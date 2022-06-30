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На Уимблдоне в 2017 году Даниил Медведев бросил монетки в судью после проигрыша, пришлось извиняться и платить штраф

Медведев бросался в судью деньгами. Зачем он включил эпатажного провокатора на Уимблдоне
София Колодкина
Даниил Медведев
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В 2017 году Даниилу пришлось извиняться и платить штраф. Тогда он впервые на ТБШ решился на эксцентричный жест.

Было время, когда Даниил Медведев запросто мог «заглянуть» на первые полосы британских изданий. Только набирающий обороты в про-туре и никому ещё не известный россиянин в 2017-м заявил о себе. Медиа гремели даже не потому, что №63 обыграл швейцарца и на тот момент третьего игрока в АТР Стэна Вавринку в первом круге Уимблдона — тогда мир и увидел Даню в образе «плохого парня».

Хотя в том году россиянин только карабкался к вершине: за спиной лишь первый финал АТР в Индии, проигрыш в дебютном матче на ТБШ — Australian Open, снятие с поединка против Новака Джоковича на старте Кубка Дэвиса. Тогда, кстати, россияне проиграли сербам — 1-4. Так что Уим оказался лишь его вторым мэйджором в основной сетке — и уже скандал!

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Тогда Медведев должен был без проблем проходить 124-ю ракетку бельгийца Рубена Бемельманса. Но игра затянулась и ушла в пятый сет. В концовке россиянину показалось, что арбитр на вышке — Мариана Алвеш — его засуживает. Даня заявил, что эмпайер допустила пять ошибок в пользу бельгийца и даже отказался продолжать матч: «Позовите супервайзера на корт прямо сейчас. Вы явно что-то имеете против меня. Я хочу, чтобы поменяли судью». Арбитра, конечно, никто менять не стал, и Медведев проиграл ту встречу, отдав в концовке после выброса эмоций пять геймов подряд — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: David Ramos/Getty Images

После поражения Даня всё же пожал руку сопернику и судье. Но потом случился невообразимый перформанс. Теннисист достал из тренировочной сумки чёрный кошелёк, а оттуда горсть мелочи — и стал демонстративно бросать в сторону судьи монетки — девушка в это время как раз засобиралась домой. Жаждущие продолжения представления болельщики с недоумением поглядывали на всё происходящие — многие даже улыбались и хлопали.

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«Иногда такое бывает, что ты недоволен арбитром. Но я уже не помню, что именно ей сказал. Почему я бросал монеты в судью? Я просто был расстроен, у этого не было особого значения. Это было глупо. Я даже не помню, какой был номинал у монеток», — извинялся теннисист после окончания матча.

В результате Медведева оштрафовали за «неспортивное поведение», причём сразу по трём статьям. Предупреждение во время игры — $ 4 тысячи, общие штрафные санкции — $ 3 тысячи, а за сам скандальный жест Даня отвалил $ 7,5 тысячи в казну турнира и ATP-тура. За участие во втором круге россиянин получил £ 57 тысяч — или $ 73 тысячи — оттуда и вычли штрафную сумму.

Именно в 2017 году он впервые проявил всю изобретательность в основной сетке турнира «Большого шлема». Закрепил же статус противоречивого парня уже позже. Частые стычки в карьере Дани можно собирать в отдельный сборник: в матче с Максимом Кресси на АО-2022 он назвал теннис оппонента очень скучным, и продолжительный крик вряд ли не услышал американец. Потом Медведев признался, что так и не считает вовсе, а просто хотел психологически подорвать уверенность соперника, залезть тому в голову. За хитрость он извинился, но на этом не закончил сопровождать свои матчи яркими жестами.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: David Ramos/Getty Images

Днём позже — уже в полуфинале со Стефаносом Циципасом — он позволил себе чуть больше, чем мог: обозвал судью тупицей и несколько раз в приказном тоне попросил его обратить внимание на теннисиста. Хотя до этого схлопотал предупреждение и мог поплатиться очком, а следом — и геймом.

Ментальную войну Даня ведёт не только и не сколько с игроками и арбитрами. Его любимая цель — слишком буйные фанаты, которых в последнее время он настроил против себя. Эксцентричный Даня всегда творчески подходит к этой задаче.

Жертвой выходок стали и американцы в 2019-м. Тогда он получил предупреждение за неспортивное поведение и словил ещё одно за якобы слишком агрессивное отношение к болбоям. Медведев добил американский народ жестом — показал средний палец.

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Со временем его телодвижения стали изысканнее: он прикладывал палец к уху, показывал осьминога, дефилируя по корту и размахивая руками, а счастливчики парижане на домашнем «Мастерсе» в 2021-м поймали карикатурный французский поцелуй. Как-то даже он показательно вывернул карманы шорт наружу, думая, что это уши слона, а всё, что между ними — хобот. Телережиссёры от смущения даже подняли камеры чуть выше, но ритуал считали все присутствующие. А после победы над Новаком Джоковичем на USO-2021 Медведев продемонстрировал жест из FIFA, в которую теннисист давно играет.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: David Ramos/Getty Images

Медведев любит издеваться над фанатами. Он будто эмоционально атрофируется от криков и шума по ходу встречи, иногда закатывая глаза и щурясь, но после победы обычно выдаёт мемный знак. Это не только оригинальный ответ на бестактность толпы, но и эмоциональная защита. Иначе неконтролируемое поведение толпы может если не сломать, то психологически покалечить теннисиста. Что, кажется, и произошло во время финала АО-2022 с Рафаэлем Надалем — после Даниил проиграл пять финалов из пяти.

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Теги Теннис Уимблдон 2022 Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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