Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час

Даниил Медведев вернулся на вершину мирового рейтинга и отметил это событие разгромом первого соперника на турнире в Галле. Россиянин обыграл бельгийца Давида Гоффена всего за один час.

На этой неделе россиянин Даниил Медведев вернулся на вершину мирового рейтинга, сместив с первой позиции Новака Джоковича, и отмечает это событие выступлением на турнире ATP-500 в Галле (Германия). Это вторая неделя травяного сезона. Напомним, в минувшее воскресенье Даниил сенсационно проиграл в финале ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) обладателю уайлд-кард и 205-й ракетке мира голландцу Тиму ван Рейтховену. Вообще, у Медведева обширная программа на травяной сезон. Кроме Хертогенбосха и Галле, россиянин заявлен также на турнир ATP-250 на Мальорке, где будет защищать прошлогодний титул. При этом все помнят, что на Уимблдоне первую ракетку мира, как и всех теннисистов из России и Беларуси, не ждут. Руководство турнира не допустило к участию наших игроков.

Турнир в Галле довольно успешный для российских теннисистов. Евгений Кафельников завоёвывал здесь титул трижды (1997, 1998, 2002) и ещё раз был в финале (1996). Также финалистами в Галле становились Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013) и Андрей Рублёв (2021). Но вне конкуренции в этом немецком городе швейцарец Роджер Федерер, побеждавший 10 раз (2003-2006, 2008, 2013-2015, 2017, 2019), и ещё трижды Федерер был в Галле в финале (2010, 2012, 2018).

Турнир в Галле-2022 начали, кроме Медведева, ещё трое россиян, и двое из них сошли с дистанции уже на старте. Прошлогодний финалист Андрей Рублёв (третий номер посева) всего за полтора часа уступил грузину Николозу Басилашвили – 6:7, 4:6, а Карен Хачанов (8) в российской битве с Асланом Карацевым одержал волевую победу – 6:7, 6:1, 6:2. И последним на турнире стартовал как раз Даниил Медведев (1).

Перед началом соревнований Даниил прокомментировал и поражение в Хертогенбосхе, и возвращение на вершину: «Я счастлив снова оказаться на вершине, я действительно это заслужил. Что касается поражения в Хертогенбосхе, мировой рейтинг всё-таки охватывает 52 недели, а не одну, иначе у нас всё время появлялась бы новая первая ракетка мира». Как финалисту прошлого турнира Медведеву дали два дня отдыха, и он стартовал в Галле лишь в среду. Первым соперником россиянина стал бельгиец Давид Гоффен, с которым они уже играли трижды. Любопытно, что оба матча на харде выиграл Даниил – на Australian Open и в Цинциннати-2019, а вот единственная их прошлая встреча на траве в рамках Уимблдона того же года осталась за бельгийцем, причём Медведев вёл 1-0 и 2-1 по сетам.

Даниил играл вдохновенно, буквально парил над кортом. Чувствовалось, что россиянин получает удовольствие. Нередко у Медведева проходили эйсы, хотя без нескольких двойных тоже не обошлось. Всё-таки свою боевую подачу он пока нащупывает. Уже в четвёртом гейме Даниил добился брейка – 3:1. А когда во время подачи на сет при счёте 5:3 соперник добрался до первого брейк-пойнта в матче, Даниил уверенно его отыграл и взял гейм и партию – 6:3 за 35 минут. Во втором сете дела у россиянина пошли ещё бодрее, он повёл с двумя брейками 4:0 и легко довёл матч до победы – 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут. Это просто разгром.

Вот так Даниил Медведев разгромом соперника отметил своё возвращение на вершину мирового рейтинга. Дальше ему играть с белорусом Ильёй Ивашко, с которым он играл буквально на прошлой неделе в Хертогенбосхе.