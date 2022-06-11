Медведев преодолевает французское проклятие. Россиянин поборется за 1-й титул в сезоне

Даниил Медведев поборется на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе за 1-й титул в сезоне. В полуфинале он выбил из сетки действующего чемпиона.

Лучший теннисист России Даниил Медведев, который в понедельник вновь станет первой ракеткой мира, сместив Новака Джоковича, создаёт определённый запас рейтинговых очков, пока его главные конкуренты – тот же серб и Александр Зверев – пропускают турниры. Медведев заявился на все три недели травяных турниров перед Уимблдоном – в Хертогенбосхе, Галле и Майорке. На турнире в Нидерландах, который проходит на этой неделе, Медведев как высоко сеянный пропустил первый круг, а во втором борьбу за трофей начал поединком с французом Жилем Симоном.

Многие эксперты отдавали предпочтение опытному французу, который уже объявил, что этот год в теннисе для него последний. Ведь до этого Симон выиграл все три поединка у Медведева. Однако ожидания скептиков не оправдались. Медведев выиграл у француза в двух сетах и вышел в четвертьфинал, а там стал победителем в «битве забаненных Уимблдоном». Так окрестили поединок Медведева с белорусом Ильёй Ивашко. Напомним, в отличие от игроков других стран, наши и белорусские теннисисты не допущены на главный травяной турнир.

После выхода Медведева в полуфинал известный российский теннисист Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» оценил возможности россиянина на траве: «Медведев мог бы выиграть титул на Уимблдоне. Он очень здорово, изумительно играет на траве. Даже когда Даня был никакой, он играл против топ-10 Вавринки — и обыграл его достаточно уверенно (речь о турнире-2017. – Прим. «Чемпионата»). На харде Даня ещё не самый сильный, он один из самых сильных. На траве Медведев с каждым годом играет всё лучше и лучше. У него есть чёткое понимание, как надо играть на траве. Я уверен, что он был бы одним из главных фаворитов Уимблдона. В прошлом году он проиграл Хуркачу в пяти сетах, хотя мог в трёх сетах выносить. Это вообще чудо, что Хуркач тогда победил».

Однако говорить, что Медведев – абсолютный фаворит в борьбе за титул Хертогенбосха, не стоило. Соперником по полуфиналу посеянного под 1-м номером Медведева стал ещё один француз – Адриан Маннарино, который является действующим чемпионом турнира. Он стал победителем в 2019 году, ещё до коронавируса. А потом два сезона соревнования не проводились. И, как и в случае с Симоном, до поединка в Хертогенбосхе-2022 счёт личных встреч был в пользу француза – 3-1. Сначала Адриан выиграл три матча, причём два из них на траве – в Хертогенбосхе-2016 и на Уимблдоне-2018. И только в Майами-2019 Даниил размочил счёт личных встреч.

Первый сет превратился в парад брейков – Даниил выходил вперёд, но француз через какое-то время его догонял. Порой Адриан своими укороченными ставил соперника в тупик. Но и Медведев играл изобретательно и вдохновенно. Казалось, дело шло к тай-брейку, как вдруг в 11-м гейме Маннарино неожиданно провалил свою подачу под ноль, и Даниил тут же довёл сет до победы – 7:5 за 56 минут. Во второй партии теннисисты надёжнее играли на своих подачах, пока Даниил не воспользовался первым же брейк-пойнтом – 3:2. А дальше оставалось лишь довести матч до победы. Однако во время подачи на выход в финал у Медведева начались проблемы, и соперник тут же воспользовался его ошибками – 5:5. Но Даниила это не смутило, он снова повёл с брейком и успешно подал на матч – 7:5, 7:5 за 1 час 57 минут.

Вот так Даниил Медведев одержал победу над очередным французом. Похоже, россиянин начинает преодолевать французское проклятие. До недавнего момента Даниил не очень удачно играл с представителями Франции и накопил уже пассив из 22 поражений – больше, чем с игроками из любой другой страны, включая Испанию (13), США (3), Германию (8) и Сербию (10). В воскресном финале россиянин встретится с обладателем уайлд-кард Тимом ван Рейтховеном из Нидерландов, который выбил из сетки канадца Феликса Оже-Альяссима, и поборется за свой первый титул в нынешнем сезоне. Напомним, Медведев в 2022-м проиграл в решающем матче Australian Open, а сейчас это будет его второй финал года. Если Даниилу всё же удастся завоевать титул, то это будет отличным дополнением ко второму восхождению россиянина на вершину мирового рейтинга.