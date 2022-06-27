Бойкот Уимблдона и $ 1 млн за матч в ЮАР. Как теннис зависит от политики

Утверждение атлетов о том, что спорт вне политики, настолько заезжено и оторвано от реальности, что давно воспринимается лишь как способ спрятать голову в песок. Эти явления настолько взаимосвязаны, что бессмысленно отрицать зависимость спортсменов от режима, репутации их стран в мире и множества других факторов. Сложно говорить о свободе и волеизъявлении, когда в Иране казнят футболистов, а в Северной Корее за поражение отправляют на рудники.

Теннис не исключение, что подтверждают совсем свежие примеры. Полгода назад ATP и WTA отменили все запланированные в 2022-м турниры в Китае из-за дела пропавшей теннисистки Пэн Шуай. Девятикратного победителя Australian Open Новака Джоковича выдворили из Мельбурна за нарушение ковидных норм, хотя он предоставил все необходимые бумаги для медотвода. А теперь Уимблдон отстранил от турнира российских и белорусских теннисистов.

В 2013 году Пэн Шуай выиграла Уимблдон в паре с Су-Вей Хсиех из Тайваня Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Главное, что нужно понять. Уимблдон – это частный клуб, принадлежащий его членам, – констатирует Брэд Гилберт, бывший тренер Андре Агасси. – Турнир не проводится национальной федерацией, как Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Поэтому решения Уимблдона невозможно оспорить или повлиять на них». На стартующем в августе американском мэйджоре русским и белорусам разрешили выступить в нейтральном статусе.

Судьбоносное дело Пилича, Коннорс без календарного «Шлема»

История знает немало примеров, в которых теннис уходил на второй план и становился заложником обстоятельств. Самый известный и судьбоносный для тенниса эпизод связан с первым тренером Джоковича Николой Пиличем – в его академии серб занимался с 12 до 16 лет и называет его вторым отцом. В 1973 году ведущий игрок Югославии Пилич отказался от выступлений в Кубке Дэвиса и предпочёл сыграть в коммерческом парном турнире в Монреале. За это его дисквалифицировали на девять месяцев и запретили выступать на турнирах ITF и «Большого шлема». Не спас Нико даже влиятельный дядя-генерал.



Уимблдон поддержал дисквалификацию хорвата и спровоцировал тем самым бойкот турнира членами набиравшей авторитет ATP. Более 80 игроков поддержали Пилича и покинули Лондон – из 16 сеяных на Уимблдоне-1973 осталось только четверо. «Турнир получился переломным. Игроки захватили инициативу и перестали быть бесправными марионетками, – радуется теннисный обозреватель Стив Тиньор. – Мир отходил от старых идеалов в сторону индивидуального выбора. Весной 1973 года президент Никсон отменил обязательный призыв в армию США, а через месяц «дело Пилича» сделало то же в теннисе».

Никола Пилич на Уимблдоне в 1969 году Фото: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Если бы не политика, великий Джимми Коннорс мог собрать календарный «Большой шлем» в 1974-м. В том году Джимбо выиграл 94 из 98 матчей и 15 из 20 турниров, включая Уимблдон, Открытый чемпионат Австралии и US Open. Но Федерация тенниса Франции и ATP запретили ему выступать на «Ролан Гаррос» после подписания контракта с World Team Tennis. «Шлемы» и ATP видели конкурента в этой лиге, поэтому безжалостно дисквалифицировали игроков.

Навратилова бежала от коммунистов, китаянка Ху На вытирала кровь мячом

Год спустя чешская теннисистка Мартина Навратилова устроила международный скандал, когда отказалась возвращаться на родину после поражения от Крис Эверт в полуфинале US Open. Навратилову раздражал коммунистический строй и марионеточное правительство, контролировавшее её финансы, туристические визы и даже подбиравшее партнёров по парной игре. «Я уехала из-за того, что задыхалась в родной стране и не желала ходить строем», – рассказала 18-летняя девушка журналистам. В течение следующего года она участвовала в турнирах с охраной, предоставленной ФБР.



Не менее резонансный эпизод произошёл в 1982 году, когда ведущая китайская теннисистка Ху На сбежала из гостиничного номера во время Кубка Федерации в Калифорнии и попросила политического убежища в США. Демарш 19-летней девушки привел к жёстким мерам по отношению к игрокам китайской сборной: на родине сборную расформировали, а тренеру Цзинь Шу на пять лет запретили заниматься профессиональной деятельностью. Отношения между США и Китаем были безнадёжно испорчены на десятилетия.

