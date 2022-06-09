Только с 7-го матчбола! Медведев наконец-то размочил счёт в матчах с французским ветераном

Даниил Медведев наконец-то сумел размочил счёт личных встреч в матчах с французским ветераном Жилем Симоном. Впрочем, победы россиянин добился только с 7-го матчбола!

Грунтовый сезон для второй ракетки мира Даниила Медведева из-за операции по удалению грыжи получился скомканным. Он пропустил большую часть турниров на грунтовом покрытии. Полноценно выступил только на самом «Ролан Гаррос», но там он дошёл лишь до 4-го круга, не сумев повторить свой прошлогодний рекорд на этом соревновании – выход в 1/4 финала. А вот на травяной сезон у Медведева большие планы. Он заявился на три турнира – в Хертогенбосхе, в Галле и Мальорке. Жаль только, что на венчающем этот травяной сезон Уимблдоне он сыграть не сможет из-за бана российских теннисистов со стороны организаторов.

Здесь стоит напомнить, что до прошлого сезона Медведев никак не мог показать на траве более-менее приличный результат. Так, например, его лучшим выступлением на Уимблдоне дважды был 3-й круг (2018 и 2019). И вот в сезоне-2021 россиянин сначала завоевал титул на Мальорке, а затем сумел дойти до 4-го круга Уимблдона. Тогда же перед самым стартом Уимблдона он заявил: «Мне нравится то, как я чувствую себя на траве. Она очень мягкая и приятная, на неё можно присесть или прилечь, можно прыгнуть за мячом. Можно даже не сидеть на стуле (смеётся). На траве ты очень расслаблен, особенно в хорошую погоду, когда светит солнце. Конечно, трава очень хорошо подходит для моей игры – в плане ударов, подачи, приёма. К ней непросто привыкнуть, но мне это удалось. Надеюсь, это мне поможет». И тогда же после выхода в третий круг, обыграв при этом юного испанца Алькараса в трёх сетах, Медведев признался: «Я люблю траву! Уимблдон всегда будет для меня особенным турниром».

Напомним также, со следующей недели Медведев вновь поднимется на первую строчку рейтинга ATP, сместив Джоковича. А вот как долго он там задержится, будет зависеть в том числе и от того, как Даниил сыграет на трёх турнирах на траве. Ему необходимо успеть сделать запас прочности, ведь после травяного сезона придёт время американского харда, где в прошлом году наш теннисист набрал немало очков, включая 2000 за победу на US Open. Скоро все эти баллы надо будет защищать.

Первым соревнованием на траве для Медведева в этом сезоне стал турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. Как высоко сеянный, россиянин пропускал первый круг. А вот соперник Медведева по второму раунду определялся несколько дней. Из-за дождя многие матчи в Нидерландах проходили с перерывами или были перенесены на следующий день. Так, участник квалификации Жиль Симон финальный раунд за выход в основу доиграл только во вторник вместо воскресенья. Французский ветеран, который объявил, что в конце года уходит на пенсию, вместе с австралийцем Даквортом составил игровую пару для определения того счастливчика, кому придётся сразиться с Медведевым. Француз и австралиец начали матч в среду, а продолжили в четверг. Чистого времени они бились два часа с лишним, и сильнее оказался в итоге Симон. И в тот же четверг Жилю нужно было сыграть и матч 2-го круга с Даниилом. И радоваться Медведеву, глядя на сетку, не стоило. Дело в том, что Жиль Симон – тот теннисист, который до этого трижды обыгрывал Медведева, причём один из матчей проходил как раз на траве – в Лондоне-2019. Правда, все поединки состоялись, когда Даниил ещё только взбирался на теннисную вершину, и за это время россиянин набрался опыта и уверенности.

Более опытный Жиль Симон начал матч увереннее и активнее. Он постоянно ловил Медведева на ошибках, воспользовался несколькими неточностями и повёл с брейком – 3:1. При счёте 5:2 француз добрался до двух сетболов на приёме, но ими не воспользовался, а при 5:3 уже сам пытался подать на сет. Жиль упустил и третий сетбол, и в итоге Даниил добился наконец-то обратного брейка. Медведев поймал кураж, и в тяжёлой борьбе взял пять геймов подряд, а с ними всю партию – 7:5 за 54 минуты. Ранний брейк во второй партии позволил россиянину уверенно контролировать ситуацию. Симон сопротивлялся как мог, ушёл с матчбола в своём гейме, а потом началась настоящая битва на подаче Медведева на матч. Россиянин упустил ещё пять матчболов, и только с 7-й попытки добился успеха – 7:5, 6:4.

Вот так Даниил Медведев с победы начал травяной сезон – 2022 и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе. В борьбе за путёвку в полуфинал он сыграет с белорусом Ильёй Ивашко.