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Теннис, Уимблдон 2022: турнирная сетка, результаты, расписание матчей, мужчины, женщины, старт Рафаэля Надаля

Привет от Медведева. Дважды обидевший нашего парня поляк Хуркач уже выбыл из Уимблдона
Даниил Сальников
Теннис, Уимблдон 2022
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Очередной рекорд Джоковича и зажигательные пять сетов Алькараса в первый день турнира.

В понедельник стартовал знаменитый Уимблдон, который в этом году проходит без российских и белорусских теннисистов. Из-за решения организаторов не допустить наших спортсменов сам турнир был лишён рейтинговых очков и фактически превратился в показательное соревнование. Правда, с рекордным призовым фондом — £ 40,35 млн. И уже в первый день в программу дня вмешался знаменитый английский дождь, из-за которого 10 поединков были сразу перенесены на вторник – четыре мужских и шесть женских, а ещё пять были остановлены, и доигрывание было отложено на следующий день из-за наступления темноты.

Итоги первого дня. 26 июня, понедельник

Анонсированное как матч дня противостояние Новака Джоковича с корейцем Квон Сон У получилось довольно увлекательным. Цепкий Квон создал 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» много проблем, и тому пришлось приложить немало усилий, чтобы в четырёх сетах за 2,5 часа одержать победу, причём под крышей. Кстати, это 80-я по счёту победа серба на Уимблдоне. Теперь у Новака есть как минимум по 80 побед на каждом из «Шлемов». Ни один теннисист в мире не может похвастать такой универсальностью – стабильным выступлением на всех видах покрытий.

Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне

Как мы и отмечали накануне, непростой соперник достался пятому номеру посева Карлосу Алькарасу. Немец Ян-Леннард Штруфф прекрасно играет на траве и заставил испанца постоянно быть в роли догоняющего. Карлос отыгрался с 0:1 по сетам, потом с 1:2 и в итоге дожал соперника лишь в концовке пятой партии. Матч продолжался 4 часа 11 минут и тоже проводился под крышей.

Уимблдон-2022. Мужчины. Сетка

Ни первого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, ни других российских теннисистов на нынешнем Уимблдоне нет. Однако их явно не хватает на турнире, о них вспоминают время от времени в разных обстоятельствах. В частности, поляк Хуркач, который дважды стал обидчиком россиянина на травяных турнирах, зачехлил ракетку уже в первом круге нынешнего розыгрыша. Ранее он обыграл Даниила в четвёртом круге Уимблдона-2021, а совсем недавно не оставил Медведеву шансов в финале турнира в Галле. В том поединке поляк играл столь вдохновенно, что многие наблюдатели и эксперты поместили Хуркача в список фаворитов Уимблдона. Но продвинуться во второй круг седьмому номеру посева не позволил испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. Любопытно, что с 2011 года чемпионы Галле неизменно проигрывали затем в первом круге Уимблдона. И это проклятье не распространялось только на Роджера Федерера.

Мужчины. 1-й круг
Басилашвили (Грузия, 22) – Росол (Чехия, Q) – 6:7, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.
Рууд (Норвегия, 3) – Рамос-Виньолас (Испания) – 7:6, 7:6, 6:2.
Норри (Великобритания, 9) – Андухар (Испания) – 6:0, 7:6, 6:3.
Давидович-Фокина (Испания) – Хуркач (Польша, 7) – 7:6, 6:4, 5:7, 2:6, 7:6.
Джокович (Сербия, 1) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Алькарас (Испания, 5) – Штруфф (Германия) – 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4.
Бублик (Казахстан) – Фучович (Венгрия) – 6:1, 6:2, 6:4.
Синнер (Италия, 10) – Вавринка (Швейцария, WC) – 7:5, 4:6, 6:3, 6:2.
Маррей (Великобритания) – Дакворт (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Другие результаты

В женской сетке тоже проиграла седьмая ракетка турнира. Американка Даниэль Коллинз не удержала преимущество в один сет и уступила чешке Мари Боузковой. А вот надежда всей Британии, чемпионка US Open Эмма Радукану (10) уверенно справилась с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк и прошла во второй круг. Кстати, Эмма после Уимблдона впервые окажется в топ-10 мирового рейтинга. Без потерь сетов шагнули в следующий раунд и обе представительницы топ-4 посева из нижней половины сетки – Анетт Контавейт (2) из Эстонии и Онс Жабер (3) из Туниса.

