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Медведев – рекордсмен по призовым за карьеру
Медведев – рекордсмен по призовым за карьеру
Даниил заработал больше всех российских теннисистов на корте.
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$ 2 973 291
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Марат Сафин
$ 14 373 291
Николай Давыденко
Николай Давыденко
$ 16 186 480
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Евгений Кафельников
$ 23 883 797
Даниил Медведев
Даниил Медведев
$ 23 893 002
Даниил Медведев — новый рекордсмен по призовым! Сколько он заработал на корте за карьеру
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