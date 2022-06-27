Винус Уильямс совершила страшное преступление перед стартом Уимблдона. И не была наказана

Кому-то на месте американки вряд ли бы удалось избежать тюремного заключения за автокатастрофу с летальным исходом.

17 июня экс первая ракетка мира Винус Уильямс объявила, что не сыграет на Уимблдоне в этом году. Пятикратная чемпионка турнира, которой недавно исполнилось 42 года, не была заявлена на турнир, но могла получить уайлд-кард.

«На Уимблдоне сыграет Серена. Я надеюсь, что это поможет уладить ситуацию в отношении фамилии Уильямс», — заявила Винус.

Возвращение 40-летний Серены на корт – большое событие. Но приходится констатировать, что эра обеих сестёр Уильямс заканчивается. В отношении Винус об этом уже можно говорить как о свершившемся факте.

Профессионал с 1994 года, Уильямс-старшая — обладательница 49 одиночных титулов, что является 11-м показателем в истории и вторым – среди действующих теннисисток (после Серены). Винус Уильямс — семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница итогового турнира – 2008, четырёхкратная олимпийская чемпионка (одиночка-2000, пара-2000, 2008, 2012). Обладательница парного карьерного «Шлема» и 14-кратная чемпионка парных ТБШ. Двукратная чемпионка «Шлемов» в миксте и обладательница Кубка Федерации – 1999. Это перечень главных заслуг американки, лучшие годы которой давно позади.

Винус Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Последний раз Уильямс-старшая выходила на корт в Чикаго в августе прошлого года. Винус уже давно не доминирует в своём виде спорта. Последний успешный результат был на Уимблдоне-2017, где американка дошла до финала. Тогда теннисистка приехала в Англию на фоне скандала. За несколько недель до турнира Винус совершила страшное преступление с летальным исходом, но не была наказана. Вспоминаем резонансный инцидент пятилетней давности.

9 июня 2017 года, будучи за рулём внедорожника, Винус попала в автокатастрофу в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида), что привело к гибели 78-летнего мужчины и травме второго пассажира. Семья погибшего подала иск против Уильямс.

Согласно первоначальному отчёту полиции, именно Винус считалась виновницей автомобильной аварии. Свидетели сообщили следователям, что Уильямс проехала на красный свет на своём внедорожнике Toyota Sequoia. В результате инцидента 78-летний Джером Барсон получил серьёзные травмы и скончался через две недели в больнице.

Hyundai Accent, которым управляла жена Барсона Линда, врезался в бок внедорожника Уильямс. Линда Барсон рассказала следователям, что приближалась к перекрёстку, когда загорелся зелёный свет. Она не смогла вовремя затормозить, чтобы избежать столкновения. Линда получила травмы средней степени тяжести. Винус вообще не пострадала.

Версия Уильямс отличалась. Теннисистка сказала следователям, что ехала на зелёный свет и была вынуждена остановиться на полпути пересечения перекрёстка из-за движения впереди неё. Винус утверждала, что не видела машину Барсонов.

Имя Винус не упоминалось в отчёте следователя, но там было указано, что водитель внедорожника (фактически Уильямс-старшая) нарушила правила дорожного движения при пересечении перекрёстка и была виновной в аварии. Также было указано, что управляющий транспортным средством человек не находился под воздействием наркотических средств или алкоголя.

Две недели врачи боролись за жизнь Джерома Барсона, но безуспешно. 79-летний мужчина умер 22 июня 2017 года. Уильямс сразу же выразила «глубочайшие соболезнования семье, потерявшей близкого человека».

Винус Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пострадавшая сторона просто так закрывать дело не хотела. Адвокат Майкл Штайнгер обвинил Винус в проезде на красный свет, невнимательном вождении и небрежном управлении автомобилем. О тюремном заключении представители вдовы Барсон не просили. Видимо, уже тогда между сторонами велись закулисные переговоры. Процесс этот не быстрый. Но сначала Винус ждал крупный турнир.

Уимблдон-2017 проходил с 3 по 16 июля. В Англию Винус отправилась на фоне неприятной информационной шумихи вокруг инцидента с автокатастрофой. Из-за этого она даже пропустила пресс-конференцию перед началом турнира, хотя остальные бывшие чемпионы в ней принимали участие. Винус всё-таки пришлось пообщаться с журналистами на неприятную тему после победы в первом раунде над бельгийкой Элисе Мертенс. Уильямс-старшая заявила, что она не может подобрать слов для описания сложившейся ситуации, после чего расплакалась. Модератор пресс-конференции попросил СМИ больше не упоминать эту тему.

Винус перестали донимать неприятными вопросами. Это позволило ей сосредоточиться исключительно на теннисе. Сёстры Уильямс не защищали свой титул в парном разряде, так как Серена пропустила турнир из-за беременности. Зато в одиночном Винус отлично проявила себя, дойдя до финала. В решающей встрече американка уступила Гарбинье Мугурусе (5:7, 0:6).

Останавливаться в шаге от титула очень обидно, но в целом 37-летняя теннисистка, посеянная под 10-м номером, превзошла все ожидания. На Уимблдоне-2017 можно было наблюдать закат карьеры старшей сестры Уильямс. В дальнейшем травмы и последствия синдрома Шегрена (аутоиммунное заболевание) всё больше давали о себе знать. Но это лирическое отступление.

Винус Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чем закончилось разбирательство Винус и Линды Барсон? В ноябре 2018-го Уильямс и семья Джерома Барсона достигли мирового соглашения во внесудебном порядке. Подробности скрыты от общественности, но пострадавшая сторона, по данным СМИ, получила денежную компенсацию. Предварительно с Винус сняли обвинения в правонарушении, связанном с аварией.

Адвокат Майкл Штайнгер, представлявший интересы Линды Барсон, заявил, что известность Винус Уильямс сыграла свою роль в ходе дела. Вполне возможно, кто-то менее знаменитый не отделался бы достаточно лёгким наказанием или просто не нашёл бы средств для выплаты компенсации. Хотя бросать камень в огород пострадавшей стороны тоже неправильно.

Родственники Джерома Барсона потеряли близкого человека, но жизнь на этом не заканчивается. Они решили взять деньги, не добиваясь тюремного заключения для Винус. Имели на это полное право. В любом случае Уильямс-старшая осознанно не желала смерти человеку и заплатила свою цену за случившееся. Наверняка она и без тюрьмы переосмыслила многие из своих жизненных ориентиров после этого инцидента.