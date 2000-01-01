Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса
Лидером по призовым за карьеру является Джокович. А вот Медведеву пока до него далеко.
За победу на «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль получил чек на € 2,2 млн. Благодаря этому он обошёл Роджера Федерера по заработкам за карьеру.
Сколько же призовых заработали за карьеру звёзды тенниса?
Энди Маррей
$ 62 733 749
Роджер Федерер
$ 130 594 339
Рафаэль Надаль
$ 130 681 472
Новак Джокович
$ 156 541 453
А вот российские теннисисты сильно отстают от представителей Биг-4.
Карен Хачанов
$ 11 074 245
Андрей Рублёв
$ 12 056 988
Михаил Южный
$ 14 264 450
Марат Сафин
$ 14 373 291
Николай Давыденко
$ 16 186 480
Даниил Медведев
$ 23 829 470
Евгений Кафельников
$ 23 883 797
Надаль опередил Федерера на $ 100 тыс. Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса
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