принять горькую правду — испанец устал, ему нужен отдых уже вне тенниса. И если в финале, который он взял у Рууда в трёх партиях — 6:3, 6:3, 6:0 — этой тяжести не ощущалось, то по ходу турнира он порой лишь на моральных вкручивал обводящие и дожимал соперника — сетка у него была адовая: Феликс Оже-Альяссим уже в 1/8, дальше — Новак Джокович, Александр Зверев и Рууд.

Да и сам Надаль после матча признался, что старые проблемы вернулись: «Играл с онемевшей стопой. Мне делали инъекцию в нерв. Так что стопа «засыпала». Поэтому мне удалось сыграть». Он добавил, что уже после матча второго круга вообще не мог ходить. После турнира они с врачом будут искать новое решение, потому что сражаться на корте под постоянной анестезией невозможно.

О сложностях говорили и тренеры Рафы: Карлос Мойя упомянул обострившуюся травму ноги. Именно стопа — первый недуг испанца в про-туре — уже 20 лет мешает ему максимально комфортно передвигаться по корту. Но благодаря усилиям команды физиотерапевтов и бойцовским качествам испанец творит историю: забирает 22-й ТБШ и в этом году идёт на календарный «Большой шлем» (четыре мэйджора за сезон).



О судьбе «РГ»-2022 стало понятно уже после первых трёх геймов: Надаль бежал в атаку (взял 37 виннеров), закрывал розыгрыши тремя ударами и ошибался меньше норвежца — 18 против 26 анфорсов. А Каспера накрыло волнение: он мало создавал, а если и плёл атаки, то завершал их аутом — сбоил любимый форхенд.

Рафаэль Надаль с кубком Фото: Adam Pretty/Getty Images

Надаль — феномен, о чём кричали не только трибуны Филиппа Шатрье после финального «гейм, сет, матч», но и соцсети:



«Король», — восторгается теннисистка Онс Жабер.

«Париж. 14», — минималистично поздравил Рафу полузащитник «Реала» Тони Кроос.



«Поздравляем Рафаэля Надаля, 14 титулов на «Ролан Гаррос» и 22 ТБШ. Безупречное выступление завершает изнурительные две недели. Надеюсь, ты отдохнёшь сейчас, на полпути к турниру», — наверное, намекая на Уимблдон, написал Род Лэйвер в «Твиттере».



«На этот раз я постараюсь не плакать», — там же оставила пост вечная фанатка Надаля Дарья Касаткина.

«Сегодня Надаль промазал несколько довольно простых ударов, и всё же он спокойно остаётся на ногах. Всё тот же винтажный Рафа — хотя бы в плане отсутствия саспенса», — скорее, жалуется на финал без интриги журналист Бен Ротенберг.



«Невероятный Рафа. №22», — написал его близкий друг, актёр и продюсер Бен Стиллер.

Потрясающе! Какой великий чемпион, отличный пример! Поздравляю», — напомнил о себе завершивший в этом сезоне карьеру Хуан-Мартин дель Потро.



«Поздравляем с новым историческим подвигом. Это большая гордость — видеть великого мадридиста и почётного члена мадридского «Реала» как лучшего теннисиста всех времён. Поздравляем вас с 22-м ТБШ, 14-м «Ролан Гаррос», без сомнения, магическим числом в этом 2022 году», — расщедрился на добрые слова аккаунт «Реала Мадрид».

Каспер Рууд в финале с Надалем Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Тотальное восхищение! Ты лучший. 22 ТБШ и 14-й «РГ», — восторгается Гарбинье Мугуруса.



«14 французских турниров — это, пожалуй, самое большое достижение в профессиональном спорте. Чертовски, почти невозможно столько раз выиграть мужской турнир», — удивляется коллега Рафы Теннис Сандгрен.



«Я люблю тебя», — коротко и ясно пояснил вратарь Давид де Хеа.



«14 сыгранных финалов «РГ». Он выиграл все их. Нет слов, чтобы описать этот подвиг. Не думайте, что старый добрый Филипп будет возражать, если корт, названный в его честь, изменит имя на Рафаэля Надаля — статуи недостаточно», — подкинул идею директору турнира Амели Моресмо экс-теннисист Иван Любичич.

«Поздравляем с выдающимся достижением, Надаль. Это просто показывает, что тяжёлая работа, страсть и отношение «никогда не сдаваться» действительно имеют большое значение. Ты вложил в это своё время, сердце и душу, и твоя настойчивость помогла оформить 14-й «РГ», — написал Стефанос Циципас.



«Нет слов, чтобы объяснить, чего ты добился. Какое несравненное безумие», — поделился Диего Шварцман.



Пока же планы Рафы — самые оптимистичные: Уимблдон. «Планирую играть на траве, если моё тело будет готово к турниру. Уимблдон — это мэйджор, который никто не хочет пропустить. Такие игроки, как я, всегда готовы играть там. Посмотрим, как это сработает».



А как показывает практика, если Рафа всё же приедет, то не стоит сомневаться, он будет готов к новому титулу!