Шарапова и Серена не стали молчать. Хамский выпад объединил заклятых «подруг» на Уимблдоне

Марию Шарапову и Серену Уильямс нельзя назвать непримиримыми врагами, но и близкими подругами они точно не являются. Взаимная неприязнь время от времени просматривалась. Особенно во время пикового отрезка карьер теннисисток.

Например, Серена выразила недовольство, когда Мария в своих мемуарах написала о её рыданиях в раздевалке после финала Уимблдона. Тогда 17-летняя россиянка сотворила невероятную сенсацию, обыграв сеянную под первым номером американку.

Кроме того, в одном из старых интервью Серена пожаловалась на скучно-восторженные интервью теннисистки из топ-5, которую «всё равно не будут приглашать на крутые вечеринки». Теннисистки, у которой отношения с неким парнем «с чёрным сердцем». Американка не называла имён, но все поняли, что речь про Шарапову и её тогдашнего возлюбленного Григора Димитрова (и бывшего Серены). Шарапова в ответ посоветовала Уильямс рассказать об «отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который ради неё развёлся», подразумевая тренера Серены Патрика Муратоглу.

Мария Шарапова и Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill / Paul Gilham/Getty Images

Однако был один примечательный случай, когда Шарапова и Уильямс выступили единым фронтом. Причиной объединения заклятых «подруг» стал дерзкий по современным меркам антифеминистский выпад французского теннисиста Жиля Симона во время Уимблдона-2012. Симон заявил, что женщины не заслуживают равных с мужчинами призовых на турнирах «Большого шлема».

«Мы много говорим об этом, но концепция равных призовых не работает. Мне кажется, что мужской теннис сейчас намного лучше женского. На турнирах «Большого шлема» мужчины проводят на корте в два раза больше времени. И я помню, как турнир в Риме сделали совместным, чтобы спасти женщин, потому что на финал как-то пришли 20 человек», — сказал Симон.

Теннисное сообщество, в особенности его женская часть, бурно отреагировали на слова Жиля. Глава WTA Стэйси Алластер заявила, что теннис должен отвечать запросам современного общества в плане равенства. Француженка Марион Бартоли посетовала на то, что мужчины всё равно за год зарабатывают больше, чем женщины. Австралийка Саманта Стосур указала на то, что некоторые мужские матчи идут по пять сетов, но при этом они совсем скучные.

Американка Слоан Стивенс сказала, что Жиль Симон вообще не существует для неё как человек, припомнив случай из детства. Француз после неудачного игрового момента со злости запустил мячом в 10-летнюю Стивенс во время «челленджера» во Флориде и ни разу не извинился в течение девяти лет.

В общем, на Симона посыпалась повсеместная критика. Шарапова и Ульямс тоже не стали молчать. В выражениях не стеснялись.

«Женщины долго боролись за право получать равные призовые с мужчинами. Это было трудно, и никто нас не поддерживал. Мы добились своего не так давно и очень этим гордимся. Мы продолжаем развивать наш спорт. Я уверена, что мои матчи смотрит побольше людей, чем его», – сказала Шарапова.

Примечательно, что Уильямс в своём комментарии решила сослаться на яркую цитату Шараповой.

«Само собой, Марию смотрят больше, чем Симона. Она куда привлекательнее, чем он! Я считаю, что женский теннис великолепен. Настоящая борьба. Билли Джин Кинг и Винус Уильямс показали нам пример того, как всё должно быть. Я начала играть в теннис в два года. Наверняка он тоже. Я работала не менее упорно, чем Симон. На профессиональном уровне иначе быть не может. Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?» — заявила Серена.

Жиль Симон Фото: Lucas Dawson/Getty Images

Прошло чуть более суток, как Симон был вынужден извиняться и отдельно подчёркивать, что его позиция основана исключительно на экономических, а не на гендерных соображениях.

«Моя точка зрения основана исключительно на уровнях развлекательности мужского и женского тенниса. Посмотрите на практику других видов спорта, да и шоу-бизнеса тоже – певцов, например. Им, по сути, платит напрямую публика. На мой взгляд, мужской теннис интереснее женского. В любом другом бизнесе оплата производится именно на основании этого. Я не о том, что мы играем пять сетов, а они три, поэтому нам нужно платить больше. Тут дело не в отдельных игроках. Мария Шарапова известнее меня. Я это знаю. Она заслуживает зарабатывать те деньги, которые зарабатывает. Вы просто сравните цену на билет на мужской финал и на женский. Вот и всё. Я тут ни при чëм. Это теннис. Это жизнь.

Зрелище – это не про то, мужчина ты или женщина. Это про то, приходят люди на тебя посмотреть или нет. Можно вкалывать и быть знаменитым певцом. А можно вкалывать и петь только в душе. Это бывает грустно, но такова жизнь. Гендерный вопрос тут ни при чём. В целом, конечно, я за равную оплату труда для мужчин и для женщин. Если завтра женский теннис станет привлекать больше зрителей, чем мужской, если спрос на билеты на женские финалы будет выше, чем на мужские, тогда их призовые должны будут стать выше. Это просто такой механизм. Так будет справедливо. Говорить, что призовые должны быть одинаковые только потому, что в целом в мире идёт борьба на этом фронте? Мне не кажется, что это хороший аргумент», – отметил Симон.

Симон также заявил, что большинство теннисистов разделяют его точку зрения, но предпочитают её не озвучивать. На самом деле, многие его коллеги просто отмолчались. Разве что Роджер Федерер и Энди Роддик не стали осуждать Жиля, предложив просто перестать поднимать эту тему во время Уимблдона и сосредоточиться на теннисе.

Возможно, какая-то доля истины в словах Симона есть, но всё-таки он должен учитывать современные реалии и более аккуратно высказываться. Жилю ещё повезло, что на дворе был 2012 год. Всё ограничилось краткосрочным осуждением, в ходе которого солидарную позицию высказали даже недолюбливавшие друг друга Мария Шарапова и Серена Уильямс. Сейчас за подобные слова на него вылилось бы гораздо больше критики, причём порицание в той или иной форме продолжалось бы на порядок дольше пары дней.