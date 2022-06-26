Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне

В понедельник, 27 июня, начинается знаменитый Уимблдон, который в этом году проходит без российских и белорусских теннисистов. Из-за решения организаторов не допустить наших спортсменов профессиональные теннисные ассоциации ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. При этом призовой фонд розыгрыша-2022 рекордный – £ 40,35 млн. Поэтому сражаться участники будут за крупные деньги и большой престиж. В любом случае нас ожидают жаркие баталии, неожиданные результаты и сенсации. Обо всём мы вам расскажем. А сегодня представим программу первого дня.

Начнём с того, что в мужском турнире принимают участие три чемпиона прошлых лет – Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021), Рафаэль Надаль (2008, 2010) и Энди Маррей (2013, 2016). У женщин этот список длиннее – Серена Уильямс (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), Петра Квитова (2011, 2014), Гарбинье Мугуруса (2017), Анжелика Кербер (2018) и Симона Халеп (2019). А вот последняя чемпионка Эшли Барти (2021) уже завершила карьеру. Отметим, что Серена не выступала в туре ровно год – с прошлого Уимблдона. Но её матч будет во вторник.

Расписание первого дня. Интересные матчи понедельника, 27 июня

Уимблдон традиционно начинается в понедельник. У мужчин в этот день встречаются представители верхней половины сетки. Среди них сразу шесть игроков из топ-10 посева – серб Новак Джокович (1), норвежец Каспер Рууд (3), испанец Карлос Алькарас (5), поляк Хуберт Хуркач (7), британец Кэмерон Норри (9) и итальянец Янник Синнер (10).

Из интересных матчей понедельника отметим встречу итальянца Синнера со Стэном Вавринкой. Хоть швейцарец сейчас далёк от идеальной формы, но не стоит забывать, что он трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», причём разных. И именно победы на Уимблдоне ему не хватает до полной коллекции «Карьерного шлема». Пятого номера посева Карлоса Алькараса хоть и называют наследником Надаля и прочат ему звёздное будущее, но ему в соперники по первому кругу достался непростой немец Ян-Леннард Штруфф, любящий и умеющий играть на траве. Наконец, свой стартовый матч с австралийцем Даквортом в понедельник проведёт любимец местной публики сэр Энди Маррей, который уже заявил, что намерен биться за победу.

Победитель трёх последних розыгрышей Уимблдона серб Новак Джокович в отсутствие первых двух ракеток мира Медведева и Зверева посеян в нынешнем розыгрыше под первым номером. Именно Джоковичу доверено открывать программу стартового дня на центральном корте. В главном матче понедельника ему будет противостоять кореец Квон Сон У.

Остановимся подробно на пути Джоковича на этом турнире. Напомним, что он побеждал здесь шесть раз, а всего за карьеру выиграл 20 «Шлемов» и сейчас отстаёт от лидера всех времён Надаля уже на два больших титула – испанец победил в этом году и в Австралии, и на «Ролан Гаррос». Итак, чтобы Новаку победить на Уимблдоне, ему нужно обыграть семь соперников. Если он справится на старте с корейцем Квон Сон У, то дальше ему будет противостоять победитель пары Танаси Коккинакис – Камиль Майхшак. В третьем круге Джоковичу впервые может достаться сеяный соперник – соотечественник Миомир Кецманович (25). Отметим, что никому из возможных соперников по первым трём раундам Новак ещё никогда не проигрывал.

Соотношение личных встреч Джоковича с ближайшими соперниками:

Квон Сон У – 1-0

Коккинакис – 1-0

Майхшак – 0-0

Табило – 0-0

Джере – 1-0

Миллман – 3-0

Кецманович – 2-0

В четвёртом круге на пути Новака могут оказаться Николоз Басилашвили (22), Райлли Опелка (15) или сенсационный чемпион Хертогенбосха-2022 – голландец Тим ван Рейтховен, обыгравший тогда в финале Даниила Медведева. В 1/4 финала на Джоковича выходит кто-то из упомянутых уже пар Синнер – Вавринка, Маррей – Дакворт и Штруфф – Алькарас. В поединке за выход в финал серб может сразиться с Руудом (3), Хуркачем (7) или, например, Норри (9). Ну а в решающем матче все ждут противостояния Джоковича с Надалем (2). Хотя в нижней половине сетки есть ещё Стефанос Циципас (4), Феликс Оже-Альяссим (6), прошлогодний финалист Маттео Берреттини (8) и многие другие.

Мужчины. 1-й круг

13:00. Басилашвили (Грузия, 22) – Росол (Чехия, Q)

13:00. Рууд (Норвегия, 3) – Рамос-Виньолас (Испания)

13:00. Норри (Великобритания, 9) – Андухар (Испания)

13:00. Давидович-Фокина (Испания) – Хуркач (Польша, 7)

15:30. Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон У (Южная Корея)

16:30. Синнер (Италия, 10) – Вавринка (Швейцария, WC)

16:30. Штруфф (Германия) – Алькарас (Испания, 5)

17:30. Бублик (Казахстан) – Фучович (Венгрия)

18:00. Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q)

19:00. Маррей (Великобритания) – Дакворт (Австралия)

У женщин сыграют представительницы нижней половины сетки, в том числе пять теннисисток из топ-10 посева – эстонка Анетт Контавейт (2), Онс Жабер (3) из Туниса, Мария Саккари (5) из Греции, американка Даниэль Коллинз (7) и британка Эмма Радукану (10).

Женщины. 1-й круг

13:00. Калинина (Украина, 29) – Бондарь (Венгрия)

13:00. Бёррэдж (Великобритания, WC) – Цуренко (Украина)

15:00. Коллинз (США, 7) – Боузкова (Чехия)

15:00. Канепи (Эстония, 31) – Парри (Франция)

15:00. Бьёрклунд (Швеция, Q) – Жабер (Тунис, 3)

15:00. Пера (США) – Контавейт (Эстония, 2)

17:30. Ван Эйтванк (Бельгия) – Радукану (Великобритания, 10)

18:30. Саккари (Греция, 5) – Хивз (Австралия, Q)

18:30. Горгодзе (Грузия) – Бегу (Румыния)

18:30. Доден (Франция) – Остапенко (Латвия, 12)

19:00. Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC)

Напомним, что на нынешнем Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки. А вот прошлогодние баллы будут вычтены у всех, даже у россиян и белорусов, пропускающих этот розыгрыш. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».