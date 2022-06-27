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Российских и белорусских игроков отстранили от Уимблдона, но о наших до сих пор говорят — сожалеют, что их не будет

«Я хочу соревноваться с ними». Россиян не будет на Уимблдоне, хотя только о них и говорят
София Колодкина
Российских и белорусских игроков отстранили
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Теннисные топы вновь обсуждают отстранение коллег от британского турнира «Большого шлема». Многие сожалеют.

Уимблдон стартует сегодня, 27 июня. И, казалось бы, на повестке должны быть матчи первых кругов, фавориты и их сетка. Но раз за разом игроки вспоминают забаненных турниром российских и белорусских теннисистов — в Британию не смогли попасть как минимум 30 человек. Помимо 17 топов из сотни рейтинга ATP и WTA, не приехали спортсмены из квалификации, юниоры, игроки ITF, в инвалидных колясках. А ещё чиновники и обслуживающий персонал из этих стран.

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Всё потому, что ассоциация лаун-тенниса — или LTA — своё решение не изменила, хотя большинство звёзд прошлого и настоящего обрушились с критикой на организацию из-за дискриминации по национальному признаку, а некоторые легенды пошли дальше. Немецкий чемпион Уимблдона-1991 Михаэль Штих не только отправил открытое письмо боссам, но и обратился к главе AELTC с призывом одуматься.

Не оставляет равнодушным эта тема и накануне турнира — журналистам интересно, что думают спортсмены об отсутствующих топах, особенно это касается №1 ATP Даниила Медведева, который неплохо провёл травяную серию из двух финалов.

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович в очередной раз высказался об этом. Риторика серба не меняется, хотя ответные санкции ATP, WTA и ITF — лишить мэйджор рейтинговых очков — серьёзно ударили по его позициям: после Уимблдона он выпадет из топ-3 и скатится аж на седьмую строчку.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я не согласен с этим запретом. Не понимаю, как они могли влиять на ситуацию. Не думаю, что это было правильно», — цитирует Джоковича Mundo Deportivo.

Австралийский теннисист Ник Кирьос в высказываниях не менее прямолинеен и резок, чем на корте.

«Моё личное мнение – я не думаю, что отстранение является хорошей идеей. Будучи спортсменом, я хочу соревноваться с ними. Расстроен, что их здесь не будет. Странно, что на Уимблдоне не сыграет Даниил Медведев, мы все знаем, на что он способен».

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночке Мартина Навратилова в очередной раз высказалась, что считает такое решение несправедливым.

«Это — ошибка организаторов. Что россияне и белорусы должны делать? Уезжать из страны? Я бы не пожелала такого даже своему злейшему врагу».

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Хотя украинские теннисисты продолжают гнуть свою линию — отстранение от королевского ТБШ и лишение игроков из России и Беларуси флага и гимна не кажется для них справедливым решением. Тем более после того, как US Open и Штаты официально решили не следовать примеру правительства Англии.

«Все украинские игроки поддерживают решение Уимблдона о недопуске — и я думаю, что не только украинские. Мне кажется, многие поддерживают его. Я рада, что игроки не отвернулись от Уимблдона. Всё могло сложиться иначе. Мог бы начаться бойкот, и тогда Уимблдон всё равно не допустил бы российских или белорусских теннисистов, но всё и так уже было очень запутанно. Мы чувствуем поддержку Англии. Безусловно, это здорово, потому что немногие страны оказывают такую большую постоянную поддержку», — приводит слова Марты Костюк The Independent.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Скорее всего, запрет на участие российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только во время турнира 2022 года. По заявлениям организаторов, это решение они считают правильным, даже несмотря на ответные меры и неприятные последствия.

«Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов», — считает директор турнира Салли Болтон.

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Кажется, дух российских игроков всё же будет витать над Уимблдоном аж до финала турнира — кто знает, как выступили бы наши спортсмены. После травяного марафона Медведев мог считаться одним из теневых фаворитов ТБШ. Впрочем, как и Карен Хачанов, дошедший в 2021-м до четвертьфинала мэйджора.

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Екатерина Александрова с титулом на турнире в Хертогенбосхе

Фото: Joris Verwijst/Getty Images

В порядке и девушки: Екатерина Александрова отправлялась бы на турнир с титулом Хертогенбосха, да и Дарья Касаткина удачно переехала на траву после прорывного грунтового сезона. К тому же и Вероника Кудерметова могла замахнуться на парный «Шлем» с бельгийкой Элисе Мертенс — россиянка здесь едва не зацепила титул в паре с Еленой Весниной в 2021-м, но упустила два матчбола. Теперь же придётся ждать US Open!

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