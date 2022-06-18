Медведев снова в финале! Россиянин показывает мастер-класс по спасению с брейк-пойнтов

Даниил Медведев на этой неделе на турнире в Галле показывает настоящий мастер-класс по спасению с брейк-пойнтов. Россиянин снова в финале турнира на траве!

Решение Уимблдона не допустить к участию российских и белорусских теннисистов привело к тому, что первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев решил себе устроить настоящий травяной марафон. Он заявился на все три возможные турнира – ATP-250 в Хертогенбосхе, ATP-500 в Галле и ATP-250 на Мальорке. Причём за полторы недели россиянин успел победить самых неудобных для себя соперников – французов Жиля Симона (соотношение побед и поражений до этого было – 0-3), Адриана Маннарино (1-3) и испанца Роберто Баутиста-Агута (0-3). Причём четвертьфинал с Баутистой в немецком Галле получился неожиданным с точки зрения счёта. Матч завершился в двух сетах – 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Причём у Роберто было девять брейк-пойнтов, но он ни одного не использовал.

Даниил был очень рад этой победе: «Во-первых, он отличный теннисист. Я помню все матчи, которые у нас были… Он играл в прекрасный теннис, мне было трудно его победить. Сегодня у меня был свой план, и мне удалось его реализовать. Я получил больше преимущества в самых важных моментах, потому что брейк-пойнтов у него было больше, чем у меня. Это было непросто, и я счастлив победить». Отметим, что в матчах с тремя соперниками в Галле Медведев смог отыграть все чужие брейк-пойнты и ни разу за турнир не отдал свою подачу за 17 попыток. Так, у Гоффена было два брейк-пойнта, у Ивашко – шесть, а у Баутиста-Агута – девять.

В соперники Медведеву по полуфиналу достался местный теннисист Оскар Отте, получивший специальное приглашение как полуфиналист прошлой недели в Штутгарте. И Оскар снова добрался до этой стадии, причём смог выбить из сетки кругом ранее Карена Хачанова, не позволив состояться российскому полуфиналу Хачанов – Медведев. Ранее Даниил с Отте не играл, но высказался перед матчем о нём уважительно: «Я знаю, что он отличный теннисист, особенно на траве, ещё он очень хорошо играет на грунте. На прошлой неделе он вышел в полуфинал в Штутгарте, но проиграл Маттео Берреттини на двух тай-брейках. Он классный игрок: отличная подача, отличный удар с лёта — так что это будет непросто. Мне нужно хорошо подготовиться, показать свой лучший теннис и постараться победить. Мы дважды разминались вместе и тренировались один раз на этой неделе, даже сыграли сет, который завершился на тай-брейке. Мы начали узнавать друг друга всё лучше и лучше, поэтому на самом деле прикольно, что мы играем друг с другом завтра. Когда много тренируешься с одним теннисистом, интересно посмотреть на него в деле. Но завтра мы точно не будем друзьями!»

Отте, поддерживаемый трибунами, удачно начал полуфинал. Свои подачи он брал довольно быстро, а в чужих геймах завязывал борьбу. Уже во втором гейме Даниил отыграл два брейк-пойнта, в четвёртом – ещё два, и довёл их соотношение на турнире до 21 выигранный / 0 проигранных. При счёте 3:3 после первой же подачи Оскара повредилась натяжка сетки. Судья на вышке Мохамед Лайани долго пытался исправить эту проблему, а когда немец вернулся подавать, прицел у того на какое-то время сбился – он своими ошибками, в том числе и двойной, позволил Медведеву самому добраться до первого брейк-пойнта в матче, но тут же исправил всё эйсами – 4:3. А на подаче Медведева счёт брейк-пойнтов стал 22/0, но следующий, 23-й по счёту, россиянин не спас и впервые за турнир проиграл свою подачу – 3:5.

Ну а во время подачи на партию, уже на сетболе, Отте допустил двойную ошибку, немного приуныл, а Даниил тут же выиграл два очка и отыграл брейк. Дело дошло до тай-брейка, в ключевых моментах которого россиянин сыграл рискованнее, и его риск оправдался – 7:6 (7:3) за 1 час 5 минут. Во втором сете до поры до времени теннисисты чётко держали свои подачи. Осечку в шестом гейме допустил Отте, и Даниил тут же ей воспользовался этим шансом – 4:2, после чего уверенно довёл матч до победы – 7:6, 6:3 за 1 час 36 минут.

Так Даниил Медведев вышел в свой второй финал за две недели турниров на траве. Теперь в воскресенье ему будет противостоять лучший теннисист из пары Хуберт Хуркач – Ник Кирьос, у каждого из которых в активе по две победы над россиянином. Так что россиянину точно легко не будет.