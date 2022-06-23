Рвёт топов на пути к Уимблдону. Неожиданная фаворитка из Бразилии идёт на рекорд Уильямс

Беатрис Хаддад-Майя начала год лишь 83-й в мире, а на прошлой неделе зашла в тридцатку и заодно в основную сетку британского мэйджора. В отсутствие не играющей траву Иги Свёнтек и будущей №2 WTA Онс Жабер бразильянка кажется теневой фавориткой.

На Уимблдон Хаддад-Майя отправится с багажом из минимум двух трофеев: поочерёдно она взяла Ноттингем и Бирмингем и идёт за хет-триком — «пятисотником» на траве Истбурна.

Цветник из травм, проваленный тест ВАДА и №1342 в мире

Хотя до триумфа на британской земле она зашла только в один финал WTA — в Сеуле-2017, но и его проиграла. Тогда хард стал очередным барьером перед полноценным камбэком — девушка боролась с травмами чаще, чем с соперницами, но всегда возвращалась из подвалов рейтинга в первую сотню.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Stephen Pond/Getty Images

Проблемы начались с вывиха плеча в 2013-м, хотя последствия она ощутила лишь два года спустя на Панамериканских играх в Торонто. Тогда же случились три грыжи позвоночника, и девушка на время отложила ракетку. Но на этом мучения не закончились. В конце 2016-го она вернулась в топ-200, что отпраздновала бы уайлд-кард на Australian Open, но из-за перелома трёх позвонков отказалась от презента боссов австралийского мэйджора.

И даже тогда она быстро пришла в тонус и вновь вернулась, став 59-й в мире. «Я всегда была очень серьёзной, проявляла большую решимость и каждый день пыталась стать лучше. Жизнь — это американские горки, которые нам неподконтрольны», — сказала она однажды в подкасте.



Казалось, куда хуже? Но в июле 2019-го у Беатрис во время антидопинговой проверки обнаружили запрещённое вещество — а это четыре года дисквалификации и сломанная карьера. Десять месяцев она не участвовал в соревнованиях и даже не тренировались, пока защита не доказала, что её случай — результат ошибки: загрязнение препаратов при манипуляциях с витаминами в аптеке.

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Nathan Stirk/Getty Images

«Я боялась — что люди подумают обо мне? Всегда беспокоилась об ответственности перед фанатами, так как хотела быть примером, быть источником вдохновения. Возможно, дети и не догадывались, но я боялась, что они подумают, будто я принимаю наркотики, — разоткровенничалась Беатрис. — Перед новостями ко мне подходили люди, чтобы поговорить, и просили фото. Через несколько дней всё было иначе — они начали сомневаться. Люди колебались, смотрели на меня краем глаза и делали шаг назад».



Пандемия отложила её возвращение на корты: она не успела пройти квалификацию на Олимпиаду в Токио, а в сентябре 2020-го вышла на первый матч после большого перерыва аж 1342-й. И потом был только прогресс.

«Наконец-то мы живем в период, когда не имеем дело с травмами или отстранениями. Мы всегда знали, что с того момента, как Беатрис получит возможность провести длинную серию матчей, она «взорвётся», потому что мы всегда видели в ней этот потенциал, но у неё никогда не было шанса», — добавил тренер Рафаэль Пачарони.

Партнерство с ним и помогло девушке обрести уверенность в движении — приятный бонус к сильной подаче и плотным ударам с форхенда и бэкхенда. К тому же стало понятно, что Беатрис подходят все покрытия. «Она опасный игрок на любом турнире. Это исключение в бразильском теннисе», — говорил Пачарони. Британские титулы она, кстати, и посвятила ему — человеку, пережившему с ней четыре операции и 10-месячный дисквал.

По стопам Марии Эстер Буэно и Гуги

Её тренер не стал великим, но, кажется, воспитывает неплохую сменщицу легендам. «Поскольку она была маленькой девочкой, все видели в ней возможного великого игрока», — рассуждал Пачарони. С давлением она столкнулась тогда же, когда в 2008-м с публикой попрощался Густаво Куэртен, или Гуга. Хохмач с львиной шевелюрой стал последним бразильцем с ТБШ — за свою карьеру он взял три «Ролан Гаррос».

Беатрис Хаддад-Майя Фото: Stephen Pond/Getty Images

«Нелегко быть многообещающим спортсменом с 14 лет. Меня даже называли Шараповой из Бразилии. Мы живём в очень требовательной стране, но я не могу прожить свою жизнь, думая о других. Я рада нарушить табу, внести свой вклад в женский теннис, но я просто наслаждаюсь моментом», — считает девушка.



Однако после того, через что прошла Беатрис, она пытается жить настоящим: не скролит социальные сети или новости о себе, окружает себя лишь любимыми людьми и часто проводит время с семьёй. К тому же она не пытается запереть опыт в ящик, а ищет в прошлом вдохновения: «Думаю, без этой силы у меня не было бы такой концентрации и решимости. Я — игрок, который много борется. «Что бы сделал Надаль в этой ситуации?». Думаю, он меня вдохновляет».

Серена Уильямс Фото: Mike Hewitt/Getty Images

После ухода великих теннисистов фанаты из Бразилии уверены, что Хаддад-Майя наверняка может привезти титул «Большого шлема» домой. Тем более она знает, как побеждать на этом покрытии: Беатрис идёт за рекордной серией Серены Уильямс на траве из 20 матчей без поражений с 2015-го по 2018-й. У бразильянки уже 12 побед подряд — и каких: над Марией Саккари, Симоной Халеп, Петрой Квитовой. Две последние — чемпионки королевского мэйджора.

Чтобы побить рекорд американки Хаддад-Майе остаётся «лишь» стать победительницей Истбурна и выйти в финал Уимблдона. И она, вдохновлённая заслугами соотечественниц, ради этого точно выложится. Ведь приятно быть в одном ряду с Марией Эстер Буэно и её 18 титулами в одиночке и паре или бронзовыми чемпионками Олимпиады в Токио Лаурой Пигосси и Луизой Стефани.