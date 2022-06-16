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Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Галле, обыграв 2-ю неделю подряд белоруса Илью Ивашко, результаты, сетка

Медведев 2-й раз за неделю обыграл белоруса. Даниил снова в 1/4 финала турнира на траве
Даниил Сальников
Медведев 2-й раз за неделю обыграл белоруса
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На ATP-500 в Галле Медведев уверенно прошёл во 2-м круге Илью Ивашко, как это было на предыдущем соревновании.

Второй раз за неделю Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко. Несколько дней назад это было на турнире в Хертогенбосхе, а сейчас – в немецком Галле. Так россиянин снова пробился в 1/4 финала соревнований на траве.

На травяном турнире ATP-500 в Галле изначально в сетку попали четверо россиян – Даниил Медведев (первый номер посева), Андрей Рублёв (3), Карен Хачанов (8) и Аслан Карацев. Но стартовый барьер смогли преодолеть только двое из них. Хачанов выбил из сетки Карацева, а прошлогодний финалист Рублёв не смог справиться с Николозом Басилашвили из Грузии. Медведев на прошлой неделе дошёл до финала ATP-250 в Хертогенбосхе, и поэтому организаторы дали ему два дня отдыха перед стартовым поединком в Галле. И Даниил не разочаровал своих поклонников. В первом же матче россиянин разгромил своего соперника бельгийца Давида Гоффена, отметив тем самым своё возвращение на вершину рейтинга. Напомним, в понедельник, 13 июня, Медведев второй раз стал первой ракеткой мира.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» так оценил победу Даниила на старте турнира в Галле: «Они оба не травяные игроки, поэтому играли практически как на земле. Такого интереса не было в принципе, потому что сейчас турниры не основные, подготовительные. Дане надо наиграться, и очень хорошо, что выиграл. Этот турнир для Дани не особо показательный. Трава — это не показатель для игры на харде. Пусть наигрывается. У него сетка неплохая, особо нет игроков, которые могут доставить серьёзные проблемы».

Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час Медведев разгромом соперника отметил возвращение на вершину. Ему понадобился всего час

В четверг завершались матчи за выход в 1/4 финала. Карен Хачанов сражался с сербом Ласло Джере и справился с ним в двух сетах за 1 час 42 минуты – 7:6, 6:4. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал: «Мне кажется, что Карен стал более уверенно играть. Может быть, трава вынуждает играть плотно на задней линии, достаточно уверенно подавать. Именно такой игры мы ждали от Карена. Игра у него не поменялась, но психологически он стал сильнее, и из-за этого такой результат. Впереди четвертьфинал, и там уже любой соперник не является лёгким. Посмотрим, какую игру покажет Карен в следующем матче». Добавим, что соперником россиянина будет немецкий спортсмен Оскар Отте, занимающий 51-е место в рейтинге. Отте сделал камбэк в матче с Басилашвили, который выбил на старте турнира Рублёва.

Галле. 2-й круг
16 июня 2022, четверг. 13:10 МСК
Ласло Джере
62
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Соперником Медведева в борьбе за выход в 1/4 финала стал белорус Илья Ивашко, с которым они уже сражались буквально шесть дней назад в рамках четвертьфинала Хертогенбосха. Тогда Даниил одержал победу в двух сетах – 7:6, 6:4. Но не стоит забывать, что в активе белоруса уже есть успешный поединок с Медведевым – в рамках Кубка Дэвиса – 2018.

ATP-500. Галле – 2022. Мужчины. Сетка

В отличие от матча недельной давности, Даниил и Илья довольно уверенно на этот раз держали поначалу свои подачи. Проблемы начались у Ивашко в 7-м гейме, но он сумел спастись с двойного брейк-пойнта. Самым упорным получился 10-й гейм уже на подаче Медведева. Шесть раз было «ровно», Даниил отыграл три сетбола и выровнял ситуацию – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где удача улыбнулась россиянину – 7:6 (7:4). Отметим, что Медведев подал за партию шесть эйсов при всего одной двойной ошибке. Успех в первом сете придал Даниилу дополнительной энергии. Он летал по корту как на крыльях, быстро сделал брейк – 3:1 и затем, упустив два матчбола на приёме при счёте 5:2, всё-таки довёл матч до победы – 7:6, 6:3 за 1 час 38 минут.

Галле. 2-й круг
16 июня 2022, четверг. 17:25 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Илья Ивашко
42
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко

Вот так Даниил Медведев вторую неделю подряд вышел в 1/4 финала турнира на траве. Его соперник определится в паре Таллон Грикспор – Роберто Баутиста-Агут.

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