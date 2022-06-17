Испанский теннисист планирует выступить на Уимблдоне и US Open, хотя неделю назад передвигался с помощью костылей.

«17 лет хворал, а по волшебству всё прошло». Фанаты — об исцелении Надаля перед «Шлемом»

Фанаты уже устали считать, сколько раз Рафа «восставал» из пепла. На его теле едва кто найдёт место, не тронутое очередной травмой. Но испанец пришёл в себя даже после, как казалось, неизлечимого повреждения — травмы стопы. Почти 19 лет — с момента появления Надаля в туре — ладьевидная кость не давала ему выигрывать больше и чаще — а у него, напомним, 22 турнира «Большого шлема».

Ещё во время победного «Ролан Гаррос» – 2022 синдром Мюллера-Вайса напомнил о себе: травма мешала ему летать по корту уже во втором круге. Четвертьфинал и 1/2 финала грунтового мэйджора Надаль играл и вовсе на обезболе: врачи вкалывали инъекции, чтобы временно заморозить нервы. Так что испанец бился за титул, совершенно не чувствуя стопы.

Многие спортсмены — велогонщик Гийом Мартен и биатлонист Эмильен Жаклен — постфактум заподозрили Рафу в нарушении правил, а некоторые обвинили в «двойных стандартах». Миф в интервью «Чемпионату» развеял врач и экс-руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов: анестетики допингом не являются.

Уже после мэйджора медицинский штаб решил лечить стопу с помощью радиочастотного излучения — минимально-инвазивная терапия должна была разрушить нервы в стопе. Такую процедуру он совершил как минимум дважды.

«То, что было сделано в Барселоне дважды, не даёт стопроцентного немедленного эффекта, но изменения сразу заметны. Уменьшилась боль в суставах. Болело то в одном месте, то в другом. За несколько недель всё изменится. Я счастлив. Я уже неделю не хромаю», — сказал Рафаэль на пресс-конференции.

В лечебном центре Барселоны его за неделю поставили на ноги, и пару дней спустя испанец уже провёл первую закрытую тренировку. Спарринг состоялся в загородном теннисном клубе в Санта-Понсе, который позднее примет турнир категории ATP-250 на Мальорке. Соревнования пройдут с 19 по 25 июня. Их действующий чемпион — Даниил Медведев.

Но дома Надаль не выступит — сыграет на выставочном турнире в Херлингеме в Великобритании. После чего примет участие в Уимблдоне, на турнире в канадском Монреале и на Открытом чемпионате США. Однако «Мастерс» в Цинциннати в США он пропустит — своё расписание Рафа объявил на пресс-конференции. На первый после травмы турнир в Лондон он отправится уже в понедельник, 20 июня.

«Я не чувствовал такой боли на этой неделе. Я намерен попытаться сыграть на Уимблдоне. Эта неделя говорит мне, что у меня есть шанс».

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Очередной камбэк испанца в «Твиттере» восприняли неоднозначно: одни не верят в честность Надаля, другие восхищаются самообладанием и волей к победе:

«Я буду наслаждаться тем, что осталось от этого отца», — сказал пользователь budia.

«Его нога настолько хрупкая, что завтра его решение может измениться. Он живёт каждый день с такой болью, что не может знать, куда движется его карьера. Не давите на него», — переживает юзер в сети.

«Хотелось бы, чтобы он немного держался подальше от травяных кортов и готовился к US Open, где у него гораздо больше шансов», — считает Yahya Asaf.

«Только идиоты верят в эту чушь — притворяться травмированным годами? Каждый турнир «Большого шлема» — одно и то же дерьмо», — не сдержался Johny Mnemonic.

«Без обезболивающих уколов кортизона он может играть, но на самом деле, он, вероятно, далеко не уйдёт», — считает пользователь и, видимо, окончивший медицинский вуз paula bilyev.

«Просто дайте мне записать количество инъекций», — шутит geras.luna.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

«Только если его доктор придёт с волшебным зельем», — иронизирует ueberflieger.

«У Надаля травмы заживают быстрее, чем у собаки, видимо, у него не человеческий организм. Пока нет доказательств, что он пользуется запрещённым препаратом, эти разговоры как мёртвому припарка», — говорит читатель «Чемпионата».



«17 лет хворал, а по волшебству всё прошло», — пишет Елена.

«Не хромает даже, вот чудеса!!!» — вторит ей Alex Petrof.

Год у Надаля начался отлично — он уже взял два ТБШ: в финале Australian Open победил Медведева, на «РГ» одолел норвежца Каспера Рууда. Жажда игры, кажется, подпитывается рекордами: пока идёт игра, надо брать титулы и отрываться от преследователей по «Шлемам»: у Новака Джоковича и Роджера Федерера таких по 20. К тому же Рафа точно нацелен на «Карьерный шлем» — четыре мэйджора за сезон. Возможно, это своего рода пасхалка — а что, если Рафа хочет завершить карьеру уже в этом году?

Тем более его супруга Хиска Перельо готовится стать мамой — инсайдеры испанского издания Hola сфотографировали девушку с округлившимся животом во время отдыха. Официально информацию о ребёнке подтвердил и Рафа — это будет первенец. Пара поженилась в октябре 2019 года. Неизвестно, последний ли это год Надаля в туре, ведь он не раз заявлял, что быть отцом и параллельно игроком не планирует, так как разъезды для детей считает утомительными.

Травяной мэйджор стартует 27 июня, а значит, у Рафы чуть больше недели, чтобы привести себя в форму и набрать кондиции. Возможно, это самое простое испытание, которое предстоит преодолеть 22-кратному победителю «Шлемов». Ведь главная проблема в карьере — вечная травма стопы — кажется, уже позади!