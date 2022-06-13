Второй заход Медведева на вершину. Сколько теперь Даниил там продержится — разбираемся

Россиянин уже становился первой ракеткой в конце зимы. Тогда это было на три недели — а сейчас?

Ещё по ходу «Ролан Гаррос» стало известно, что Даниил Медведев через неделю после завершения турнира – 13 июня – сместит с 1-й строчки рейтинга ATP Новака Джоковича. Произошло это из-за поражения серба в 1/4 финала от Рафаэля Надаля. Россиянину даже не пришлось показывать сверхрезультаты в Париже, чтобы взлететь на вершину. Просто Джокович потерял слишком много очков за розыгрыш-2021, а третий конкурент – Александр Зверев – травмировался в полуфинале и не смог побороться за титул.

На первой неделе сезона на траве из основных претендентов на лидерство в рейтинге выступал только Даниил Медведев. На турнире ATP-250 в Хертогенбосхе он добрался до финала и набрал ещё 150 очков. Таким образом, в рейтинге от 13 июня отрыв россиянина от Джоковича достигнет 1180 очков. Александр Зверев, который впервые поднимется на второе место, будет отставать от Даниила на 875 очков.

Расположившийся на четвёртом месте 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль 13 июня будет отставать от Джоковича на 245 очков, а от Медведева – на 1425. Дальше расположится целая группа теннисистов – Рууд, Циципас и Алькарас, у которых отставание от Даниила будет достигать примерно 3000 очков. Любопытно, что в ближайшие недели никто из лидеров особо много очков терять не будет (подробнее см. таблицу).

Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:

дата Медведев Зверев Джокович Надаль Рууд 13.6 очки 7950 7075 6770 6525 5050 20.6 Лондон/Галле-2019/2021 -90 -45 остаток 7860 7030 6770 6525 5050 27.6 Мальорка-2021 -250 остаток 7610 7030 6770 6525 5050 11.7 Уимблдон-2021 -180 -180 -2000 -360 остаток 7430 6850 4770 6165 5050

Любопытно, что в ближайшие недели никто из преследователей Медведева играть турниры не намерен. Джокович и Надаль не собирались выступать до Уимблдона, а Зверев и вовсе неизвестно когда вернётся в строй после тяжёлой травмы ноги. А вот сам Даниил заявлен и на турнир ATP-500 в Галле, и на ATP-250 на Мальорке, так что до конца июня россиянин ничего особо не потеряет, а, напротив, при хорошей игре сможет нарастить преимущество над преследователями.

Таким образом, к началу Уимблдона, который стартует 27 июня, Медведев точно сохранит звание первой ракетки мира. Как же обидно, что он не сыграет на этом турнире «Большого шлема» и не получит 1-й номер посева, поскольку организаторы соревнований отказались допускать к участию всех теннисистов из России и Беларуси. Напомним, за это ATP лишила Уимблдон возможности начислять рейтинговые очки игрокам, а вот баллы за 2021 год сгорят обязательно. Так что к 11 июля – дате очередного релиза рейтинг-листа ATP после завершения Уимблдона-2022 – Джокович откатится уже в район седьмого места – ниже Рууда, Циципаса и Алькараса.

Что касается дальнейших перспектив, то в конце июля особо рейтинговых турниров не будет, а в августе пройдут два хардовых «Мастерса» — в Канаде и Цинциннати, которые принесут чемпионам по 1000 очков. Так что преследователи россиянина особо много баллов добавить себе не смогут, и если Даниил на своём любимом покрытии сыграет не хуже, чем в последние годы, то не исключено, что он сохранит за собой первое место до самого US Open.