Уимблдон-2022. Женщины. Сетка
Женщины. 1-й круг
Калинина (Украина, 29) – Бондарь (Венгрия) – 4:6, 6:2, 6:4.
Цуренко (Украина) – Бёррэдж (Великобритания, WC) – 6:2. 6:3.
Жабер (Тунис, 3) – Бьёрклунд (Швеция, Q) – 6:1, 6:3.
Контавейт (Эстония, 2) – Пера (США) – 7:5, 6:1.
Радукану (Великобритания, 10) – Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:4.
Парри (Франция) – Канепи (Эстония, 31) – 6:4, 6:4.
Боузкова (Чехия) – Коллинз (США, 7) – 5:7, 6:4, 6:4.
Бегу (Румыния) – Горгодзе (Грузия) – 6:4, 6:1.
Другие результаты

Расписание 2-го дня. Интересные матчи вторника, 27 июня

Во вторник должен быть полностью доигран первый круг. У мужчин выйдут на представители нижней половины сетки. Среди них четверо игроков из топ-10 посева – испанец Рафаэль Надаль (2), грек Стефанос Циципас (4), канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и прошлогодний финалист Маттео Берреттини (8) из Италии. Напомним, что Надаль выиграл оба первых турнира «Большого шлема» сезона – Australian Open, «Ролан Гаррос» и продолжает поход за календарным «Шлемом».

Мужчины. 1-й круг
13:00. Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q)
14:30. Кукушкин (Казахстан, Q) – Бруксби (США, 29)
14:30. Джабб (Великобритания, WC) – Кирьос (Австралия)
15:00. Берреттини (Италия, 8) – Гарин (Чили)
16:30. Оже-Альяссим (Канада, 6) – Кресси (США)
16:30. Куэрри (США) – Беранкис (Литва)
17:00. Ф.Серундоло (Аргентина) – Надаль (Италия, 2)
18:30. Ричард (Швейцария, Q) – Циципас (Греция, 4)
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У женщин в борьбу вступят представительницы верхней половины сетки, включая и первую ракетку мира Игу Свёнтек, которой доверено открыть программу дня на центральном корте. Отметим, что Ига подошла к турниру с серией побед из 35 матчей. Но на траве её успехи пока весьма скромные, так что не исключено, что именно на Уимблдоне серия Свёнтек прервётся. Кроме польской теннисистки в этот день сыграют ещё пять представительниц топ-10 посева, включая Марию Саккари (5) из Греции, чей матч был перенесён с понедельника. Это также испанки Паула Бадоса (4) и Гарбинье Мугуруса (9), чешка Каролина Плишкова (6) и американка Джессика Пегула (8).

Женщины. 1-й круг
13:00. Корне (Франция) – Путинцева (Казахстан, 27)
13:00. Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC)
13:00. Саккари (Германия, 5) – Хивз (Австралия, Q)
13:00. Доден (Франция) – Остапенко (Латвия, 12)
15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Фетт (Хорватия, Q)
16:30. Бадоса (Испания, 4) – Чирико (США, Q)
16:30. Богдан (Румыния) – Ястремская (Украина)
18:30. Мугуруса (Испания, 9) – Миннен (Бельгия)
20:00. Векич (Хорватия) – Пегула (США, 8)
20:00. Мартинцова (Чехия) – Плишкова (Чехия, 6)
20:30. Вандевей (США, LL) – Рыбакина (Казахстан, 17)
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Напомним, что на нынешнем Уимблдоне не разыгрываются рейтинговые очки. А вот прошлогодние баллы будут вычтены у всех, даже у россиян и белорусов, пропускающих этот розыгрыш. Турнир проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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