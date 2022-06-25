«Папеньками не напугаешь». Мир обсуждает историческую реформу теннисных боссов

На теннис обрушились реформы. После пандемии и до возвращения зрителей на трибуны туры и «Шлемы» недополучали выручки, а после снятия ограничений боссы WTA и ATP решили отыграться: уже увеличили «Мастерсы» до двух недель, думают о пятисетовиках у женщин, а накануне легализовали коучинг. Маленькие, но очень чувствительные маркетинговые решения устраивают не всех.

Видимо, острые спичи Дани Медведева в сторону судей, вечные предупреждения Стефаносу Циципасу от эмпайера из-за подсказок отца и хитрости Муратоглу — в прошлом. Тесты запланированы на турнирах после 11 июля — они не затронут Уимблдон.

Хотя ужимки, движения руками, выкрики из бокса были всегда, а правил, которые бы это регламентировали, так и не придумали. Кому-то из-за репутации делали втык почти каждый матч, другие «внимания» от судей явно недополучали. «Коучинг или не коучинг… Это большая проблема! Верно, ATP?» — ещё в 2018-м задавался вполне логичным вопросом Фабио Фоньини. Почему правила не для всех едины?



Инсайд о коучинге пару недель назад подкинул Патрик Муратоглу — якобы это давно обсуждалось в кулуарах. Бывшего тренера Серены Уильямс, а ныне коуча Симоны Халеп частенько на этом подлавливали: после его подсказки и, как следствие, первого предупреждения в финале на US Open – 2018 американка и разыграла трагедию, обвинив арбитра Карлоса Рамоса во всех грехах — сексистом назвала точно. Тот матч выиграла японка, но запомнился он точно не поэтому.

Серена Уильямс Фото: Mike Stobe/Getty Images

ATP, кажется, сделала свою работу тихо, по совету заинтересованных сторон. Возможно, даже сам Патрик и лоббировал реформу: «Исторически мы всегда шли в этом направлении. Хотя многие и против подсказок и говорят, что красота тенниса в том, что игрок сам принимает решения на корте, но это происходит практически в каждом матче», — сказал тренер.

Теперь же правило имеет свои подпункты:

коучинг будет на квалификациях и матчах основной сетки турниров ATP, а также на US Open;

тренер должен сидеть на специальном месте;

словесный коучинг разрешён только тогда, когда игрок находится на той же стороне корта — разговоры не допускаются. При этом сигналы руками разрешены в любое время;

коучинг не должен мешать сопернику и прерывать игру – наказания и штрафы за несоблюдение правил остаются.

Теннисный мир неоднозначно воспринял идею: одни видят в этом погоню за зрелищностью, другие отстаивают аутентичность спорта. Пуристы говорят, что подсказки тренера размывают гладиаторскую природу тенниса: когда ты с соперником один на один и каждый — сам за себя.



Хотя ещё недавно в WTA подопечные активно вызывали тренера за экспресс-комментарием на корт — реформа работала с 2009 года. Тренер перед выходом к игроку обязан был надеть микрофон, чтобы их разговор можно было услышать в телетрансляции, но не на стадионе.

То правило породило серию неловких диалогов, ставших уже крылатыми: Юлия Путинцева во всеуслышание предложила тренеру начать хлопать ошибкам соперницы, а также «уйти вообще отсюда» и перестать ухмыляться.

Ещё безбашеннее оказалась Елена Остапенко, в Нью-Хейвене обсудившая с мамой игру соперницы Агнешки Радваньской: «Она как любитель играет. Я в 500 раз лучше играю, просто ошибаюсь. Так коряво играет, аж противно. В следующий раз не буду даже на корт выходить против такой».

Алёна Остапенко Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Другой любитель поострить Пэт Кэш в Торонто начал свой тайм-аут с Коко Вандевей со слов: «Ну что, ты с дерьмовой игрой закончила?» После чего пришлось извиняться на камеру.

В мужском теннисе эту тему не муссировали до 2021 года: боссам, видимо, захотелось подзаработать на драме, а что может быть интереснее общения тренера и спортсмена на повышенных тонах в момент спада подопечного?

«Представьте, сливает кто-то свою подачу — и тут переход. Сразу интересно, как будет проходить общение, вдруг кто психанёт?» — по-видимому, транслирует мысли организаторов юзер «Твиттера» bluebellaza.



«Папеньками не напугаешь», — считает болельщик, скорее всего, имея в виду отца Циципаса Апостолоса.

Одним из первых против реформы выступил Ник Кирьос. Он считает, что теннис лишается «уникальной черты»:

«Совершенно не согласен. Теннис теряет одну из немногих уникальных черт, которых не было ни в одном другом виде спорта. Игроку приходилось разбираться во всём самостоятельно. В этом была прелесть».

Экс-теннисист и тренер Рафаэля Надаля Карлос Мойя не согласен с изменением правил, подчеркнув, что цель коуча — подготовить игрока до того, как он выйдет на площадку.



«Для меня важно, чтобы игрок думал сам, работа тренера уже сделана. Это похоже на экзамен: учитель может помочь вам, но как только экзамен начнётся, вы будете предоставлены сами себе».



«Нелепая идея. Разработка собственной стратегии является частью игры», — пополнил пул недовольных Doris в «Твиттере».

Стефанос Циципас с отцом Фото: Julian Finney/Getty Images

«Что делать тем, кто пока не может позволить себе тренера? Избалованные дети, живущие в параллельном мире, теперь не могут выиграть матч без коучинга. Белый, привилегированный вид спорта», — критичен Jim Slemaker.



«Это неизбежно в век развлечений, но чувствую, что это позор», — краток James agar.



«Была ли введена эта концепция для того, чтобы помочь таким фаворитам истеблишмента, как Алькарас и Циципас?» — не понимает юзер Betty Scott.



«Я не согласен. Времени, чтобы мысленно и стратегически подготовиться к предстоящему матчу, предостаточно. И морально подготовиться к перипетиям встречи. Это как присмотр за детьми», — уверен brian behnke.



«Теперь у Медведева ещё больше причин кричать на своего тренера», — шутит KeiraEve.



Новая реформа разделила теннисный мир. Но посмотреть на формат будет как минимум любопытно: какими будут показ трансляции и звук? Президент ATP Андреа Гауденци штампует реформы, но настолько ли нуждается в этом теннис?