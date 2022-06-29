Провал британских чемпионов «Шлемов»! Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Второй круг на Уимблдоне идёт полным ходом. В среду британская публика увидела на центральном корте один за другим провал своих чемпионов. Сначала зачехлила ракетку Эмма Радукану, а затем проиграл и Энди Маррей.

Итоги 3-го дня. 29 июня, среда

Успешно продвигается по сетке Уимблдона-2022 чемпион трёх предыдущих розыгрышей Новак Джокович, посеянный тут под первым номером. Если в первом круге серб отдал сет корейцу Квон Сон У, то во втором раунде не испытал проблем в поединке с австралийцем Танаси Коккинакисом. Дальше Новаку будет противостоять соотечественник Миомир Кецманович (25). Любопытно, что всем трём этим соперникам Джокович до этого никогда не проигрывал.

Задачу выхода в 3-й круг успешно выполнили и ещё три представителя топ-10 посева – испанец Карлос Алькарас (5), британец Кэмерон Норри (9) и итальянец Янник Синнер (10). А вот норвежец Каспер Рууд (3) сошёл с дистанции слишком рано для своего высокого номера посева. Его остановил француз Уго Умбер.

В вечерней программе центрального корта зрители надеялись увидеть очередную победу своего любимца сэра Энди Маррея, который дважды был чемпионом Уимблдона и Олимпийских игр, становился первой ракеткой мира, но сейчас является лишь 52-м номером в мировой классификации. Оптимизм болельщиков подкреплялся историей встреч с его соперником Джоном Иснером – 8-0, а с учётом Кубка Хопмана даже 9-0. Но все эти победы были до 2016 года, пока у Маррея не начались проблемы с бедром. В этом поединке Энди постоянно пытался дотянуться до соперника, но всё время чего-то не хватало. Джон повёл сразу с брейком, использовав первый же шанс – 2:1, а вот британец тут же упустил два брейк-пойнта, и мастеру подачи Иснеру не составило труда взять первую партию – 6:4. Во 2-м и 3-м сетах брейк-пойнтов не было вообще. Джон выиграл тай-брейк второй партии, а Маррей размочил счёт в следующей. В середине четвёртой партии британец упустил 5-й гейм на своей подаче. А следом при счёте 4:2 был сделан перерыв, чтобы закрыть крышу и включить освещение. Эта пауза Маррею не помогла, и Иснер добился первой в карьере победы над Энди, причём не доводя дело до пятой партии.

Мужчины. 2-й круг



Умбер (Франция) – Рууд (Норвегия, 3) – 3:6, 6:2, 7:5, 6:4.

Джокович (Сербия, 1) – Коккинакис (Австралия) – 6:1, 6:4, 6:2.

Бублик (Казахстан) – Лайович (Сербия) – 7:6, 6:2, 7:5.

Норри (Великобритания, 9) – Мунар (Испания) – 6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2.

Басилашвили (Грузия, 22) – Алис (Франция) – 7:6, 0:6, 7:5, 7:6.

Синнер (Италия, 10) – М. Имер (Швеция) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:2.

Алькарас (Испания, 5) – Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 7:6, 6:3.

Иснер (США, 20) – Маррей (Великобритания) – 6:4, 7:6, 6:7, 6:4.

У женщин доигрывались отложенные накануне четыре матча первого круга, а также были проведены поединки 2-го раунда из нижней половины сетки. Четыре представительницы топ-10 посева одержали в этот день победы – чешка Каролина Плишкова (6), американка Джессика Пегула (8), Мария Саккари из Греции (5) и Онс Жабер (3) из Туниса.

А вот ещё три топовые теннисистки были вынуждены зачехлить ракетки – эстонка Анетт Контавейт (2), испанка Гарбинье Мугуруса (9), которая после проигранного накануне сета со счётом 4:6 провела на корте всего 20 минут и отдала бельгийке Миннен вторую партию всухую, и британка Эмма Радукану (10), очень расстроившая местную публику в матче с француженкой Гарсией. После сенсационной победы на US Open – 2021 Радукану на трёх подряд «Шлемах» сошла с дистанции во втором круге. Тем не менее после завершения Уимблдона Эмма впервые поднимется в топ-10 мирового рейтинга за счёт меньшего количества сгоревших очков, чем у прошлогодней финалистки Плишковой, которая потеряет сразу восемь мест.

Женщины. 1-й и 2-й круги



Цуренко (Украина) – Калинина (Украина, 29) – 3:6, 6:4, 6:3.

Чжан Шуай (Китай, 33) – Костюк (Украина) – 7:6, 6:2.

Нимайер (Германия) – Контавейт (Эстония, 2) – 6:4, 6:0.

Плишкова (Чехия, 6) – Мартинцова (Чехия) – 7:6, 7:5.

Пегула (США, 8) – Векич (Хорватия) – 6:3, 7:6.

Остапенко (Латвия, 12) – Викмайер (Бельгия, Q) – 6:2, 6:2.

Миннен (Бельгия) – Мугуруса (Испания, 9) – 6:4, 6:0.

Гарсия (Франция) – Радукану (Великобритания, 10) – 6:3, 6:3.

Саккари (Греция, 5) – Томова (Болгария) – 6:4, 6:3.

Жабер (Тунис, 3) – Кава (Польша, Q) – 6:4, 6:0.

Расписание 4-го дня. Интересные матчи четверг, 30 июня

В четверг должен завершиться второй круг. У мужчин выйдут на корты представители нижней половины сетки. Из топ-10 посева в ней остались лишь два теннисиста – Стефанос Циципас (4) и Рафаэль Надаль (2), который идёт за сезонным «Большим шлемом» и за 23-м по счёту мэйджором. Напомним, в этом году испанец выиграл уже Australian Open и «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Рафа сначала победил аргентинца Франсиско Серундоло, а теперь встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом. В случае успеха в 3-м круге Надалю будет противостоять победитель пары Сонего – Гастон. Из четырёх возможных соперников по 4-му кругу лишь один имеет номер посева – голландец Ботик ван де Зандсхулп (21). Из потенциальных кандидатов на встречу с Надалем в 1/4 финала наивысший номер посева у Тейлора Фритца (11). В полуфинале вероятна встреча Рафаэля с Циципасом (2), ну а в финале многие надеются увидеть Надаля и Джоковича (1), как в старые добрые времена.

Мужчины. 2-й круг



13:00. Грей (Великобритания, WC) – Фритц (США, 11)

14:30. Кирьос (Австралия) – Краинович (Сербия, 26)

14:30. Броэди (Великобритания, WC) – Шварцман (Аргентина, 12)

15:00. Томпсон (Австралия) – Циципас (Греция, 4)

16:30. Шаповалов (Канада, 13) – Накашима (США)

17:00. Беранкис (Литва) – Надаль (Италия, 2)

У женщин играют представительницы верхней половины сетки. Среди них и четыре представительницы топ-10 посева – Ига Свёнтек (1), Паула Бадоса (4), Каролина Плишкова (6) и Джессика Пегула (8).

Женщины. 2-й круг



13:00. Бадоса (Испания, 4) – Бара (Румыния)

15:00. Андрееску (Канада) – Рыбакина (Казахстан, 17)

15:30. Бултер (Великобритания, WC) – Плишкова (Чехия, 6)

16:30. Дарт (Великобритания) – Пегула (США, 8)

17:00. Свёнтек (Польша, 1) – Керкхове (Нидерланды, LL)

19:00. Гауфф (США, 11) – Бузэрнеску (Румыния)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».