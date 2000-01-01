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Что едят теннисисты в перерывах матчей?
Что едят теннисисты в перерывах матчей?
Кто-то действительно обходится только бананами, а кто-то приходит на корт со своим контейнером.
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Кори Гауфф
Кори Гауфф
Американка прямо в перерыве предпочитает не просто перекусить бананом или яблоком, а достаёт тарелку с фруктовым салатом.
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
На «Ролан Гаррос» в 2021 году Анастасия дошла до финала и осталась в шаге от титула. По ходу турнира она ела в перерывах мармеладных мишек, и эта милая деталь всем запомнилась.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Надаль предпочитает классику: как и многие другие теннисисты, он использует банан в качестве перекуса.
Новак Джокович
Новак Джокович
На заре карьеры Джокович тоже предпочитал бананы в перерыве, сейчас он чаще перекусывает сухофруктами.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Бананы во время перерывов ел и Федерер... 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
…и россиянин Даниил Медведев. Иногда фанаты не успевали сосчитать, сколько фруктов он съел за матч.
Винус Уильямс
Винус Уильямс
Старшая из сестёр Уильямс выбирает полезный смузи. А ещё она однажды заказала кофе прямо на корт.
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек
Спортивные гели и батончики – тоже частые гости на корте. Например, у Иги Свёнтек.
Доминик Тим
Доминик Тим
Австриец во время матча может позволить себе энергетик: на US Open в 2020-м даже случился скандал, когда Тиму не разрешили пить Red Bull прямо из банки.
Что едят теннисисты на матчах? Уильямс заказывала кофе на корт, Медведев — царь бананов
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