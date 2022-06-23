Сезон на траве для Медведева закончен. Он проиграл своему самому неудобному сопернику

У Даниила по-прежнему нет ни одного титула в этом году. Как же так?

Даниил Медведев в 1/4 финала турнира ATP-250 на Мальорке проиграл своему самому неудобному сопернику – испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Сезон на траве для первой ракетки мира на этом закончен.

На Мальорке в последнюю неделю перед Уимблдоном проходит травяной турнир ATP-250. На нём первый номер мировой классификации Даниил Медведев решает сразу несколько задач. Россиянин пытается защитить прошлогодний титул, завоевать первый трофей в нынешнем сезоне, а также набрать нужное количество очков, чтобы забронировать себе первое место в рейтинге ATP до конца US Open. Первый шаг Даниил сделал, когда одержал волевую победу на старте турнира в Мальорке над соотечественником Асланом Карацевым.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» дал комментарий по поводу матча двух россиян: «Игра оставила очень непонятное впечатление. Вначале Медведев провалил, затем Карацев не очень уверенно сыграл во втором сете. Не знаю, что за травма у Аслана, плечо это или нет, но, на мой взгляд, физически он был готов сегодня не очень. Было очень жарко, и, как показалось, были судороги у Аслана. Могу ошибаться. Он подсел физически, поэтому было тяжело бороться, особенно в третьем сете. Медведев победил в трёх сетах. Не скажу, что оба показали свою лучшую игру… Фаворитом изначально был Медведев — он и победил».

В четвертьфинале Даниилу достался в соперники испанец Роберто Баутиста-Агут, с которым они сражались на той же стадии неделю назад в Галле. У них интересная история встреч. Роберто выиграл все три встречи на любимом покрытии Даниила – харде: в Ченнае-2017, Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и Майами-2021. Медведев даже назвал в начале этого года именно Баутиста-Агута своим самым неудобным соперником. Однако в Галле россиянин наконец-то прервал серию поражений из трёх матчей от Роберто и довольно уверенно победил его в двух сетах – 6:2, 6:4. Многие наблюдатели заметили тогда потрясающую игру Даниила на ключевых очках. Он сумел отыграть тогда все девять брейк-пойнтов соперника за матч.

Любопытно, что перед матчем с Баутиста-Агутом на Мальорке появилось интервью издания Tennis Majors с тренером россиянина – Жилем Сервара, который, в частности, объяснил свой уход с трибун посреди финала в Галле: «Это из-за того, что Даниил потерял контроль. У него сдают нервы по пустякам, или потому, что противник слишком хорош. Он не может успокоиться, и этот огонь просто распространяется. Когда я ухожу с корта, это потому, что это единственное решение, которое может улучшить ситуацию. И ещё потому, что я не могу этого принять».

У Даниила не пошла подача с самого начала. Свой стартовый гейм он проиграл под ноль и позволил сопернику повести со счётом 3:0. В 5-м гейме у россиянина был шанс отыграться, но он им не воспользовался. Так что Баутиста с минимальным преимуществом довёл партию до победы – 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете после счёта 1:1 Даниил снова отдал свою подачу, причём так расстроился, что запулил мяч на трибуны, а потом возмущался на переходе. Этот выплеск эмоций не помог Медведеву. Он по-прежнему ничего не мог сделать на приёме, к тому же в концовке партии снова отдал свою подачу. В итоге за 1 час 11 минут Роберто выиграл у первой ракетки мира – 6:3, 6:2. Кстати, это уже 4-я победа испанца в карьере над действующим лидером мирового рейтинга. Предыдущие три раза он побеждал Новака Джоковича.

Вот так Даниил Медведев проиграл в 1/4 финала своему самому неудобному сопернику и не смог защитить прошлогодний титул на Мальорке. На этом сезон на траве для Даниила закончен. Напомним, на Уимблдон россиян и белорусов не допустили. Теперь у Медведева будет небольшой отдых, а потом – сезон на харде. Пока россиянин заявился на турнире в Лос-Кабосе (1–6 августа). Чтобы в понедельник, 15 августа, не потерять звание первой ракетки мира, Даниилу надо до этого момента набрать как минимум 135 рейтинговых очков. Например, в Лос-Кабосе это выход в финал.