Правила Уимблдона созданы, чтобы их нарушать! Мини Курниковой вспоминают до сих пор

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Как теннисисты пытаются выделиться на Уимблдоне?
Как теннисисты пытаются выделиться на Уимблдоне?
Шарапова и Курникова экспериментировали с фасоном, а старшую Уильямс заставляли переодевать нижнее бельё!
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Энн Уайт, 1985
Энн Уайт, 1985
В середине 80-х американка Энн Уайт нашла, чем выделиться при строгом белом дресс-коде: она провела матч в белом комбинезоне из спандекса. После этой встречи теннисистке посоветовали сменить наряд.
Анна Курникова, 2002
Анна Курникова, 2002
В 2002-м Курникова вылетела с Уимблдона в первом же раунде, но её наряд с короткой юбкой и майкой запомнили надолго.
Мария Шарапова, 2008
Мария Шарапова, 2008
Шарапова тоже заигрывала с дресс-кодом Уимблдона, однажды надев майку-смокинг. На корт Мария приходила будто в офис.
Серена Уильямс, 2008
Серена Уильямс, 2008
В том же 2008-м щеголяла и Серена Уильямс: на матчи она выходила в белом тренче и даже разминалась в нём.
Винус Уильямс, 2010
Винус Уильямс, 2010
Сестра Серены тоже пыталась выделиться: турнир 2010 года Винус Уильямс провела в платье с бахромой.
Винус Уильямс, 2011
Винус Уильямс, 2011
Год спустя Винус выбрала свободный ромпер с золотой отделкой, не особо похожий на классический теннисный наряд.
Роджер Федерер, 2013
Роджер Федерер, 2013
В 2013 году Федерер угодил в скандал за нарушение дресс-кода: оранжевую подошву на его кроссовках посчитали неприемлемой. Сменив кроссовки, Роджер тут же вылетел с турнира.
Серена Уильямс, 2013
Серена Уильямс, 2013
Серена в том году тоже выделилась оранжевым: сделала яркий маникюр с дизайном, и длинные рыжие ногти попали в кадр.
Бетани Маттек-Сэндс, 2013
Бетани Маттек-Сэндс, 2013
Эта американская теннисистка любила привлекать к себе внимание: на белоснежном Уимблдоне в 2013 году она выступала с сине-зелëными волосами.
Винус Уильямс, 2017
Винус Уильямс, 2017
В 2017-м Винус Уильямс заставили переодеваться прямо во время матча из-за того, что лямка её розового бюстгальтера выглядывала из-под платья.
Правила Уимблдона созданы, чтобы их нарушать! Мини Курниковой вспоминают до сих пор
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