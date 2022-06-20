В 1980-м Борг и Макинрой выдали шедевр на Уимблдоне. Про этот матч сняли фильм

Великий финал Уимблдона-1980 между Боргом и Макинроем можно сравнить с «Божественной комедией» Данте. В нём участники и зрители пережили все главы великого произведения: «Ад», «Чистилище» и «Рай». В разные отрезки матча казалось, что одни болельщики – это ангелы, а другие — бесы, спустившиеся с небес на Землю ради такого незабываемого события. По достоинству оценившая сумасшедшее напряжение встречи The Times вышла на следующий день с шапкой «Лёд и пламя». А сама битва стала образцом принципиальности, характера и веры и разделила карьеры обоих игроков на «до» и «после».

История тенниса знает множество завораживающих противостояний: Агасси против Сампраса, Федерер vs Надаль или Беккер – Эдберг. Но самая принципиальная, темпераментная, манящая кардинально разными стилями и бескомпромиссностью – это рубка Борга и Макинроя. В 2017 году в прокат вышла крутейшая лента датского режиссера Януса Педерсена «Борг/Макинрой», посвящённая великому финалу Уимблдона-1980. Фильм получил хорошие отзывы критиков и собрал в мировом прокате $ 3,4 млн – большой успех для кино про спорт.

Кадр из фильма «Борг/Макинрой» Фото: imdb.com

Поход Борга за пятым Уимблдоном, скандалы с близкими, суеверия

Публика обожает битвы противоположностей: агрессивный и несдержанный Макинрой ярко контрастировал с уравновешенным аристократом Боргом. В 1980-м швед приехал на Уимблдон действующим королём лондонских кортов, выиграв четыре трофея подряд. Бьорн очень хотел добавить к пяти победам на «Ролан Гаррос» юбилейный титул в Англии, но дерзкий американец пообещал испортить безупречный шведский механизм. «Борг – машина, а машины ломаются», – заверил Джон.



В фильме юного Борга сыграл его сын Лео. Парень очень правдоподобно показал, как в детстве папа мало чем отличался от своего необузданного соперника – ломал ракетки, ругался и мог спокойно послать судью. Из-за вспыльчивости Бьорн уже было собирался уйти в хоккей, но повстречал тренера и очень тонкого психолога Леннарта Бергелина. Специалист научил его контролировать эмоции и возвёл дисциплину и тотальный контроль в культ.

В итоге Борг и в самом деле превратился в машину, в которой малейшее отклонение от маршрута могло вызвать истерику. Если на корте швед был скалой, то после матчей напоминал готовый взорваться котёл. Срывы на близких, а также скандалы со спонсорами и агентами превратили теннисиста в зацикленного на суевериях невротика. Он требовал одинаковую натяжку на 50 ракетках, настаивал, чтобы родители в течение пяти лет приезжали к нему на матчи в одной и той же одежде, а также просил подавать на корт нечётное количество полотенец.

Макинроя прозвали Капризным засранцем, он провоцировал публику на Центральном корте

На другой стороне корта скандинаву противостоял не признававший авторитетов абсолютный дикарь Макинрой. Главный теннисный задира и провокатор современности Ник Кирьос – прилежный и благовоспитанный джентльмен в сравнении с американцем. За регулярные вспышки гнева Джон получил прозвище Капризный засранец: теннисист оскорблял судей, угрожал лайнсменам и болбоям, ломал ракетки и посылал соперников. Весь этот набор левша продемонстрировал в полуфинале против Джимми Коннорса, после чего благовоспитанная лондонская публика встретила Макинроя в финале протяжным «Бу-у-у-у!»

Макинрой скандалит с супервайзером в полуфинале с Коннорсом Фото: Getty Images

Борг шёл к историческому пятому титулу и перед игрой так волновался, что врубил кондиционер в своей комнате на максимум – чтобы привести пульс в норму. И, похоже, перестарался, проиграв первый сет со счётом 1:6 за 27 минут. За это время поддерживавшая игрока в боксе невеста Мариана Симионеску скурила полпачки сигарет. Через две недели после финала они должны были сыграть свадьбу, и румынка переживала, что поражение любимого может повлиять на его решение о браке. В фильме очень метко показано, как Бьорн чувствовал себя жалким и разбитым в этот момент. Детские комплексы прорывались наружу и больно жалили, но чемпиона спасло умение абстрагироваться и включать режим робота.

