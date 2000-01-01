Медведев – рекордсмен по призовым за карьеру
Даниил заработал больше всех российских теннисистов на корте.
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Даниил Медведев — новый рекордсмен по призовым! Сколько он заработал на корте за карьеру
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