От принцессы Дианы до Гермионы. Уимблдон – самый популярный турнир среди звёзд?

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Кто из звёзд спорта и шоу-бизнеса посещал Уимблдон?
Кто из звёзд спорта и шоу-бизнеса посещал Уимблдон?
Разброс огромный – от первых лиц королевской семьи до звёзд Голливуда.
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Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Символ британской монархии часто можно было увидеть на матчах: когда-то королева Елизавета даже вручала победителям трофей.
Принцесса Диана
Принцесса Диана
Турниры посещала и принцесса Диана, например, в 1995 году незадолго до развода с принцем Чарльзом.
Принц Уильям и герцогиня Кэтрин
Принц Уильям и герцогиня Кэтрин
Британская королевская семья посещает турниры и по сей день: на Уимблдоне регулярно бывают принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон.
Райан Гиггз
Райан Гиггз
Известные британские футболисты – тоже частые гости турнира. Раньше на Уимблдоне бывал легенда «МЮ» Райан Гиггз.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
На теннис заглядывал и Уэйн Руни – в 2013-м он побывал на турнире вместе с супругой Колин.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Практически каждый год на Уимблдоне можно увидеть Дэвида Бекхэма.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Без тренерских кадров в боксах не обошлось: турниры «Большого шлема» не пропускал сэр Алекс Фергюсон.
Крис Хэмсворт
Крис Хэмсворт
Знаменитые актёры тоже не пропускают главный турнир на траве: исполнитель роли Тора Крис Хэмсворт посещал матчи в 2014 году.
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Ник Фьюри из франшизы «Мстители» тоже на месте.
Иэн Маккеллен и Мэгги Смит
Иэн Маккеллен и Мэгги Смит
На трибунах можно было увидеть Гэндальфа и Минерву Макгонагалл – сэра Иэна Маккеллена и Мэгги Смит.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Гермиона Грейнджер ходила на квиддич, а исполнительница этой роли Эмма Уотсон предпочитала теннис.
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Какой турнир в Англии без исполнителя роли Шерлока Холмса? Бенедикт Камбербэтч на месте.
Джуд Лоу и Нико Росберг
Джуд Лоу и Нико Росберг
Иногда на трибунах Уимблдона актёрский мир пересекается со спортивным – так Джуд Лоу спокойно что-то обсуждал с чемпионом «Формулы-1» Нико Росбергом.
Кира Найтли
Кира Найтли
Британская звезда кино Кира Найтли в 2014 году тоже побывала на Уимблдоне.
Хью Джекман
Хью Джекман
В этом мужчине трудно узнать известного голливудского актёра, а это Хью Джекман.
От принцессы Дианы до Гермионы. Уимблдон – самый популярный турнир среди звёзд?
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