Мартина Навратилова после победы на Уимблдоне-1982 Фото: Steve Powell/Allsport//Getty Images

«Я часто вспоминаю, насколько тяжёлыми были тренировки в моём детстве. Тренер заставлял играть в мороз в тонкой одежде, и однажды я обморозила руку. Из носа шла кровь, я вытирала её мячом и продолжала тренировку. Терпеть такое всю жизнь было невозможно. К тому же я понимала, что, как только сломаюсь, меня выбросят и возьмут другую девочку», – выразила теннисистка свою боль в книге «Ху На. Моя исповедь».



Ху На получила американское гражданство в 1985-м, продолжила выступления в туре, но особых успехов не добилась. Огромные нагрузки и психологическое напряжение спровоцировали множество травм, и азиатка так и не вышла на прежний уровень, завершив карьеру в 29 лет. В 1996 году она переехала на Тайвань, основала теннисный клуб, а в свободное время занялась живописью. Несколько лет назад Ху На впервые за много лет посетила родину и открыла выставку своих картин в Пекине.

Проблемы Морозовой с печенью, чёрные мячи на корте

Финалист Уимблдона-1973 Михаил Метревели считает, что его поражение на лондонских кортах в том году было предопределено слабым опытом противостояний советских теннисистов с сильнейшими игроками мира. Причина крылась в многочисленных ограничениях, наложенных Кабинетом министров СССР. К примеру, после переворота в Чили в 1973 году советские спортсмены были вынуждены бойкотировать турниры с участием чилийцев, а также южноафриканцев вследствие осуждения апартеида.



«Помню, после нескольких месяцев отсутствия приезжаю на турнир. Девочки из других стран говорят: «Оля, как мы рады, что ты жива!» Оказалось, наша федерация всякий раз выдумывала какие-то причины, чтобы оправдать моё отсутствие. То травма, то ангина, то проблемы с печенью», – сокрушалась советская теннисистка Ольга Морозова.

Пэт Кэш – победитель Уимблдона-1987 Фото: Chris Cole/Getty Images

Долгое время главной занозой в отношениях между теннисистами и странами оставалось отношение к апартеиду. В 1988-м матч первого круга Australian Open между австралийцем Пэтом Кэшем и австрийцем Томасом Мустером едва начался, как на корт с трибун полетели чёрные мячи. Облачённая в чёрные футболки группа болельщиков скандировала: «Пэт Кэш, как тебе живётся на кровавые деньги?» Причиной акции стало выступление Кэша осенью 1987 года на турнире в ЮАР – во время острой фазы апартеида.



Протестующих удалили с трибуны, но скандал разгорелся с новой силой, когда стало известно, что перед турниром президент Tennis Australia Брайан Тобин встречался с представителями движения против апартеида. Они достигли соглашения о мирной протестной акции, что сильно разозлило Кэша и других теннисистов. «Я не могу в это поверить, – сокрушалась Навратилова. – Попустительствовать насилию любого рода – значит заключить сделку с террористами».

$ 1 млн за матч в ЮАР, Роддик заступился за израильтянку

«Не забуду, как мы играли против Норвегии на Кубке Дэвиса в 1964 году, – рассказал первый президент ATP уроженец ЮАР Клифф Драйсдейл. – Демонстранты протестовали против апартеида, бросали камни и ложились на корт, пока организаторы не перенесли матч в безопасное место без зрителей». Драйсдейл был членом сборной ЮАР, когда африканцы выиграли Кубок Дэвиса – 1974 благодаря тому, что Индия отказалась поехать в эту страну из-за апартеида.



До августа 2020 года ОАЭ официально не признавали право Израиля на существование и оба государства официально не имели дипломатических или экономических связей. По этой причине в 2009-м на турнир в Дубай не пустили израильтянку Шахар Пеэр. Друг теннисистки американец Энди Роддик был действующим победителем турнира и объявил бойкот в знак поддержки Шахар, а Tennis Channel отказался освещать турнир. Организаторы испугались и на следующий год разрешили участие Пеэр – на всех играх её сопровождала охрана, а полуфинал с Винус Уильямс израильтянка сыграла на запасном корте.

Шахар Пеэр на турнире в Дубае в 2010 году Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Звёздная парочка начала 1980-х Бьорн Борг и Джон Макинрой, выдавшая один из лучших финалов в истории Уимблдона, отказалась от заработка на выставочном турнире в ЮАР. «Я мог получить 1 млн долларов. Невероятная сумма в то время, к тому же я очень нуждался в деньгах. Но это было одно из лучших решений, которые я принял в карьере», – заявил Джон.



А вот Гилберт по-прежнему корит себя за участие в соревнованиях в ЮАР с 1983 по 1988 год. Несмотря на то что занимавший на тот момент пост президента ATP Артур Эш просил его воздержаться от поездок в Африку, Гилберт ослушался. «Конечно, это был неправильный поступок, – корит себя Брэд. – Но что я понимал в 22 года? Теперь я осознаю, что спорт не может быть вне политики. Тогда же я был просто тупым».