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Даниил Медведев вышел в финал Хертогенбосха, победив 2-го француза на турнире — действующего чемпиона Андриана Маннарино

Медведев преодолевает французское проклятие. Россиянин поборется за 1-й титул в сезоне
Даниил Сальников
Медведев преодолевает французское проклятие
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На турнире в Хертогенбосхе Даниил обыграл Адриана Маннарино. Это был уже 2-й соперник из Франции для Медведева на этом соревновании.

Даниил Медведев поборется на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе за 1-й титул в сезоне. В полуфинале он выбил из сетки действующего чемпиона.

Лучший теннисист России Даниил Медведев, который в понедельник вновь станет первой ракеткой мира, сместив Новака Джоковича, создаёт определённый запас рейтинговых очков, пока его главные конкуренты – тот же серб и Александр Зверев – пропускают турниры. Медведев заявился на все три недели травяных турниров перед Уимблдоном – в Хертогенбосхе, Галле и Майорке. На турнире в Нидерландах, который проходит на этой неделе, Медведев как высоко сеянный пропустил первый круг, а во втором борьбу за трофей начал поединком с французом Жилем Симоном.

Многие эксперты отдавали предпочтение опытному французу, который уже объявил, что этот год в теннисе для него последний. Ведь до этого Симон выиграл все три поединка у Медведева. Однако ожидания скептиков не оправдались. Медведев выиграл у француза в двух сетах и вышел в четвертьфинал, а там стал победителем в «битве забаненных Уимблдоном». Так окрестили поединок Медведева с белорусом Ильёй Ивашко. Напомним, в отличие от игроков других стран, наши и белорусские теннисисты не допущены на главный травяной турнир.

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После выхода Медведева в полуфинал известный российский теннисист Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» оценил возможности россиянина на траве: «Медведев мог бы выиграть титул на Уимблдоне. Он очень здорово, изумительно играет на траве. Даже когда Даня был никакой, он играл против топ-10 Вавринки — и обыграл его достаточно уверенно (речь о турнире-2017. – Прим. «Чемпионата»). На харде Даня ещё не самый сильный, он один из самых сильных. На траве Медведев с каждым годом играет всё лучше и лучше. У него есть чёткое понимание, как надо играть на траве. Я уверен, что он был бы одним из главных фаворитов Уимблдона. В прошлом году он проиграл Хуркачу в пяти сетах, хотя мог в трёх сетах выносить. Это вообще чудо, что Хуркач тогда победил».

ATP-250. Хертогенбосх – 2022. Мужчины. Сетка

Однако говорить, что Медведев – абсолютный фаворит в борьбе за титул Хертогенбосха, не стоило. Соперником по полуфиналу посеянного под 1-м номером Медведева стал ещё один француз – Адриан Маннарино, который является действующим чемпионом турнира. Он стал победителем в 2019 году, ещё до коронавируса. А потом два сезона соревнования не проводились. И, как и в случае с Симоном, до поединка в Хертогенбосхе-2022 счёт личных встреч был в пользу француза – 3-1. Сначала Адриан выиграл три матча, причём два из них на траве – в Хертогенбосхе-2016 и на Уимблдоне-2018. И только в Майами-2019 Даниил размочил счёт личных встреч.

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Первый сет превратился в парад брейков – Даниил выходил вперёд, но француз через какое-то время его догонял. Порой Адриан своими укороченными ставил соперника в тупик. Но и Медведев играл изобретательно и вдохновенно. Казалось, дело шло к тай-брейку, как вдруг в 11-м гейме Маннарино неожиданно провалил свою подачу под ноль, и Даниил тут же довёл сет до победы – 7:5 за 56 минут. Во второй партии теннисисты надёжнее играли на своих подачах, пока Даниил не воспользовался первым же брейк-пойнтом – 3:2. А дальше оставалось лишь довести матч до победы. Однако во время подачи на выход в финал у Медведева начались проблемы, и соперник тут же воспользовался его ошибками – 5:5. Но Даниила это не смутило, он снова повёл с брейком и успешно подал на матч – 7:5, 7:5 за 1 час 57 минут.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 18:00 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Адриан Маннарино
70
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Вот так Даниил Медведев одержал победу над очередным французом. Похоже, россиянин начинает преодолевать французское проклятие. До недавнего момента Даниил не очень удачно играл с представителями Франции и накопил уже пассив из 22 поражений – больше, чем с игроками из любой другой страны, включая Испанию (13), США (3), Германию (8) и Сербию (10). В воскресном финале россиянин встретится с обладателем уайлд-кард Тимом ван Рейтховеном из Нидерландов, который выбил из сетки канадца Феликса Оже-Альяссима, и поборется за свой первый титул в нынешнем сезоне. Напомним, Медведев в 2022-м проиграл в решающем матче Australian Open, а сейчас это будет его второй финал года. Если Даниилу всё же удастся завоевать титул, то это будет отличным дополнением ко второму восхождению россиянина на вершину мирового рейтинга.

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