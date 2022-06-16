Медведев 2-й раз за неделю обыграл белоруса. Даниил снова в 1/4 финала турнира на траве

Второй раз за неделю Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко. Несколько дней назад это было на турнире в Хертогенбосхе, а сейчас – в немецком Галле. Так россиянин снова пробился в 1/4 финала соревнований на траве.

На травяном турнире ATP-500 в Галле изначально в сетку попали четверо россиян – Даниил Медведев (первый номер посева), Андрей Рублёв (3), Карен Хачанов (8) и Аслан Карацев. Но стартовый барьер смогли преодолеть только двое из них. Хачанов выбил из сетки Карацева, а прошлогодний финалист Рублёв не смог справиться с Николозом Басилашвили из Грузии. Медведев на прошлой неделе дошёл до финала ATP-250 в Хертогенбосхе, и поэтому организаторы дали ему два дня отдыха перед стартовым поединком в Галле. И Даниил не разочаровал своих поклонников. В первом же матче россиянин разгромил своего соперника бельгийца Давида Гоффена, отметив тем самым своё возвращение на вершину рейтинга. Напомним, в понедельник, 13 июня, Медведев второй раз стал первой ракеткой мира.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» так оценил победу Даниила на старте турнира в Галле: «Они оба не травяные игроки, поэтому играли практически как на земле. Такого интереса не было в принципе, потому что сейчас турниры не основные, подготовительные. Дане надо наиграться, и очень хорошо, что выиграл. Этот турнир для Дани не особо показательный. Трава — это не показатель для игры на харде. Пусть наигрывается. У него сетка неплохая, особо нет игроков, которые могут доставить серьёзные проблемы».

В четверг завершались матчи за выход в 1/4 финала. Карен Хачанов сражался с сербом Ласло Джере и справился с ним в двух сетах за 1 час 42 минуты – 7:6, 6:4. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход Хачанова в четвертьфинал: «Мне кажется, что Карен стал более уверенно играть. Может быть, трава вынуждает играть плотно на задней линии, достаточно уверенно подавать. Именно такой игры мы ждали от Карена. Игра у него не поменялась, но психологически он стал сильнее, и из-за этого такой результат. Впереди четвертьфинал, и там уже любой соперник не является лёгким. Посмотрим, какую игру покажет Карен в следующем матче». Добавим, что соперником россиянина будет немецкий спортсмен Оскар Отте, занимающий 51-е место в рейтинге. Отте сделал камбэк в матче с Басилашвили, который выбил на старте турнира Рублёва.

Соперником Медведева в борьбе за выход в 1/4 финала стал белорус Илья Ивашко, с которым они уже сражались буквально шесть дней назад в рамках четвертьфинала Хертогенбосха. Тогда Даниил одержал победу в двух сетах – 7:6, 6:4. Но не стоит забывать, что в активе белоруса уже есть успешный поединок с Медведевым – в рамках Кубка Дэвиса – 2018.

В отличие от матча недельной давности, Даниил и Илья довольно уверенно на этот раз держали поначалу свои подачи. Проблемы начались у Ивашко в 7-м гейме, но он сумел спастись с двойного брейк-пойнта. Самым упорным получился 10-й гейм уже на подаче Медведева. Шесть раз было «ровно», Даниил отыграл три сетбола и выровнял ситуацию – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где удача улыбнулась россиянину – 7:6 (7:4). Отметим, что Медведев подал за партию шесть эйсов при всего одной двойной ошибке. Успех в первом сете придал Даниилу дополнительной энергии. Он летал по корту как на крыльях, быстро сделал брейк – 3:1 и затем, упустив два матчбола на приёме при счёте 5:2, всё-таки довёл матч до победы – 7:6, 6:3 за 1 час 38 минут.

Вот так Даниил Медведев вторую неделю подряд вышел в 1/4 финала турнира на траве. Его соперник определится в паре Таллон Грикспор – Роберто Баутиста-Агут.