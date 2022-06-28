Привет от Медведева. Дважды обидевший нашего парня поляк Хуркач уже выбыл из Уимблдона

В понедельник стартовал знаменитый Уимблдон, который в этом году проходит без российских и белорусских теннисистов. Из-за решения организаторов не допустить наших спортсменов сам турнир был лишён рейтинговых очков и фактически превратился в показательное соревнование. Правда, с рекордным призовым фондом — £ 40,35 млн. И уже в первый день в программу дня вмешался знаменитый английский дождь, из-за которого 10 поединков были сразу перенесены на вторник – четыре мужских и шесть женских, а ещё пять были остановлены, и доигрывание было отложено на следующий день из-за наступления темноты.

Итоги первого дня. 26 июня, понедельник

Анонсированное как матч дня противостояние Новака Джоковича с корейцем Квон Сон У получилось довольно увлекательным. Цепкий Квон создал 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» много проблем, и тому пришлось приложить немало усилий, чтобы в четырёх сетах за 2,5 часа одержать победу, причём под крышей. Кстати, это 80-я по счёту победа серба на Уимблдоне. Теперь у Новака есть как минимум по 80 побед на каждом из «Шлемов». Ни один теннисист в мире не может похвастать такой универсальностью – стабильным выступлением на всех видах покрытий.

Как мы и отмечали накануне, непростой соперник достался пятому номеру посева Карлосу Алькарасу. Немец Ян-Леннард Штруфф прекрасно играет на траве и заставил испанца постоянно быть в роли догоняющего. Карлос отыгрался с 0:1 по сетам, потом с 1:2 и в итоге дожал соперника лишь в концовке пятой партии. Матч продолжался 4 часа 11 минут и тоже проводился под крышей.

Ни первого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, ни других российских теннисистов на нынешнем Уимблдоне нет. Однако их явно не хватает на турнире, о них вспоминают время от времени в разных обстоятельствах. В частности, поляк Хуркач, который дважды стал обидчиком россиянина на травяных турнирах, зачехлил ракетку уже в первом круге нынешнего розыгрыша. Ранее он обыграл Даниила в четвёртом круге Уимблдона-2021, а совсем недавно не оставил Медведеву шансов в финале турнира в Галле. В том поединке поляк играл столь вдохновенно, что многие наблюдатели и эксперты поместили Хуркача в список фаворитов Уимблдона. Но продвинуться во второй круг седьмому номеру посева не позволил испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. Любопытно, что с 2011 года чемпионы Галле неизменно проигрывали затем в первом круге Уимблдона. И это проклятье не распространялось только на Роджера Федерера.

Мужчины. 1-й круг

Басилашвили (Грузия, 22) – Росол (Чехия, Q) – 6:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.

Рууд (Норвегия, 3) – Рамос-Виньолас (Испания) – 7:6, 7:6, 6:2.

Норри (Великобритания, 9) – Андухар (Испания) – 6:0, 7:6, 6:3.

Давидович-Фокина (Испания) – Хуркач (Польша, 7) – 7:6, 6:4, 5:7, 2:6, 7:6.

Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Алькарас (Испания, 5) – Штруфф (Германия) – 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.

Бублик (Казахстан) – Фучович (Венгрия) – 6:1, 6:2, 6:4.

Синнер (Италия, 10) – Вавринка (Швейцария, WC) – 7:5, 4:6, 6:3, 6:2.

Маррей (Великобритания) – Дакворт (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В женской сетке тоже проиграла седьмая ракетка турнира. Американка Даниэль Коллинз не удержала преимущество в один сет и уступила чешке Мари Боузковой. А вот надежда всей Британии, чемпионка US Open Эмма Радукану (10) уверенно справилась с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк и прошла во второй круг. Кстати, Эмма после Уимблдона впервые окажется в топ-10 мирового рейтинга. Без потерь сетов шагнули в следующий раунд и обе представительницы топ-4 посева из нижней половины сетки – Анетт Контавейт (2) из Эстонии и Онс Жабер (3) из Туниса.

Женщины. 1-й круг

Калинина (Украина, 29) – Бондарь (Венгрия) – 4:6, 6:2, 6:4.

Цуренко (Украина) – Бёррэдж (Великобритания, WC) – 6:2. 6:3.

Жабер (Тунис, 3) – Бьёрклунд (Швеция, Q) – 6:1, 6:3.

Контавейт (Эстония, 2) – Пера (США) – 7:5, 6:1.

Радукану (Великобритания, 10) – Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:4.

Парри (Франция) – Канепи (Эстония, 31) – 6:4, 6:4.

Боузкова (Чехия) – Коллинз (США, 7) – 5:7, 6:4, 6:4.

Бегу (Румыния) – Горгодзе (Грузия) – 6:4, 6:1.

Расписание 2-го дня. Интересные матчи вторника, 27 июня

Во вторник должен быть полностью доигран первый круг. У мужчин выйдут на представители нижней половины сетки. Среди них четверо игроков из топ-10 посева – испанец Рафаэль Надаль (2), грек Стефанос Циципас (4), канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и прошлогодний финалист Маттео Берреттини (8) из Италии. Напомним, что Надаль выиграл оба первых турнира «Большого шлема» сезона – Australian Open, «Ролан Гаррос» и продолжает поход за календарным «Шлемом».

Мужчины. 1-й круг

13:00. Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q)

14:30. Кукушкин (Казахстан, Q) – Бруксби (США, 29)

14:30. Джабб (Великобритания, WC) – Кирьос (Австралия)

15:00. Берреттини (Италия, 8) – Гарин (Чили)

16:30. Оже-Альяссим (Канада, 6) – Кресси (США)

16:30. Куэрри (США) – Беранкис (Литва)

17:00. Ф.Серундоло (Аргентина) – Надаль (Италия, 2)

18:30. Ричард (Швейцария, Q) – Циципас (Греция, 4)

У женщин в борьбу вступят представительницы верхней половины сетки, включая и первую ракетку мира Игу Свёнтек, которой доверено открыть программу дня на центральном корте. Отметим, что Ига подошла к турниру с серией побед из 35 матчей. Но на траве её успехи пока весьма скромные, так что не исключено, что именно на Уимблдоне серия Свёнтек прервётся. Кроме польской теннисистки в этот день сыграют ещё пять представительниц топ-10 посева, включая Марию Саккари (5) из Греции, чей матч был перенесён с понедельника. Это также испанки Паула Бадоса (4) и Гарбинье Мугуруса (9), чешка Каролина Плишкова (6) и американка Джессика Пегула (8).

Женщины. 1-й круг

13:00. Корне (Франция) – Путинцева (Казахстан, 27)

13:00. Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC)

13:00. Саккари (Германия, 5) – Хивз (Австралия, Q)

13:00. Доден (Франция) – Остапенко (Латвия, 12)

15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Фетт (Хорватия, Q)

16:30. Бадоса (Испания, 4) – Чирико (США, Q)

16:30. Богдан (Румыния) – Ястремская (Украина)

18:30. Мугуруса (Испания, 9) – Миннен (Бельгия)

20:00. Векич (Хорватия) – Пегула (США, 8)

20:00. Мартинцова (Чехия) – Плишкова (Чехия, 6)

20:30. Вандевей (США, LL) – Рыбакина (Казахстан, 17)

Напомним, что на нынешнем Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки. А вот прошлогодние баллы будут вычтены у всех, даже у россиян и белорусов, пропускающих этот розыгрыш. Турнир проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».