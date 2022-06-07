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Как выглядит и чем занимается 41-летняя Анна Курникова: возлюбленная Энрике Иглесиаса, многодетная мама, фото, видео

Стройняшка как 20 лет назад. Как сейчас выглядит многодетная мама Анна Курникова
Пётр Дубровский
Как сейчас выглядит Анна Курникова. Видео
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Экс первая ракетка мира в парном разряде отмечает свой 41-й день рождения. Но она всё так же хороша — можно сразу на корт.

Почти 20 лет назад знаменитая российская теннисистка Анна Курникова завершила профессиональную карьеру. С тех пор она выходила на корт только по особым случаям – в показательных и коммерческих матчах. Однако любители тенниса до сих пор вспоминают главный секс-символ тенниса 1990-х. 7 июня Анне исполняется 41 год. Расскажем и покажем, чем она сейчас занимается и как выглядит.

Некоторые любители тенниса любят повторять, что Анна Курникова не добилась ничего выдающегося в спорте, поскольку не выиграла ни одного титула. Да, она не выиграла ни одного турнира в одиночном разряде, но при этом четыре раза выходила в финалы самых крупных и престижных соревнований. Например, в Майами-1998 она уступила Винус Уильямс, в Чарльстоне-1999 и на Кубке Кремля – 2000 проиграла Мартине Хингис. При этом Анна стала первой российской теннисисткой, пробившейся в топ-10. В ноябре 2000 года она заняла восьмую строчку рейтинга.

Кроме того, трижды подряд Курникова пробивалась на Итоговый чемпионат WTA и в 2000-м там была полуфиналисткой. Что касается парного разряда, то тут у неё внушительные успехи – была первой ракеткой мира, дважды выиграла Australian Open с Мартиной Хингис (1999, 2002) и Итоговый чемпионат WTA (1999, 2000). Всего же за карьеру россиянка выиграла 16 турниров в парном разряде, включая Кубок Кремля – 2001.

Анна Курникова на корте

Анна Курникова на корте

Фото: Getty Images

Неизвестно, как сложилась бы карьера Курниковой, если бы не бесконечные травмы. Так, в феврале 2001-го она получила стрессовый перелом левой ступни и была вынуждена сделать операцию. На корт Анна вернулась только в августе, в Сан-Диего. Но тут же почувствовала боль в ноге и снялась со всех турниров, включая US Open. А через год, играя парный матч на Кубке Кремля – 2002, Анна вновь повредила ногу. Медицинское обследование выявило, что у неё частичный разрыв связок голеностопного сустава. После этой травмы выйти на свой привычный уровень Курникова уже не смогла. Сезон-2003 стал для неё последним.

Когда Анна завершила карьеру, ей не исполнилось и 22 лет! Будучи главной звездой тенниса и самой популярной россиянкой в мире, Курникова неожиданно для многих ушла в тень и обменяла все свои спортивные регалии на статус «возлюбленной популярного певца». В конце 2001 года Анну пригласили для участия в съёмке клипа на песню Escape молодого исполнителя Энрике Иглесиаса. По сценарию Анна и Энрике должны были участвовать в любовных сценах с поцелуями. Как оказалось, эта встреча изменила всю дальнейшую жизнь молодых людей. Уже 20 лет Курникова и Иглесиас вместе, несмотря на многочисленные слухи о расставаниях и разрывах.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Фото: Getty Images

В декабре 2017 года Анна и Энрике стали родителями. У пары родились близнецы Николас и Люси. А в январе 2020-го появилась на свет дочка Маша. Любопытно, что знаменитая российская теннисистка Светлана Кузнецова однажды рассказала, как Курникова ходит на рынок и сама выбирает помидоры и вообще самозабвенно занимается домашним хозяйством и обустраивает семейный быт.

Анна Курникова с младшей дочерью Машей

Анна Курникова с младшей дочерью Машей

Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Семья Курниковой и Иглесиаса с 2013 года живёт в шикарном особняке в Майами. По данным риелторов, сегодня дом стоит около $ 26 млн. Когда Анна и Энрике строили дом, они купили два соседних участка, чтобы можно было разместить всё, что им хочется. Кроме самого двухэтажного дома площадью 2000 кв. метров, они являются обладателями теннисного корта с баскетбольным щитом, открытого бассейна, лужайки с детской площадкой, а также пристройки для охраны и машин.

8 мая семейство Курниковой и Иглесиаса отмечало сразу два праздника – традиционный для США день матери и 47-й день рождения Энрике. Чтобы поздравить своего возлюбленного и отца детей, Анна разместила в соцсетях семейное фото, на котором были изображены все – папа, мама, трое детей и даже собака. Фото было сделано как раз на той самой лужайке перед домом.

Курникова и Иглесиас с детьми

Курникова и Иглесиас с детьми

Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Интересно, что Энрике тоже в этот день поздравил Анну с днём матери и опубликовал забавное видео, на котором Курникова учит младшую дочку Машу зажигательному ритмическому танцу. Как можно заметить, Анна в свои 41 год всё такая же стройняшка, как и 20 лет назад! Кстати, Курникова и её дочка зажигали на всё той же лужайке. Внимательные зрители могут разглядеть и кусочек самого дома на этом ролике.

Что и говорить, многодетная мама Анна Курникова всё так же хороша и обворожительна и находится в отличной спортивной форме. Можно хоть сейчас брать ракетку в руки и отправляться на корт.

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Теги Теннис WTA Видео WTA Анна Курникова •••

Заглавное фото: Из личного архива Анны Курниковой

Источник: «Чемпионат»

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