«Матч забаненных Уимблдоном» остался за Медведевым! Даниилу очень нужны очки на траве

Даниил Медведев набирает обороты на траве! На турнире ATP-250 в Хертогенбосхе он уже пробился в полуфинал, обыграв Илью Ивашко. Наблюдатели окрестили их пятничный поединок «матчем забаненных Уимблдоном».

На первой полноценной неделе июня стартовал короткий сезон на траве. Мужчины разделились на две группы и отправились на турниры ATP-250 в Хертогенбосхе и Штутгарте. Из россиян в голландском Хертогенбосхе начали борьбу за главный трофей вторая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под первым номером, и Карен Хачанов (5). Даниил Медведев как высоко сеянный пропускал первый круг и стартовал только со второго. А вот Хачанову пришлось играть с самого начала. На старте он одолел чилийца Табило – 6:3, 6:3, а во втором круге провёл тяжелый поединок с поляком Камилем Майхшаком. Россиянин в итоге совершил потрясающий камбэк, отыгрался с матчбола в 3-м сете и вырвал победу – 5:7, 7:5, 7:6.

Кстати, в четверг, к радости организаторов турнира в Хертогенбосхе, удалось наверстать расписание. Дело в том, что первые дни соревнования погода не радовала теннисистов и болельщиков. Матчи постоянно прерывались из-за дождя, а то и переносились на следующий день. В пятницу должны были состояться все четвертьфиналы. Хачанову в поединке за путёвку в полуфинал достался канадец Феликс Оже-Альяссим, который, кстати, в прошлом году на Уимблдоне добрался до 1/4 финала. Напомним, канадца уже больше года тренирует Тони Надаль – дядя и первый тренер знаменитого Короля грунта Рафаэля Надаля. До матча в Хертогенбосхе Хачанов и Оже-Альяссим играли дважды, и счёт был равный – 1-1. Карен победил в Монреале-2016, а Феликс – в Цинциннати-2021.

В первом сете Хачанов получил преимущество в 7-м гейме, сделав брейк. Россиянин даже добрался до подачи на сет, но канадец смог отыграться – 5:5. На тай-брейке была равная борьба, и единственное очко, выигранное Феликсом на чужой подаче, принесло ему успех – 7:6 (7:5). Во второй партии уже канадец сделал брейк в 7-м гейме, а на своей подаче смог отбить все нападки соперника и довести матч до победы – 7:6, 6:4 за 1 час 49 минут. В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с 25-летним обладателем уайлд-кард Тимом ван Рейтховеном из Нидерландов.

Таким образом, Медведев остался последним россиянином на турнире. На старте соревнования Даниилу достался опытный француз Жиль Симон. 37-летний ветеран уже объявил, что этот сезон будет для него последним. Тем не менее для россиянина поединок с Симоном не должен был стать лёгкой прогулкой, ведь во всех трёх предыдущих поединках французу удалось обыграть Даниила, да и в начале встречи в Хертогенбосхе преимущество было на стороне более опытного Жиля – 5:2. Симон даже получил возможность подать на сет, однако довести партию до победы ему не удалось. Более того, Медведев полностью перехватил инициативу, выиграл пять геймов подряд, взял стартовую партию, а потом и весь матч – 7:5, 6:4. Вот так Медведев впервые обыграл такого неуступчивого француза, одной ногой находящегося на пенсии.

В четвертьфинале соперником россиянина стал белорус Илья Ивашко. Любопытно, что некоторые журналисты и эксперты уже назвали этот поединок «матчем забаненных». Напомним, организаторы Уимблдона в этом году не допустили на своё соревнование никого из игроков России и Беларуси. Несмотря на то что теннисисты проводят полноценный травяной сезон, ни Даниил, ни Илья на Уимблдон в этом году не поедут. До этого Медведев и Ивашко встречались два раза и одержали по одной победе – Илья победил в рамках Кубка Дэвиса – 2018, а Даниил взял реванш в Париже-2021. Перед четвертьфиналом Медведев высказался о предстоящем поединке с Ильёй Ивашко, который занимает сейчас 49-е место в рейтинге: «Со следующим соперником мы хорошо знакомы. Он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним».

Матч действительно получился упорным. В начале первого сета теннисисты дважды обменялись брейками. В 10-м гейме Илья заработал сетбол, но Даниил сумел спастись, дело дошло до тай-брейка, во время которого преимущество переходило из рук в руки. Ивашко не реализовал ещё один сетбол, но и сам Медведев своим шансами воспользовался не сразу – выиграл партию только с 3-го сетбола – 7:6 (10:8). Интересно, что россиянин очень рисковал на своей подаче – это принесло ему всего два эйса при шести двойных. Вторая партия вновь получилась упорной. Казалось, всё приближается ко второму тай-брейку, как вдруг Ивашко буквально провалил 10-й гейм на своей подаче, и Медведев под ноль сделал брейк и довёл матч до победы – 7:6, 6:4.

Вот так Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Хертогенбосхе и благодаря этому уже заработал 90 рейтинговых очков. Напомним, в понедельник россиянин вновь станет первой ракеткой мира, сместив Новака Джоковича. А учитывая, что сам серб и Александр Зверев до Уимблдона выступать не будут, Медведеву сейчас необходимо набрать на траве как можно больше очков, чтобы создать отрыв от главных конкурентов.