Расклад сумм призовых по кругам на главном травяном турнире «Большого шлема»
Сколько заработают Джокович и Надаль?
Общий призовой фонд
2019 – £ 38 млн
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
1-й круг
2019 – £ 45 тыс.
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2-й круг
2019 – £ 72 тыс.
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
3-й круг
2019 – £ 111 тыс.
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
4-й круг
2019 – £ 176 тыс.
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
1/4 финала
2019 – £ 294 тыс.
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
1/2 финала
2019 – £ 588 тыс.
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
Финал
2019 – £ 1,175 млн
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
Титул
2019 – £ 2,35 млн
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
Без наших, но с рекордным призовым фондом. Кому достанутся £ 40 млн Уимблдона?
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