Атмосфера на корте была наэлектризована животным страхом обоих игроков – Бьорн опасался упустить трофей, а Макинрой показать сомнения в том, что его достоин. Нервы больше шалили у американца, поэтому Борг постепенно приноровился к уходящим подачам левши, успокоился и выиграл два сета подряд. Джон отчаянно матерился, разговаривал сам с собой и сломал две ракетки. В его памяти всплыли старый обшарпанный спортзал из детства, лопнувшая струна и пробравшая в тот момент паника. Теперь на Центральном корте против него были ещё и 15 тысяч зрителей.

Восемь отыгранных матчболов, две сломанные ракетки, тай-брейк длиной в 22 минуты

Игра катилась к поражению американца, когда в четвёртой партии Борг вышел подавать на матч при счёте 5:4. Швед заработал двойной матчбол, после чего произошло что-то невероятное. Страх Джона проиграть испарился, вместо него проявилась сумасшедшая решимость. «В тот момент не проиграть мне хотелось больше, чем выиграть», – шипел Макинрой после поединка. Он отыграл два матчбола, а потом ещё пять на тай-брейке и вырвал четвёртый сет со счётом 18:16. Этот безумный отрезок продлился 22 минуты – всего на пять меньше первого сета.

Борг с титулом на Уимблдоне» Фото: Getty Images

На непроникновенном лице Борга читалось такое же непонимание и отчаяние, как и у Новака Джоковича, когда Даниил Медведев лишил его в прошлом году календарного «Большого шлема». Швед опасался, что его постигнет участь последнего за 32 года финалиста Уимблдона Джона Бромвича, который, не реализовав матчбол, упустил титул. Но Бьорну повезло: он подавал первым в решающем сете, а игравший в тот же день финал парного турнира Макинрой заметно устал. Теннисные киборги добрались до счëта 6:7 на подаче американца, и тут уже нервы подвели Джона. Скандинав осуществил мечту с восьмого матчбола и упал на корт в изнеможении. Эта битва продолжалась 3 часа 53 минуты.

«Четвёртый сет и сам матч стали самыми сложными в карьере. Это был именно тот пик, к которому идëшь всю жизнь, чтобы проверить себя на прочность», – выдохнул Борг. После той победы Бьорн выиграл всего один «Шлем» (шестой «Ролан Гаррос») и всего через два года завершил карьеру в 26 лет. Эмоциональное выгорание испепелило чемпиона – когда в 1981-м он наконец проиграл на Уимблдоне, то почувствовал невероятное облегчение.

Ничья в противостоянии, дружба после тенниса

Символично, что великое противостояние Борга и Макинроя завершилось вничью — 7:7. Как и у шведа, карьера американца получилась яркой, но непродолжительной. Проигранный финал добавил Джону уверенности и помог к середине 1980-х набить семь «Шлемов», но дальше он не потянул. Если защитный механизм Бьорна сломался по причине неумения расслабляться и наслаждаться победами, то американец к 25 годам сжёг все эмоции. Ни споры с судьями, ни крушение ракеток уже не помогали выйти на прежний уровень мотивации. А новый способ доминирования он так и не придумал.

Великие соперники стали большими друзьями Фото: Getty Images

Жизнь каждого спортсмена – огромное панно, сотканное из противоречий, детских комплексов, переживаний, успехов и разочарований, взлётов и падений. Болельщики видят лишь малую часть пролитых пота и крови, даже не представляя, какое огромное давление оказывается на игроков, особенно в индивидуальных видах спорта. После тенниса Бьорн и Джон стали большими друзьями, ведь они, как никто другой, понимают, через что им пришлось пройти ради покорения вершины.